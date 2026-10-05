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İtalya Mağlubiyeti Sonrası Sosyal Medyanın Hedefinde Yine Hacıosmanoğlu ve Montella Vardı

İtalya Mağlubiyeti Sonrası Sosyal Medyanın Hedefinde Yine Hacıosmanoğlu ve Montella Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 23:42
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Uluslar Ligi'ndeki dördüncü mağlubiyet sonrası sosyal medyadaki ortak ses yine 'istifa' oldu. Montella ve Hacıosmanoğlu'nun istifasını isteyen kullanıcılar oynanan oyuna da tepkiliydi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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