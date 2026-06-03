Rock'ın Kraliçesi Geri Döndü: Şebnem Ferah Konserinden Gelen Görüntüler Sosyal Medyayı Yıktı!

Çünkü Türk rock müziğinde onun yeri gerçekten başka. Bir kuşak ergenliğini onun şarkılarıyla geçirdi, bir kuşak ilk ayrılığında ona sığındı, bir kuşak en mutlu anlarında yine onun şarkılarını açtı. 'Sil Baştan'la ağladık, 'Mayın Tarlası'nda bağıra bağıra eşlik ettik, 'Bu Aşk Fazla Sana'yı ezbere bilmeyenimiz kalmadı. 'Can Kırıkları', 'Yalnız', 'Çakıl Taşları', 'Ben Şarkımı Söylerken'... Liste uzayıp gidiyor.

Belki de Şebnem Ferah'ı bu kadar özel yapan şey tam olarak buydu. Hiçbir zaman gündemde kalmaya çalışan bir isim olmadı. Sosyal medyada her gün karşımıza çıkmadı, magazin manşetlerinde dolaşmadı, sürekli görünür olmak gibi bir derdi olmadı. Buna rağmen yıllar geçtikçe unutulmak yerine daha da özlenen sanatçılardan biri haline geldi.

İşte bu yüzden son altı yıldır sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah'ın dönüş haberi, sıradan bir konser duyurusu gibi karşılanmadı. İnsanlar yalnızca sevdiği bir sanatçıyı izlemeye gitmiyordu. Yıllardır özlemini çektiği bir sese, gençliğine eşlik eden şarkılara ve belki de kendi anılarına kavuşmaya hazırlanıyordu.