1949 Yılında Fareler İçin Adaya Getirilen 5 Kedi Ekolojik Felakete Yol Açtı

Prens Edward Adaları'nın bir parçası olan Marion Adası'nda, Güney Afrika 1948'den bu yana kalıcı bir araştırma ve meteoroloji istasyonu işletiyor. Zorlu iklimine rağmen ada; penguenler, albatroslar ve petreller gibi yüz binlerce deniz kuşuna ev sahipliği yapıyor.

Adadaki fareler ise 19. yüzyılın başlarında buraya gelen fok avcılarının gemileriyle, istemeden adaya taşındı. 1818-1820 yılları arasında adada kalan fok avcısı William Phelps, o dönemde tüm adanın ev fareleriyle dolu olduğunu yazmıştı.

1949'da istasyondaki fare istilası büyük bir soruna dönüşünce, çözüm olarak farelerin doğal avcısı olan 5 ev kedisi adaya getirildi.