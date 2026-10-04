Milli Takım Uluslar Ligi'nde Elendi mi: Puan Durumu ve Gruptan Çıkma Şansı Kaldı mı?
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Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika deplasmanında 3-0 yenilerek üçüncü maçında da puan alamadı. Güncel puan durumu ve kalan maçlar, Montella'nın takımının gruptaki ihtimalini ortaya koyuyor.
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Türkiye grubun son sırasında yer alıyor.
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Kalan maçların ilki İtalya deplasmanı.
Gruptan çıkma şansı matematiksel olarak sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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