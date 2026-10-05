Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya Yatırımlarının Ana Para Dışındaki Kısmını TMSF Hesabına Gönderdi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca haksız kazancın iki katı tutarında, en az 500 bin lira ödeme yapılması gerekiyor. Bu ödemenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması öngörülüyor.