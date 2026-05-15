Koca Ülkeyi Fareler İstila Etti: "Toplum Artık Tükenme Noktasında"
Kaynak: https://www.npr.org/2026/05/13/nx-s1-...
Avustralya’nın batı eyaletlerinde son aylarda ivme kazanan fare popülasyonu, kırsal yerleşimlerde ve tarım arazilerinde kontrol edilemez bir boyuta ulaşıyor. Özellikle Batı Avustralya’nın tahıl ambarı olarak nitelendirilen bölgelerinde, fare sayısının bilimsel 'istila' sınırlarını katladığı gözlemleniyor. Bölge sakinleri, kemirgenlerin yarattığı gürültü ve tahribat nedeniyle yaşam alanlarını terk etmeye başlarken, yerel otoriteler toplumun psikolojik ve ekonomik olarak tükenme noktasına geldiğini bildiriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araçların tekerlekleri altından gelen sesler bölge halkı tarafından patlayan naylon balonlara benzetiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimsel veriler hektar başına düşen fare yuvası sayısının kritik eşiği beş kat aştığını gösteriyor
Çiftçiler mevcut ekonomik baskıların üzerine eklenen mahsul kayıpları karşısında daha güçlü önlemler bekliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın