Tatlı Kaçıklar Dizisinin Funda'sı Yıldız Kaplan'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

O yıllarda ekran başına geçen milyonlarca kişi için hafta sonlarının vazgeçilmezlerinden biri de hiç şüphesiz Tatlı Kaçıklar olmuştu. 1996 yılında ATV ekranlarında başlayan dizi, tam 5 sezon boyunca yayınlandı ve 2001 yılında 165. bölümüyle final yaptı. Başrollerinde Mehmet Ali Erbil ve merhum Yalçın Menteş'in yer aldığı yapım, dönemin en sevilen durum komedilerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip Rafet ve Saffet'in başına gelen absürt olayları konu alan dizi, yalnızca komik hikayeleriyle değil, rengarenk oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Buket Dereoğlu, Neslihan Yeldan, Pelin Körmükçü, Nefise Karatay, Ceyda Düvenci ve Yıldız Kaplan gibi dönemin dikkat çeken isimleri de projede yer alıyordu.

O dönemde sosyal medya yoktu, dijital platformlar hayatımıza girmemişti. İnsanlar sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın saatlerini beklerdi. Tatlı Kaçıklar da tam olarak böyle bir fenomendi. Dizinin bu kadar sevilmesinin nedeni de dönemin birçok yapımının aksine izleyiciyi yormayan, günlük hayatın içinden hikâyeler anlatmasıydı. Rafet ve Saffet'in başını çektiği eğlenceli karakterler kadar yan karakterler de zamanla seyircinin hayatının bir parçası haline gelmişti. Özellikle yaz akşamlarında ekran başında toplanan aileler için Tatlı Kaçıklar yalnızca bir dizi değil, adeta haftalık bir gelenek olmuştu. Bugün sosyal medyada diziden paylaşılan kısa sahnelerin hala binlerce etkileşim alması da o dönemin izleyicisinin yapımla kurduğu güçlü bağın en büyük göstergelerinden biri olarak görülüyor.