Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya Yatırımlarının Ana Para Dışındaki Kısmını TMSF Hesabına Gönderdi
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışında kalan kısmını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktardı. Para transferi gönüllülük esasına göre ve fonun isteğe bağlı iade hesabına yapıldı.
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Para, TMSF'nin hesabına yatırıldı.
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Yasal süre 15 gün.
Kısa süre sonra iadeye dair resmi açıklama da kamuoyuyla paylaşıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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