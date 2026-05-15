Koca Ülkeyi Fareler İstila Etti: "Toplum Artık Tükenme Noktasında"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.05.2026 - 13:44

Avustralya’nın batı eyaletlerinde son aylarda ivme kazanan fare popülasyonu, kırsal yerleşimlerde ve tarım arazilerinde kontrol edilemez bir boyuta ulaşıyor. Özellikle Batı Avustralya’nın tahıl ambarı olarak nitelendirilen bölgelerinde, fare sayısının bilimsel 'istila' sınırlarını katladığı gözlemleniyor. Bölge sakinleri, kemirgenlerin yarattığı gürültü ve tahribat nedeniyle yaşam alanlarını terk etmeye başlarken, yerel otoriteler toplumun psikolojik ve ekonomik olarak tükenme noktasına geldiğini bildiriyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.npr.org/2026/05/13/nx-s1-...
Araçların tekerlekleri altından gelen sesler bölge halkı tarafından patlayan naylon balonlara benzetiliyor

İstilanın merkez üssü konumundaki Morawa kasabasında, günlük hayatın her aşaması kemirgenlerin etkisi altında geçiyor. Morawa Belediye Başkanı Karen Chappel, yollarda araç sürerken tekerleklerin altından duyulan seslerin ürkütücü bir seviyeye ulaştığını ifade ediyor. Yerleşim birimlerinde yılanların aşırı fare tüketimi sebebiyle devasa boyutlara ulaştığı ve ekosistemin dengesinin tamamen bozulduğu aktarılıyor. Evlerin mutfak dolaplarından yatak odalarına kadar her noktaya sızan fareler, yalnızca gıda stoklarına değil, önemli evraklara ve mobilyalara da kalıcı zararlar veriyor.

Bilimsel veriler hektar başına düşen fare yuvası sayısının kritik eşiği beş kat aştığını gösteriyor

Avustralya Ulusal Bilim Kurumu (CSIRO) bünyesinde çalışmalar yürüten Steve Henry, normal şartlarda hektar başına 800 farenin felaket seviyesi kabul edildiğini hatırlatıyor. Ancak Batı Avustralya’dan gelen saha raporları, bazı bölgelerde 4 bin civarı fare yuvası bulunduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, birkaç yıl süren kuraklık dönemini takip eden yoğun yağışların doğada kontrolsüz bir besin bolluğu yaratarak bu nüfus patlamasını tetiklediğini savunuyor. Dişi bir farenin altı haftalıkken üreme döngüsüne girmesi, popülasyonun geometrik bir hızla artmasına yol açıyor.

Çiftçiler mevcut ekonomik baskıların üzerine eklenen mahsul kayıpları karşısında daha güçlü önlemler bekliyor

Tarım sektörü temsilcileri, kullanılan mevcut yem dozajlarının bu yoğunluktaki bir istila ile mücadelede yetersiz kaldığını vurguluyor. Üreticiler, mahsullerini kurtarabilmek adına 25 gramlık doz limitinin 50 grama çıkarılması için resmi izin talep ediyor. Federal hükümet ise çiftçilerin halihazırda artan girdi maliyetleriyle mücadele ettiğini belirterek, istilanın yaratacağı ek mali yükün gıda güvenliğini tehdit etmesinden endişe duyuyor. Geçmiş yıllarda yaşanan benzer süreçlerin milyar dolarlık zararlara yol açması, bölgedeki krizin ciddiyetini bir kez daha kanıtlıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
