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Milli Takım Uluslar Ligi'nde Elendi mi: Puan Durumu ve Gruptan Çıkma Şansı Kaldı mı?

Milli Takım Uluslar Ligi'nde Elendi mi: Puan Durumu ve Gruptan Çıkma Şansı Kaldı mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
04.10.2026 - 16:16
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Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika deplasmanında 3-0 yenilerek üçüncü maçında da puan alamadı. Güncel puan durumu ve kalan maçlar, Montella'nın takımının gruptaki ihtimalini ortaya koyuyor.

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Türkiye grubun son sırasında yer alıyor.

Türkiye grubun son sırasında yer alıyor.

Türkiye, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilerek ilk üç maçında puan alamadı ve grubun son sırasında yer alıyor. Sabah'ın aktardığı tabloya göre Fransa 7 puanla lider, Belçika 6 puanla ikinci, İtalya 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin averajı ise eksi 7.

Kalan maçların ilki İtalya deplasmanı.

Kalan maçların ilki İtalya deplasmanı.

Milli Takım'ın grupta üç maçı kaldı. İlk sınav 5 Ekim Pazartesi günü İtalya deplasmanında. Karşılaşma Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak. Ardından 12 Kasım'da Belçika'yı evinde konuk edecek olan Türkiye, 15 Kasım'da Fransa deplasmanına gidecek.

Gruptan çıkma şansı matematiksel olarak sürüyor.

Gruptan çıkma şansı matematiksel olarak sürüyor.

Dört takımlı gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler çeyrek finale yükselecek. Üçüncü sıra play-off sürecine girerken son sıra bir alt lige düşecek. Kalan üç maçı kazanması hâlinde Türkiye en fazla 9 puana ulaşabilecek. CNN Türk, takımın gruptan çıkma şansının bulunduğunu belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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