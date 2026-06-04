Dilan Polat, Can Polat'ın Cenazesinde Yere Yığılıp Ağladı
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Alaçatı'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yaşanan acı dolu anlar yürekleri dağlarken, Dilan Polat'ın gözyaşlarına boğulduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Dilan ve Engin Polat ailesinin yakın çevresinde uzun yıllardır yer alan Can Polat'ın hayatını kaybetmesi, son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
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Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkan ilk detaylar ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Can Polat için düzenlenen cenaze töreninde bugün duygu dolu anlar yaşandı.
Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Alper Polat da cenazede son görevlerini yerine getirmek üzere hazır bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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