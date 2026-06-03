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Nilüfer, Gülşen, Deniz Uğur ve Niceleri: Reha Muhtar'ın Çok Konuşulan Aşklarını Masaya Yatırıyoruz

Nilüfer, Gülşen, Deniz Uğur ve Niceleri: Reha Muhtar'ın Çok Konuşulan Aşklarını Masaya Yatırıyoruz

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.06.2026 - 19:03
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Yaptığı çıkışlarla gündemi değiştiren ve özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerinden inmeyen Reha Muhtar, bugün aramızdan ayrıldı. Televizyonculuk kariyeri kadar yaşadığı aşklar, ayrılıklar ve bitmek bilmeyen polemiklerle de hafızalara yerleşen Muhtar'ın hayatına giren kadınlar da yıllarca kamuoyunun yakın takibindeydi. 

Gelin, Reha Muhtar'ın çok konuşulan aşk hikayelerine birlikte bakalım.

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Türkiye'de bir dönem akşam haberleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Reha Muhtar'dı.

Türkiye'de bir dönem akşam haberleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Reha Muhtar'dı.

Kendine özgü sunum tarzı, yüksek enerjisi ve sert çıkışlarıyla televizyon haberciliğinde ayrı bir yer edinen Muhtar, yalnızca medya kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yıllarca gündemde kaldı. Kimileri onu ekranların en etkili habercilerinden biri olarak hatırladı, kimileri ise magazin sayfalarından hiç eksik olmayan ilişkileriyle.

Aslında son sağlık mücadelesi birkaç gün önce başlamamıştı. Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024 tarihinde Sarıyer'deki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası ölümden dönmüştü. Gece saatlerinde evinin merdivenlerinden düşen ünlü televizyoncu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Günlerce yoğun bakımda kalan, entübe edilen ve yaşam savaşı veren Muhtar'ın durumu uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

Aylar süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu olan Muhtar, yaptığı açıklamalarda yaşadığı sürecin kendisini ne kadar etkilediğini anlatmış, sağlığın önemine dikkat çekmişti. Hatta o günlerde yeniden ayağa kalkacağını ve hayata kaldığı yerden devam edeceğini söylemişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinden gelen haber sevenlerini bir kez daha korkuttu. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise eski eşi Deniz Uğur'dan geldi. Çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte hastaneye doğru yola çıktıklarını söyleyen Uğur, sevenlerinden dua istemişti. Günlerdir yoğun bakımda tedavi altında olan Reha Muhtar'dan bugün acı haber geldi. Ünlü televizyoncunun doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Selin Çağlayan: Şöhretten Çok Önce Kurulan Bir Hayat

Selin Çağlayan: Şöhretten Çok Önce Kurulan Bir Hayat

Reha Muhtar'ın aşk hayatı denildiğinde çoğu kişinin aklına magazin manşetlerine taşınan ilişkiler geliyor. Oysa onun ilk evliliği, henüz kameraların peşinden koşmadığı yıllarda yaşandı.

Gazeteci Selin Çağlayan ile 1983 yılında evlenen Muhtar, kariyerinin henüz başındaydı. İkili aynı meslekten geliyordu ve ilişkileri daha çok iş çevrelerinde biliniyordu. Bugünkü anlamda magazin kültürünün olmadığı yıllarda evlenen çift, gözlerden uzak bir evlilik sürdürdü.Yaklaşık beş yıl devam eden birliktelik boyunca kamuoyuna yansıyan büyük krizler ya da tartışmalar yaşanmadı. Bu nedenle Selin Çağlayan, Reha Muhtar'ın hayatındaki en sakin ilişki olarak hatırlanıyor. Sonraki yıllarda yaşayacağı fırtınalı aşklar düşünüldüğünde, bu evlilik onun hayatındaki bambaşka bir dönemi temsil ediyor. Ayrıca yaptığı tek evlilik olarak da tarihe geçiyor.

Harika Avcı: Magazin Basınının Yakından Takip Ettiği İlk Büyük Aşk

Harika Avcı: Magazin Basınının Yakından Takip Ettiği İlk Büyük Aşk

1990'ların sonu ile 2000'li yılların başında başlayan birliktelik, dönemin magazin basınında uzun süre konuşuldu. O yıllarda Reha Muhtar televizyon dünyasının en güçlü isimlerinden biri olarak görülüyor, sunduğu programlarla milyonlarca kişiye ulaşıyordu. Harika Avcı ise hem güzelliği hem de sanat kariyeriyle Türkiye'nin en çok konuşulan kadınlarından biri olmayı sürdürüyordu.

