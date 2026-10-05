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Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya Yatırımlarının Ana Para Dışındaki Kısmını TMSF Hesabına Gönderdi

Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşi İlyas Kaya Yatırımlarının Ana Para Dışındaki Kısmını TMSF Hesabına Gönderdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 22:32
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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışında kalan kısmını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktardı. Para transferi gönüllülük esasına göre ve fonun isteğe bağlı iade hesabına yapıldı.

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Para, TMSF'nin hesabına yatırıldı.

Para, TMSF'nin hesabına yatırıldı.

DHA'da yer alan habere göre Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, yatırımlarının ana para dışında kalan kısmını bugün gönüllülük esasına göre TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına gönderdi. Haberde transferin tutarına ilişkin bir bilgi yer almadı.

Yasal süre 15 gün.

Yasal süre 15 gün.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca haksız kazancın iki katı tutarında, en az 500 bin lira ödeme yapılması gerekiyor. Bu ödemenin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun karar tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması öngörülüyor.

Kısa süre sonra iadeye dair resmi açıklama da kamuoyuyla paylaşıldı.

Kısa süre sonra iadeye dair resmi açıklama da kamuoyuyla paylaşıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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