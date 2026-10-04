Avrupa Basını Belçika Yenilgisini Yazdı: Arda Güler Konuşuldu, Montella Baskı Altında

Gazeteye göre Türkiye'nin yaşadığı karmaşanın ortasında sorumluluk almaya çalışan isim Arda Güler oldu. En tehlikeli pozisyonlar genç yıldızın ayağından çıktı ama Belçika kalecisi Lammens'ı geçemedi. Marca, Güler'in bazı anlarda fazla bireysel oynadığını yazarken Türkiye'nin fark yaratabilecek en önemli oyuncusunun da o olduğunu kaydetti.