İkilinin yolları, Harika Avcı'nın Reha Muhtar'ın sunduğu Ateş Hattı programına konuk olmasıyla kesişti. Program sonrası başlayan yakınlaşma kısa sürede aşka dönüştü. O dönem ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışsalar da bunu başarmaları pek mümkün olmadı. Türkiye'nin en tanınan iki isminin birlikte olması magazin dünyasında büyük merak uyandırmıştı.

Bir süre sonra çiftin Paris'te birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı. Daha sonra basına yansıyan kareler günlerce konuşuldu. O dönemde yurtdışında görüntülenmeleri bile başlı başına haber olurken, ilişkileri magazin sayfalarının en üst sıralarında yer aldı. Harika Avcı ve Reha Muhtar'ın birlikteliği, televizyon ekranlarının en güçlü adamlarından biri ile dönemin en gözde kadın sanatçılarından birinin aşkı olarak lanse edildi. 

İlişkileri uzun ömürlü olmadı ancak geride çok sayıda manşet, röportaj ve magazin haberi bıraktı. Hatta birçok magazin yorumcusuna göre Harika Avcı ile yaşadığı bu ilişki, Reha Muhtar'ın özel hayatının kamuoyu tarafından bu kadar yakından takip edilmeye başlamasının da önünü açtı.

Nilüfer: Aşktan Çok Daha Fazlasını Paylaştığı İlişki

Nilüfer: Aşktan Çok Daha Fazlasını Paylaştığı İlişki

Reha Muhtar'ın hayatına giren isimler arasında Nilüfer'in yeri her zaman ayrı oldu. Çünkü bu hikaye yalnızca iki ünlü ismin birlikteliğinden ibaret değildi.

2000'li yılların başında başlayan ilişkileri kısa süre içerisinde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ancak insanların ilgisini çeken şey yalnızca aşkları değildi. Nilüfer ve Reha Muhtar, ilişkileri sırasında birlikte bir gelecek kurmaya çalışan, ortak kararlar alan ve aile olmaya hazırlanan bir çift görüntüsü çiziyordu.

Bu dönemde Ayşe Nazlı'yı evlat edinmeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi onları yalnızca sevgili olarak değil, aile olmaya çalışan iki insan olarak görmeye başladı. Davetlerde, konserlerde ve özel gecelerde sık sık birlikte görüntülenen çift, dönemin en dikkat çeken birlikteliklerinden biri haline geldi.

Ancak herkesin uzun yıllar süreceğini düşündüğü ilişki beklenmedik şekilde sona erdi. Ayrılık haberleri günlerce konuşuldu. Buna rağmen hikaye tamamen kapanmadı. Çünkü Ayşe Nazlı üzerinden kurulan bağ, yıllar boyunca iki ismin isimlerinin yeniden yan yana gelmesine neden oldu.

Özellikle son yıllarda çocuklarla ilgili yaşanan gelişmeler ve taraflardan gelen açıklamalar nedeniyle Nilüfer ve Reha Muhtar'ın isimleri yeniden gündeme geldi. Kimi zaman sessiz kalmayı tercih ettiler, kimi zaman kamuoyuna yansıyan açıklamalar yaptılar. Ancak aradan geçen yıllar, geçmişte yaşadıkları dönemin etkisini tamamen ortadan kaldırmadı.

Reha Muhtar'ın vefat haberinin ardından gelen ilk açıklamalardan birinin Nilüfer'den olması da bu nedenle dikkat çekti. Yıllar önce yollarını ayırmış olsalar da hayatlarının önemli bir bölümünü birlikte geçiren iki isim arasında hiçbir zaman tamamen kopmayan bir bağ olduğu bir kez daha görüldü.

Gülşen: Herkesi Şaşırtan Bir Birliktelik

Gülşen: Herkesi Şaşırtan Bir Birliktelik

Gülşen ile Reha Muhtar'ın yollarının kesişmesi, dönemin magazin dünyasında beklenmedik gelişmelerden biri olarak değerlendirilmişti. 

O dönem Gülşen müzik kariyerinde yükselişini sürdürüyordu. Çıkardığı şarkılar listelerde üst sıralarda yer alıyor, sahne performanslarıyla adından söz ettiriyordu. Reha Muhtar ise televizyon dünyasının en güçlü figürlerinden biri olarak görülmeye devam ediyordu.

Bu nedenle ilişkileri ortaya çıktığında magazin kulislerinde büyük şaşkınlık yaşandı. Pek çok kişi bu birlikteliği beklemiyordu. Bir süre boyunca birlikte görüntülenen çift, davetlerden restoran çıkışlarına kadar birçok yerde objektiflere yansıdı.

İlişkileri boyunca haklarında sayısız haber yapıldı. Magazin basını her yeni gelişmeyi yakından takip ederken, çiftin evlilik planları yaptığına dair iddialar bile ortaya atıldı. Her ne kadar bu iddialar gerçekleşmese de birliktelikleri dönemin en çok konuşulan aşkları arasında yer aldı.

Ayrılık kararlarının ardından ikisi de kendi hayatlarına devam etti. Ancak Gülşen ile yaşadığı ilişki, Reha Muhtar'ın özel hayatında en çok ses getiren dönemlerden biri olarak kaldı.

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Deniz Uğur: Aşk Bitti, Kavga Bitmedi

Deniz Uğur: Aşk Bitti, Kavga Bitmedi

Deniz Uğur ile yaşadığı ilişki, Reha Muhtar'ın özel hayatında en çok konuşulan ve yıllar boyunca etkisini sürdüren birliktelik oldu. Çünkü bu hikaye diğer ilişkiler gibi başlayıp bitmedi. Hatta birçok kişi için asıl hikaye, ayrılık sonrasında başladı.

İkilinin yolları 2000'li yılların sonunda kesişti. Birliktelikleri magazin dünyasında ilgiyle takip edilirken, kısa süre sonra Mina ve Poyraz adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. O dönem kamuoyunun gözünde mutlu bir aile tablosu çizen çift için işler beklenildiği gibi gitmedi ve yollarını ayırma kararı aldılar.

Ancak ayrılık, yaşanacakların yalnızca başlangıcıydı. Çocukların velayetiyle ilgili süreçler kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Taraflar zaman zaman mahkeme salonlarında karşı karşıya geldi, zaman zaman sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermelerde bulundu. Yapılan açıklamalar yalnızca magazin basınında değil, ana haber bültenlerinde bile kendine yer buldu.

Özellikle son yıllarda çocuklarla ilgili yaşanan gelişmeler nedeniyle Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın isimleri yeniden sık sık yan yana gelmeye başladı. Deniz Uğur'un yaptığı açıklamalar, Reha Muhtar'ın verdiği cevaplar ve aile içindeki gerilimler günlerce konuşuluyordu. Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar yalnızca eski bir çiftin yaşadığı sorunlar olarak görülmedi; çocukların geleceğiyle ilgili hassas bir meseleye dönüştü.

Bir dönem Mina ve Poyraz'ın kimin yanında yaşayacağı konusu uzun süre kamuoyunun gündeminde kaldı. Mahkeme kararları, velayet süreçleri ve aile bireylerinin yaptığı açıklamalar nedeniyle konu sık sık yeniden alevlendi. Hatta Nilüfer'in de bazı gelişmeler nedeniyle tartışmaların içine dahil olduğu dönemler yaşandı. Böylece yıllar önce sona eren ilişki, farklı başlıklarla yeniden gündeme taşındı.

İlginç olan ise tüm bu fırtınalı geçmişe rağmen Reha Muhtar'ın son sağlık sürecinde kamuoyuna ilk açıklama yapan kişinin Deniz Uğur olmasıydı. Bodrum'da hastaneye kaldırıldığının öğrenilmesinin ardından çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte yola çıktıklarını duyuran Uğur, eski eşinin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini açıklamıştı.

Bugün geriye dönüp bakıldığında Deniz Uğur ve Reha Muhtar hikayesi yalnızca bir aşk hikayesi olarak anlatılamıyor. İçinde evlilik planları, çocuklar, velayet mücadeleleri, mahkeme süreçleri, kırgınlıklar, açıklamalar ve yıllar boyunca süren bir gerilim barındıran bu ilişki, Reha Muhtar'ın hayatındaki en çalkantılı ve en uzun süre konuşulan birliktelik olarak hafızalarda yerini koruyor.

Reha Muhtar'ın vefat haberinin ardından ilk dikkat çeken paylaşım Nilüfer'den geldi.

Reha Muhtar'ın vefat haberinin ardından ilk dikkat çeken paylaşım Nilüfer'den geldi.

Yıllar önce yolları ayrılmış olsa da geçmişte hayatının önemli bir bölümünü paylaştığı Muhtar için duygusal sözler kaleme alan sanatçı, sevenlerini de duygulandırdı.

Öte yandan Bodrum'daki rahatsızlığının ardından kamuoyuna ilk açıklamayı yapan Deniz Uğur bugün sessiz kalmayı tercih etti. Gülşen ve Selin Çağlayan cephesinden de herhangi bir açıklama gelmedi.

Bazı insanlar meslekleriyle hatırlanır, bazıları ise özel hayatlarıyla da iz bırakır. Reha Muhtar ikinci gruptaydı. Televizyon kariyeri kadar aşkları, ayrılıkları, polemikleri ve yıllarca konuşulan ilişkileriyle de gündemde kaldı. Ardında yalnızca unutulmayan ekran anları değil, magazin tarihinin en çok konuşulan aşk hikayelerinden birkaçını da bıraktı. Allah rahmet eylesin.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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