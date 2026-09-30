1924 Yılında Kaktüsleri Yok Etmek İçin Getirdikleri Böcek 5 Yılda Kıtlığa Yol Açtı
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1924'te Madagaskar'ın güneyinde tarım arazisi açmak isteyen Fransız sömürge yönetimi, kaktüsleri temizlemek için bölgeye küçük bir böcek gönderdi. Böcek kısa sürede kontrolden çıktı ve beş yılda bölgenin kaktüslerini yok etti. Kaktüse bağlı yaşayan çobanlar için bunun sonu kıtlık oldu.
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Kaktüs, bölge halkı için hem yiyecek hem de doğal bir savunma duvarıydı.
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Böcek, her yıl yaklaşık 100 kilometrekarelik bitki örtüsünü yok etti.
Kaktüsün yok olması sürüleri ve insanları kıtlığa sürükledi.
Kıtlığın tek nedeninin böcek olup olmadığı hâlâ tartışılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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