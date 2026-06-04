Dilan Polat, Can Polat'ın Cenazesinde Yere Yığılıp Ağladı

Engin Polat'ın kuzeni olduğu bilinen Can Polat, aynı zamanda yıllardır Polat ailesinin yanında koruma ve şoför olarak görev yapıyordu. Özellikle son dönemde yaşanan zorlu süreçlerde çiftin en yakınındaki isimlerden biri olarak dikkat çeken Can Polat, geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı saldırının ardından yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı gün Dilan ve Engin Polat'ın yaklaşık iki haftadır sürdürdükleri Alaçatı tatilinin son günüydü. Son dönemde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelen, ardından yeniden bir araya gelen çift, aile üyeleri ve yakın dostlarıyla birlikte tatil yapıyordu. Dönüş hazırlıkları sürerken herkesi sarsan saldırı gerçekleşti.

İddialara göre Dilan ve Engin Polat'ın konakladığı butik otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat, vücudunun farklı bölgelerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Can Polat için doktorlar seferber oldu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dört çocuk babası olan Can Polat'ın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, eşinin hamile olduğunun ortaya çıkması acıyı daha da büyüttü. Saldırının ardından gözler bir yandan aileye çevrilirken bir yandan da olayın arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturmaya çevrildi.