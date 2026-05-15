Koca Ülkeyi Fareler İstila Etti: "Toplum Artık Tükenme Noktasında"

Avustralya Ulusal Bilim Kurumu (CSIRO) bünyesinde çalışmalar yürüten Steve Henry, normal şartlarda hektar başına 800 farenin felaket seviyesi kabul edildiğini hatırlatıyor. Ancak Batı Avustralya’dan gelen saha raporları, bazı bölgelerde 4 bin civarı fare yuvası bulunduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, birkaç yıl süren kuraklık dönemini takip eden yoğun yağışların doğada kontrolsüz bir besin bolluğu yaratarak bu nüfus patlamasını tetiklediğini savunuyor. Dişi bir farenin altı haftalıkken üreme döngüsüne girmesi, popülasyonun geometrik bir hızla artmasına yol açıyor.