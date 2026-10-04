Milli Takım Uluslar Ligi'nde Elendi mi: Puan Durumu ve Gruptan Çıkma Şansı Kaldı mı?

Türkiye, Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve Belçika'ya 3-0 yenilerek ilk üç maçında puan alamadı ve grubun son sırasında yer alıyor. Sabah'ın aktardığı tabloya göre Fransa 7 puanla lider, Belçika 6 puanla ikinci, İtalya 4 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin averajı ise eksi 7.