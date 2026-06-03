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Rock'ın Kraliçesi Geri Döndü: Şebnem Ferah Konserinden Gelen Görüntüler Sosyal Medyayı Yıktı!

Rock'ın Kraliçesi Geri Döndü: Şebnem Ferah Konserinden Gelen Görüntüler Sosyal Medyayı Yıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.06.2026 - 23:48
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Tam 6 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, bugün KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla yeniden buluştu. Dakikalar içinde tükenen biletler, kilometrelerce uzayan dijital kuyruklar ve ünlüler geçidine dönen konser alanı bir yana; sosyal medyanın asıl gündemi Şebnem Ferah'ın yıllara meydan okuyan görüntüsü ve sahnedeki enerjisi oldu. Rock'ın kraliçesi, dönüşüyle yine herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şebnem Ferah'ın ne kadar sevildiğini biliyorduk da bu kadarını biz de beklemiyorduk açıkçası.

Şebnem Ferah'ın ne kadar sevildiğini biliyorduk da bu kadarını biz de beklemiyorduk açıkçası.

Çünkü Türk rock müziğinde onun yeri gerçekten başka. Bir kuşak ergenliğini onun şarkılarıyla geçirdi, bir kuşak ilk ayrılığında ona sığındı, bir kuşak en mutlu anlarında yine onun şarkılarını açtı. 'Sil Baştan'la ağladık, 'Mayın Tarlası'nda bağıra bağıra eşlik ettik, 'Bu Aşk Fazla Sana'yı ezbere bilmeyenimiz kalmadı. 'Can Kırıkları', 'Yalnız', 'Çakıl Taşları', 'Ben Şarkımı Söylerken'... Liste uzayıp gidiyor.

Belki de Şebnem Ferah'ı bu kadar özel yapan şey tam olarak buydu. Hiçbir zaman gündemde kalmaya çalışan bir isim olmadı. Sosyal medyada her gün karşımıza çıkmadı, magazin manşetlerinde dolaşmadı, sürekli görünür olmak gibi bir derdi olmadı. Buna rağmen yıllar geçtikçe unutulmak yerine daha da özlenen sanatçılardan biri haline geldi.

İşte bu yüzden son altı yıldır sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah'ın dönüş haberi, sıradan bir konser duyurusu gibi karşılanmadı. İnsanlar yalnızca sevdiği bir sanatçıyı izlemeye gitmiyordu. Yıllardır özlemini çektiği bir sese, gençliğine eşlik eden şarkılara ve belki de kendi anılarına kavuşmaya hazırlanıyordu.

Şebnem Ferah'ı son kez büyük konser sahnelerinde 2019 yılında görmüştük.

Şebnem Ferah'ı son kez büyük konser sahnelerinde 2019 yılında görmüştük.

Sonrasında ise adeta sessizliğe çekildi. Yeni bir albüm gelmedi, yeni bir şarkı duyurulmadı, konser takvimi açıklanmadı. Zaman zaman hakkında haberler çıksa da sahnelerden uzak kalmayı tercih etti.

Şebnem Ferah'ın altı yıl sonra yeniden sahneye çıkacağı açıklandığı anda sosyal medya yıkıldı desek abartmış olmayız. Dakikalar içinde binlerce paylaşım yapıldı, insanlar yıllardır bekledikleri günün sonunda geldiğini yazmaya başladı.

Sonrası ise tam anlamıyla beklenildiği gibiydi.

3 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için satışa çıkan biletler yalnızca 20 dakika içerisinde tükendi. Dijital kuyruklarda on binlerce kişi bekledi. Bilet bulamayanlar sosyal medyada isyan etti, bazıları saatlerce ekran başında beklediğini anlattı, bazıları ise ikinci konser ihtimalini konuşmaya başladı.

Derken beklenen duyuru geldi ve 27 Haziran için ikinci konser açıklandı.

Ama sonuç değişmedi.

İkinci konserin biletleri de yine yalnızca 20 dakika içerisinde tükendi. Bir kez daha binlerce kişi eli boş kaldı. Şebnem Ferah'ın altı yıllık sessizliğinin ardından nasıl bir özlem biriktiğini anlatmak için bundan daha iyi bir örnek bulmak zor.

Ve sonunda beklenen gün geldi.

Siz bu satırları okurken KüçükÇiftlik Park'taki yaklaşık 17 bin şanslı kişi Şebnem Ferah'la yeniden aynı şarkıları söylüyor. Altı yıllık hasret sona erdi, binlerce insan yıllardır beklediği kavuşmayı sonunda yaşadı.

Şebnem Ferah'ın sahneye çıkmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen sosyal medya şimdiden konser görüntüleriyle dolup taşmış durumda.

Şebnem Ferah'ın sahneye çıkmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen sosyal medya şimdiden konser görüntüleriyle dolup taşmış durumda.

Konser alanından paylaşılan videolar milyonlarca kişiye ulaşırken, sahneye çıktığı ilk anlar ve seyircinin verdiği tepki geceye damga vuran görüntüler arasında yer aldı.

Ama gecenin büyüklüğünü anlamak için yalnızca videolara bakmak yetmiyor.

Çünkü bu akşam KüçükÇiftlik Park'ta adeta bir ünlüler geçidi yaşandı. Şebnem Ferah'ın dönüşünü kaçırmak istemeyen isimler arasında Beren Saat, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Aleyna Tilki, Tolga Sarıtaş, Derya Uluğ, Özge Özpirinçci, Zeynep Bastık, Burçin Terzioğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Burak Yamantürk, Serkay Tütüncü, Ceyhun Ergin, Biricik Suden, Mina Demirtaş, Melis İşiten, Aslı Bekiroğlu, Şebnem Dönmez, Serkan Keskin, Meriç Aral, Özgür Çevik, Deniz Çakır, Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu, Aziz Aslan ve Erdem Yener gibi isimler vardı.

Biz isimleri sayalım, siz bu gecenin ne kadar büyük bir olay olduğunu anlayın.

Öte yandan sosyal medyada en çok konuşulan konu ne ünlüler oldu ne de dakikalar içinde tükenen biletler.

Gecenin yıldızı doğrudan Şebnem Ferah'ın kendisiydi.

Paylaşılan videoların altına yapılan yorumlarda ortak görüş neredeyse aynıydı: Şebnem Ferah altı yıldır ortalarda görünmüyordu ama belli ki zaman onun için farklı akıyor. Birçok kişi sanatçının yıllar öncesine göre daha genç göründüğünü yazarken, kimileri de 'Kraliçe hiç değişmemiş' yorumları yaptı.

Sahnedeki enerjisi, güçlü sesi, kendine has duruşu ve seyirciyle kurduğu bağ da övgü yağmuruna tutuldu. Hatta bazı hayranlar, altı yıllık araya rağmen sanki geçen hafta konser vermiş gibi sahnede olduğunu söyledi.

Kısacası bu gece yalnızca bir konser gecesi olmadı.

Şebnem Ferah yıllar sonra yeniden sahneye çıktı ve hepimize neden hala rock müziğin kraliçesi olarak anıldığını bir kez daha hatırlattı.

Konserden birkaç görüntüyü sizler için şöyle bırakalım; Çakıl Taşları...

Birlileri Var!

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Şebnem Ferah, “Sözde Namus” şarkısını söylerken arkasındaki ekranda öldürülen kadınların isimleri ve sayıları gösterildi.

Sil Baştan...

Konsere bilet bulamadığı için Maçka Parkı'nda yerini alanlar da bu şekildeydi! Maçka Parkı'nda konser alanından bile kalabalık bir güruh vardı bu gece.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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