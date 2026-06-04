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Tatlı Kaçıklar Dizisinin Funda'sı Yıldız Kaplan'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Tatlı Kaçıklar Dizisinin Funda'sı Yıldız Kaplan'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.06.2026 - 13:16
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Bir dönemin fenomen dizilerinden Tatlı Kaçıklar'da Funda karakterine hayat veren Yıldız Kaplan, yıllar sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Oğlunun mezuniyetinden kareler paylaşan Kaplan'ın son hali sosyal medyada dikkat çekerken, mutlu aile tablosu ve yakışıklı oğlu da çok konuşuldu. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

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90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başı Türk televizyonlarının altın dönemlerinden biriydi.

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başı Türk televizyonlarının altın dönemlerinden biriydi.

O yıllarda ekran başına geçen milyonlarca kişi için hafta sonlarının vazgeçilmezlerinden biri de hiç şüphesiz Tatlı Kaçıklar olmuştu. 1996 yılında ATV ekranlarında başlayan dizi, tam 5 sezon boyunca yayınlandı ve 2001 yılında 165. bölümüyle final yaptı. Başrollerinde Mehmet Ali Erbil ve merhum Yalçın Menteş'in yer aldığı yapım, dönemin en sevilen durum komedilerinden biri olarak hafızalara kazındı. 

Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip Rafet ve Saffet'in başına gelen absürt olayları konu alan dizi, yalnızca komik hikayeleriyle değil, rengarenk oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Buket Dereoğlu, Neslihan Yeldan, Pelin Körmükçü, Nefise Karatay, Ceyda Düvenci ve Yıldız Kaplan gibi dönemin dikkat çeken isimleri de projede yer alıyordu.

O dönemde sosyal medya yoktu, dijital platformlar hayatımıza girmemişti. İnsanlar sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın saatlerini beklerdi. Tatlı Kaçıklar da tam olarak böyle bir fenomendi.  Dizinin bu kadar sevilmesinin nedeni de dönemin birçok yapımının aksine izleyiciyi yormayan, günlük hayatın içinden hikâyeler anlatmasıydı. Rafet ve Saffet'in başını çektiği eğlenceli karakterler kadar yan karakterler de zamanla seyircinin hayatının bir parçası haline gelmişti. Özellikle yaz akşamlarında ekran başında toplanan aileler için Tatlı Kaçıklar yalnızca bir dizi değil, adeta haftalık bir gelenek olmuştu. Bugün sosyal medyada diziden paylaşılan kısa sahnelerin hala binlerce etkileşim alması da o dönemin izleyicisinin yapımla kurduğu güçlü bağın en büyük göstergelerinden biri olarak görülüyor.

Tatlı Kaçıklar'ın renkli dünyasında en çok dikkat çeken karakterlerden biri de hiç kuşkusuz Funda olmuştu.

Tatlı Kaçıklar'ın renkli dünyasında en çok dikkat çeken karakterlerden biri de hiç kuşkusuz Funda olmuştu.

Dönemin genç izleyicilerinin yakından takip ettiği karaktere hayat veren isim ise Yıldız Kaplan'dı. Aslında Kaplan'ın ekran yolculuğu oyunculukla başlamamış, Kaplan önce mankenlik yaparak adını duyurmuş, ardından televizyon dünyasının dikkatini çekmeyi başarmıştı.

O yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliğiyle de sık sık konuşulan isimlerden biri olan Yıldız Kaplan, magazin basınının yakın markajındaki ünlüler arasındaydı. Kliplerde, televizyon programlarında ve çeşitli organizasyonlarda boy gösteren Kaplan, 90'ların sonu ile 2000'lerin başında ekranların en tanıdık yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle genç kuşağın posterlerini odalarına astığı isimlerden biri olması, dönemin popülerliğini anlatmaya yetiyordu.

Oyunculuğun ardından müzik çalışmalarına yönelerek uzun süre magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Yıldız Kaplan, Tatlı Kaçıklar'ın ardından farklı projelerde boy gösterdi, sahnelere çıktı, albümler çıkardı ve popülaritesini korumaya devam etti.

Ancak birçok meslektaşının aksine göz önünde kalmak için özel hayatını sürekli gündeme taşımayı tercih etmedi. Yıllar içinde ekranlardan biraz uzaklaşan Kaplan, hayatının merkezine ailesini koydu. Evliliği ve annelik süreciyle birlikte daha sakin bir yaşam sürmeyi seçen ünlü isim, magazin manşetlerinde görünmek yerine oğluyla ve ailesiyle geçirdiği zamana odaklandı. 

Bu nedenle son yıllarda Yıldız Kaplan'ın adını magazin gündeminde çok sık duymadık. Tatlı Kaçıklar kuşağının hafızasında hala Funda karakteriyle yer etmeyi başaran ünlü isim, yıllar sonra yaptığı paylaşımla yeniden konuşulmaya başladı.

Uzun süredir magazin dünyasında adını çok sık duymadığımız Yıldız Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı aile paylaşımıyla gündeme geldi.

Uzun süredir magazin dünyasında adını çok sık duymadığımız Yıldız Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı aile paylaşımıyla gündeme geldi.

Oğlunun mezuniyet töreninden kareler paylaşan Kaplan, takipçilerini adeta yıllar öncesine götürdü.

Paylaşımlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri ise artık annesinin boyunu geçen yakışıklı oğlu oldu. Mezuniyet gecesinde çekilen aile fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı hem Kaplan'ın oğluna hem de yıllardır değişmeyen görünümüne yorum yaptı. Özellikle mutlu aile tablosu ve samimi kareler takipçilerin büyük beğenisini topladı.

Tatlı Kaçıklar döneminden bu yana geçen yaklaşık çeyrek asra rağmen Yıldız Kaplan'ın enerjisinden ve zarafetinden pek bir şey kaybetmediği yorumları dikkat çekti. Sarı saçları, ışıl ışıl gülümsemesi ve doğal görünümüyle takipçilerinden övgü dolu mesajlar alan Kaplan için sosyal medyada 'Yıllar ona uğramamış', 'Hala aynı güzellik', '90'ların yıldızlarından biri olmasının sebebi belli' gibi yorumlar yapıldı. Birçok kullanıcı ise paylaşımın altına Tatlı Kaçıklar günlerinden sahneler bırakarak nostalji yaptı. Özellikle diziyi yayınlandığı dönemde takip edenler, yıllar sonra hem Yıldız Kaplan'ı hem de büyüyüp mezuniyet çağına gelen oğlunu görünce zamanın ne kadar hızlı geçtiğini konuştu.

Şöyle yıllar öncesinden, diziden bir kesidi de sizler için buraya bırakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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