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1949 Yılında Fareler İçin Adaya Getirilen 5 Kedi Ekolojik Felakete Yol Açtı

1949 Yılında Fareler İçin Adaya Getirilen 5 Kedi Ekolojik Felakete Yol Açtı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 13:28
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Güney Afrika'ya bağlı Marion Adası'nda, 1949 yılında meteoroloji istasyonunu istila eden fareleri yok etmek için adaya 5 ev kedisi getirildi. Ancak kısa sürede sayıları binleri bulan kediler, fareler yerine adadaki deniz kuşlarını avlamaya başladı ve onlarca yıl sürecek bir ekolojik felakete yol açtı.

Peki, kedilerin adadan temizlenmesinin ardından neler yaşandı?

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Marion Adası, Cape Town'ın yaklaşık 2.300 kilometre güneydoğusunda, Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alıyor.

Marion Adası, Cape Town'ın yaklaşık 2.300 kilometre güneydoğusunda, Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alıyor.

Prens Edward Adaları'nın bir parçası olan Marion Adası'nda, Güney Afrika 1948'den bu yana kalıcı bir araştırma ve meteoroloji istasyonu işletiyor. Zorlu iklimine rağmen ada; penguenler, albatroslar ve petreller gibi yüz binlerce deniz kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Adadaki fareler ise 19. yüzyılın başlarında buraya gelen fok avcılarının gemileriyle, istemeden adaya taşındı. 1818-1820 yılları arasında adada kalan fok avcısı William Phelps, o dönemde tüm adanın ev fareleriyle dolu olduğunu yazmıştı.

1949'da istasyondaki fare istilası büyük bir soruna dönüşünce, çözüm olarak farelerin doğal avcısı olan 5 ev kedisi adaya getirildi.

Kısa sürede çoğalan kediler, fareler yerine adadaki deniz kuşlarını avlamaya başladı.

Kısa sürede çoğalan kediler, fareler yerine adadaki deniz kuşlarını avlamaya başladı.

Adada ilk yabani kedi 1951'de görüldü. 1975'e gelindiğinde yaklaşık 298 kilometrekarelik adadaki yabani kedi sayısının 2.139'a ulaştığı tahmin ediliyordu. İki yıl sonra bu sayı yaklaşık 3.400'e çıktı.

Kedilerin her yıl yaklaşık 455 bin kuşu öldürdüğü hesaplanınca, ada ekosisteminde yürütülen en kapsamlı projelerden biri başlatıldı. Kediler şu yöntemlerle adadan temizlendi:

  • Virüs: Biyolojik kontrol aracı olarak kedi panlökopeni virüsü kullanıldı.

  • Tuzak ve Gece Avı: Yoğun tuzak kurma çalışmaları ve gece avları düzenlendi.

1982'de kedi sayısı yaklaşık 600'e düşürüldü. Adadaki son kedi ise Temmuz 1991'de ortadan kaldırıldı.

Kedilerin ortadan kalkmasıyla doğal düşmanı kalmayan fareler, bu kez kuşlar için büyük bir tehdide dönüştü.

Kedilerin ortadan kalkmasıyla doğal düşmanı kalmayan fareler, bu kez kuşlar için büyük bir tehdide dönüştü.

Kedilerin temizlenmesinin ardından geçen 20 yılda adadaki fare sayısı yaklaşık yüzde 430 arttı. Yalnızca 20 gram civarında ağırlığa sahip fareler, küçük petrellerden 7 kilograma kadar ulaşabilen gezgin albatros yavrularına kadar pek çok kuşa saldırmaya başladı:

  • Gece Saldırıları: Fareler yavruları gece boyunca kemiriyor. Hayatta kalan yavrular günü bitkin ve acı içinde geçirirken, bir sonraki gece yeniden saldırıya uğruyor.

  • Kafa Derisi Saldırıları: 2009'da ilk kez kaydedilen görüntüler, farelerin büyük yavruların kafa derisini kemirdiğini ortaya koydu.

  • Yavru Ölümleri: 2015'te yapılan bir araştırmaya göre fareler her 10 albatros yavrusundan birini öldürüyor.

  • Yetişkin Albatroslar: Farelerin artık yetişkin gezgin albatroslara da saldırdığı gözlemlendi.

Uzmanlar, son 30 yılda daha sıcak ve kurak geçen iklimin yaz aylarında fare yoğunluğunu artırdığını, bunun da farelerin kışın beslendiği omurgasız canlıların azalmasına yol açtığını belirtiyor.

Adadaki 29 kuş türünden 19'unun yok olmaması için fareleri tamamen temizleyecek bir proje hazırlandı.

Adadaki 29 kuş türünden 19'unun yok olmaması için fareleri tamamen temizleyecek bir proje hazırlandı.

Mouse-Free Marion (Faresiz Marion) adlı projeyle adadaki yaklaşık 1 milyon farenin tamamen yok edilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında GPS destekli helikopterler, kemirgen zehri içeren yemleri 10-14 gün arayla iki kez adanın tamamına dağıtacak.

Operasyonun, farelerin en aç olduğu ve deniz kuşlarının çoğunun adayı terk ettiği Nisan-Eylül arasındaki kış aylarında yapılması planlanıyor. Adada 2027'nin Nisan ve Mayıs aylarında helikopterlerle bir deneme ilaçlaması yapılması da planlananlar arasında. Projenin toplam bütçesi ise yaklaşık 36,4 milyon dolar.

BirdLife South Africa CEO'su Mark D. Anderson, operasyonun sonucunun ya başarı ya da başarısızlık olacağını söylüyor:

'Hayatta kalan hamile tek bir fare başarısızlık demektir. Farklı cinsiyetten iki fare kalırsa bu da başarısızlıktır.' - Mark D. Anderson, BirdLife South Africa

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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