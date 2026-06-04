Tatlı Kaçıklar Dizisinin Funda'sı Yıldız Kaplan'ın Son Hali Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin fenomen dizilerinden Tatlı Kaçıklar'da Funda karakterine hayat veren Yıldız Kaplan, yıllar sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Oğlunun mezuniyetinden kareler paylaşan Kaplan'ın son hali sosyal medyada dikkat çekerken, mutlu aile tablosu ve yakışıklı oğlu da çok konuşuldu.
Buyurun, detaylara birlikte bakalım!
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90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başı Türk televizyonlarının altın dönemlerinden biriydi.
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Tatlı Kaçıklar'ın renkli dünyasında en çok dikkat çeken karakterlerden biri de hiç kuşkusuz Funda olmuştu.
Uzun süredir magazin dünyasında adını çok sık duymadığımız Yıldız Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı aile paylaşımıyla gündeme geldi.
Şöyle yıllar öncesinden, diziden bir kesidi de sizler için buraya bırakalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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