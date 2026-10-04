Avrupa Basını Belçika Yenilgisini Yazdı: Arda Güler Konuşuldu, Montella Baskı Altında
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'nın spor gazeteleri maçı farklı yönleriyle ele aldı. Kimi gazeteler tek bir oyuncuya, kimi teknik direktöre, kimi de kaçan fırsatlara odaklandı.
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İspanyol Marca Arda Güler'e odaklandı.
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Bild puansız üç maçı hatırlattı.
Mundo Deportivo A Ligi'ndeki yeri tehlikede gördü.
Kicker kötü başlangıca değindi.
L'Équipe De Bruyne'ye dikkat çekti.
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Corriere dello Sport Belçika'nın dönüşüne değindi.
AS Arda Güler'i gölgede gördü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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