BDDK Harekete Geçti: Tera dahil 5 Finans Kuruluşu TMSF’ye Devredildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fon soruşturması kapsamında yürütülen hukuki süreç ve BDDK değerlendirmeleri sonucunda, aralarında yatırım bankaları ve faktoring şirketlerinin bulunduğu 5 finans kuruluşunun yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yönetimi TMSF’ye devredilen kurumlar şunlar oldu:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın