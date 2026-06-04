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Dilan Polat, Can Polat'ın Cenazesinde Yere Yığılıp Ağladı

Dilan Polat, Can Polat'ın Cenazesinde Yere Yığılıp Ağladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.06.2026 - 13:56
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Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yaşanan acı dolu anlar yürekleri dağlarken, Dilan Polat'ın gözyaşlarına boğulduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Dilan ve Engin Polat ailesinin yakın çevresinde uzun yıllardır yer alan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi, son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Dilan ve Engin Polat ailesinin yakın çevresinde uzun yıllardır yer alan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi, son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

Engin Polat'ın kuzeni olduğu bilinen Can Polat, aynı zamanda yıllardır Polat ailesinin yanında koruma ve şoför olarak görev yapıyordu. Özellikle son dönemde yaşanan zorlu süreçlerde çiftin en yakınındaki isimlerden biri olarak dikkat çeken Can Polat, geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı saldırının ardından yaşamını yitirdi.

Olayın yaşandığı gün Dilan ve Engin Polat'ın yaklaşık iki haftadır sürdürdükleri Alaçatı tatilinin son günüydü. Son dönemde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelen, ardından yeniden bir araya gelen çift, aile üyeleri ve yakın dostlarıyla birlikte tatil yapıyordu. Dönüş hazırlıkları sürerken herkesi sarsan saldırı gerçekleşti.

İddialara göre Dilan ve Engin Polat'ın konakladığı butik otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat, vücudunun farklı bölgelerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Can Polat için doktorlar seferber oldu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dört çocuk babası olan Can Polat'ın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, eşinin hamile olduğunun ortaya çıkması acıyı daha da büyüttü. Saldırının ardından gözler bir yandan aileye çevrilirken bir yandan da olayın arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması için başlatılan soruşturmaya çevrildi.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan ilk detaylar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan ilk detaylar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Özellikle gazeteci Seyhan Avşar'ın paylaştığı bilgiler, olayın sıradan bir saldırıdan çok daha fazlası olabileceği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi.

Aktarılan bilgilere göre gözaltına alınan şüpheli, ilk ifadesinde talimatı Daltonlar olarak bilinen suç örgütünden aldığını öne sürdü. İddialara göre saldırgan, Polat ailesinin günlük yaşamını ve bulundukları konumları sosyal medya paylaşımları üzerinden takip ettiğini anlattı. Özellikle Dilan Polat'ın yaptığı paylaşımların, ailenin nerede olduğunun tespit edilmesinde önemli rol oynadığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelerde en dikkat çeken bölüm ise hedefin aslında Engin Polat olduğu yönündeki iddia oldu. Şüphelinin, Engin Polat'a ulaşmanın güvenlik önlemleri nedeniyle mümkün olmadığını düşündüğü ve bu nedenle aileye yakın bir ismi hedef aldığı ileri sürüldü. Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, olayın perde arkasına ilişkin çok sayıda soru işareti ortaya çıktı.

Öte yandan Engin Polat'ın da ifadesinde uzun süredir Daltonlar tarafından tehdit edildiklerini söylediği öğrenildi. Soruşturma devam ederken saldırının planlanma süreci, olası bağlantıları ve iddiaların doğruluğu güvenlik güçleri tarafından araştırılmayı sürdürüyor.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Can Polat için düzenlenen cenaze töreninde bugün duygu dolu anlar yaşandı.

Ailesi, yakınları ve sevenleri genç yaşta hayatını kaybeden Can Polat'a son görevlerini yerine getirmek için bir araya gelirken törenden gelen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

Tören sırasında en çok konuşulan anlardan biri Can Polat'ın büyük kızının yaşadığı büyük acı oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan genç kızın, 'Tatil babama mezar oldu! Nerede benim babam?' diye haykırdığı anlar cenazeye katılanları da gözyaşlarına boğdu. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilmeye çalışılan genç kızın feryadı törene damga vurdu.

Dakikalar sonra cenazeye Dilan Polat da katıldı. Uzun yıllardır aynı aile ortamını paylaşan, birlikte çalışan ve yakın ilişki içinde oldukları bilinen Can Polat'ın tabutu başında büyük üzüntü yaşayan Dilan Polat'ın ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntülerde Polat'ın yere yığılarak gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.

Cenazeden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelirken, kullanıcılar da peş peşe yorumlarda bulundu. Birçok kişi Can Polat'ın geride bıraktığı ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, özellikle çocuklarının yaşadığı acının yürek dağladığını belirtti. Yaşanan trajedi, yalnızca Polat ailesini değil, olayı takip eden binlerce kişiyi de derinden etkileyen gelişmelerden biri olarak gündeme yerleşti.

Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Alper Polat da cenazede son görevlerini yerine getirmek üzere hazır bulundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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