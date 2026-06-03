Rock'ın Kraliçesi Geri Döndü: Şebnem Ferah Konserinden Gelen Görüntüler Sosyal Medyayı Yıktı!
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Tam 6 yıl boyunca sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, bugün KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla yeniden buluştu. Dakikalar içinde tükenen biletler, kilometrelerce uzayan dijital kuyruklar ve ünlüler geçidine dönen konser alanı bir yana; sosyal medyanın asıl gündemi Şebnem Ferah'ın yıllara meydan okuyan görüntüsü ve sahnedeki enerjisi oldu. Rock'ın kraliçesi, dönüşüyle yine herkesi kendine hayran bırakmayı başardı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Şebnem Ferah'ın ne kadar sevildiğini biliyorduk da bu kadarını biz de beklemiyorduk açıkçası.
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Şebnem Ferah'ı son kez büyük konser sahnelerinde 2019 yılında görmüştük.
Şebnem Ferah'ın sahneye çıkmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen sosyal medya şimdiden konser görüntüleriyle dolup taşmış durumda.
Konserden birkaç görüntüyü sizler için şöyle bırakalım; Çakıl Taşları...
Birlileri Var!
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Şebnem Ferah, “Sözde Namus” şarkısını söylerken arkasındaki ekranda öldürülen kadınların isimleri ve sayıları gösterildi.
Sil Baştan...
Konsere bilet bulamadığı için Maçka Parkı'nda yerini alanlar da bu şekildeydi! Maçka Parkı'nda konser alanından bile kalabalık bir güruh vardı bu gece.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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