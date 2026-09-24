1949 Yılında Fareler İçin Adaya Getirilen 5 Kedi Ekolojik Felakete Yol Açtı
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Güney Afrika'ya bağlı Marion Adası'nda, 1949 yılında meteoroloji istasyonunu istila eden fareleri yok etmek için adaya 5 ev kedisi getirildi. Ancak kısa sürede sayıları binleri bulan kediler, fareler yerine adadaki deniz kuşlarını avlamaya başladı ve onlarca yıl sürecek bir ekolojik felakete yol açtı.
Peki, kedilerin adadan temizlenmesinin ardından neler yaşandı?
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Marion Adası, Cape Town'ın yaklaşık 2.300 kilometre güneydoğusunda, Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alıyor.
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Kısa sürede çoğalan kediler, fareler yerine adadaki deniz kuşlarını avlamaya başladı.
Kedilerin ortadan kalkmasıyla doğal düşmanı kalmayan fareler, bu kez kuşlar için büyük bir tehdide dönüştü.
Adadaki 29 kuş türünden 19'unun yok olmaması için fareleri tamamen temizleyecek bir proje hazırlandı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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