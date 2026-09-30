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BDDK Harekete Geçti: Tera dahil 5 Finans Kuruluşu TMSF’ye Devredildi

BDDK Harekete Geçti: Tera dahil 5 Finans Kuruluşu TMSF’ye Devredildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 18:46
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Fon soruşturması kapsamında yürütülen hukuki süreç ve BDDK değerlendirmeleri sonucunda, aralarında yatırım bankaları ve faktoring şirketlerinin bulunduğu 5 finans kuruluşunun yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

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Yönetimi TMSF’ye devredilen kurumlar şunlar oldu:

Yönetimi TMSF’ye devredilen kurumlar şunlar oldu:

  • Tera Yatırım Bankası A.Ş.

  • Destek Yatırım Bankası A.Ş.

  • Hedef Yatırım Bankası A.Ş.

  • Destek Finans Faktoring A.Ş.

  • Tera Finans Faktoring A.Ş.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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