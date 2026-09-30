1924 Yılında Kaktüsleri Yok Etmek İçin Getirdikleri Böcek 5 Yılda Kıtlığa Yol Açtı

Raketa adı verilen bu kaktüs, bir Opuntia türü. Adaya 1769'dan itibaren bir Fransız kontu tarafından getirildi ve zamanla güneydeki Antandroy halkının hayatının merkezine yerleşti.

Kaktüs kıtlık dönemlerinde yiyecek oluyor, sömürge yönetimine karşı direnenlere de doğal bir engel sağlıyordu. Bu sayede yerel direniş Fransızlara karşı 20 yıldan uzun süre dayanabildi. Yani Fransızların sonradan yok etmeye çalıştığı kaktüs, bir dönem Antandroyların onlara karşı en büyük yardımcısıydı.