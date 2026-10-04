article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Avrupa Basını Belçika Yenilgisini Yazdı: Arda Güler Konuşuldu, Montella Baskı Altında

Avrupa Basını Belçika Yenilgisini Yazdı: Arda Güler Konuşuldu, Montella Baskı Altında

Milli Takım arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi Avrupa basınında geniş yer buldu. İspanya, Fransa, Almanya ve İtalya'nın spor gazeteleri maçı farklı yönleriyle ele aldı. Kimi gazeteler tek bir oyuncuya, kimi teknik direktöre, kimi de kaçan fırsatlara odaklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanyol Marca Arda Güler'e odaklandı.

İspanyol Marca Arda Güler'e odaklandı.

Gazeteye göre Türkiye'nin yaşadığı karmaşanın ortasında sorumluluk almaya çalışan isim Arda Güler oldu. En tehlikeli pozisyonlar genç yıldızın ayağından çıktı ama Belçika kalecisi Lammens'ı geçemedi. Marca, Güler'in bazı anlarda fazla bireysel oynadığını yazarken Türkiye'nin fark yaratabilecek en önemli oyuncusunun da o olduğunu kaydetti.

Bild puansız üç maçı hatırlattı.

Bild puansız üç maçı hatırlattı.

Alman gazete, Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde üç maç sonunda hiç puan alamadığını ve Belçika'ya da 3-0 yenildiğini yazdı. Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 kaybeden milli takımda eleştiriler teknik direktör Vincenzo Montella üzerinde yoğunlaşıyor. Son altı maçta beş yenilgi alan İtalyan hocanın üzerindeki baskının giderek arttığı da haberde yer aldı.

Mundo Deportivo A Ligi'ndeki yeri tehlikede gördü.

Mundo Deportivo A Ligi'ndeki yeri tehlikede gördü.

İspanyol gazete, Belçika'nın Kevin De Bruyne'nin iki golü ve Romelu Lukaku'nun bir golüyle Türkiye'yi 3-0 yendiğini hatırlattı. Bu sonuçtan sonra A Milli Takım'ın Uluslar Ligi A Ligi'nde yerini koruma şansı gazeteye göre ciddi biçimde tehlikeye girdi.

Kicker kötü başlangıca değindi.

Kicker kötü başlangıca değindi.

Alman spor gazetesi, Türkiye'nin geniş çaplı rotasyonun ardından maça kötü başladığını belirtti. De Bruyne 10. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Belçika'yı öne geçirdi ve bu gol deneyimli oyuncunun 127. milli maçındaki 39. golü oldu. Türkiye ilk golden sonra oyuna girip Arda Güler'in etkili performansıyla karşılık verdi. Güler'in iki tehlikeli şutu Lammens'ı geçemedi, Merih Demiral'ın kafa vuruşunda da Belçikalı kaleci başarılı oldu.

L'Équipe De Bruyne'ye dikkat çekti.

L'Équipe De Bruyne'ye dikkat çekti.

Fransız gazete, 35 yaşındaki De Bruyne'nin attığı iki golle kendisi hakkındaki soru işaretlerine sahada cevap verdiğini yazdı. Belçika'nın Fransa maçı öncesinde özgüven kazandığı da haberde geçti. Gazete Türkiye'nin teknik sorunlarını ve pozisyonları değerlendirmedeki yetersizliğini vurguladı. Arda Güler 27. dakikada kaleyi bulamadı, Merih Demiral ise 43. dakikada kaleye üç metre kala topu auta gönderdi. Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Türkiye'nin sorunları gazeteye göre bu pozisyonlarda açıkça görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Corriere dello Sport Belçika'nın dönüşüne değindi.

Corriere dello Sport Belçika'nın dönüşüne değindi.

İtalyan gazete, Belçika'nın Fransa yenilgisinin ardından Türkiye karşısında toparlandığını yazdı. A Milli Takım ise Fransa ve İtalya mağlubiyetlerinin ardından üçüncü yenilgisini aldı.

AS Arda Güler'i gölgede gördü.

AS Arda Güler'i gölgede gördü.

İspanyol gazete, Arda Güler'in milli takımdaki kötü gidişatın gölgesinde kaldığını yazdı. Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından Uluslar Ligi'nde üç maçta üç yenilgi alındığına, Türkiye'nin sekiz gol yiyip yalnızca bir gol atabildiğine dikkat çekti. Güler Belçika karşısında karşılık vermek için büyük çaba harcadı, orta sahanın farklı bölgelerinde sürekli top istedi ve hücumları geliştirmek adına riskli paslar denedi. Maçın son bölümünde etkili olamayan genç yıldız, 90. dakikadan sonra kullandığı serbest vuruşta gole çok yaklaştı ancak Lammens golü önledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın