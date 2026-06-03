Nilüfer, Gülşen, Deniz Uğur ve Niceleri: Reha Muhtar'ın Çok Konuşulan Aşklarını Masaya Yatırıyoruz

Kendine özgü sunum tarzı, yüksek enerjisi ve sert çıkışlarıyla televizyon haberciliğinde ayrı bir yer edinen Muhtar, yalnızca medya kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yıllarca gündemde kaldı. Kimileri onu ekranların en etkili habercilerinden biri olarak hatırladı, kimileri ise magazin sayfalarından hiç eksik olmayan ilişkileriyle.

Aslında son sağlık mücadelesi birkaç gün önce başlamamıştı. Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024 tarihinde Sarıyer'deki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası ölümden dönmüştü. Gece saatlerinde evinin merdivenlerinden düşen ünlü televizyoncu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Günlerce yoğun bakımda kalan, entübe edilen ve yaşam savaşı veren Muhtar'ın durumu uzun süre Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

Aylar süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu olan Muhtar, yaptığı açıklamalarda yaşadığı sürecin kendisini ne kadar etkilediğini anlatmış, sağlığın önemine dikkat çekmişti. Hatta o günlerde yeniden ayağa kalkacağını ve hayata kaldığı yerden devam edeceğini söylemişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinden gelen haber sevenlerini bir kez daha korkuttu. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Muhtar'a kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama ise eski eşi Deniz Uğur'dan geldi. Çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte hastaneye doğru yola çıktıklarını söyleyen Uğur, sevenlerinden dua istemişti. Günlerdir yoğun bakımda tedavi altında olan Reha Muhtar'dan bugün acı haber geldi. Ünlü televizyoncunun doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.