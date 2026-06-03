Nilüfer, Gülşen, Deniz Uğur ve Niceleri: Reha Muhtar'ın Çok Konuşulan Aşklarını Masaya Yatırıyoruz
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Yaptığı çıkışlarla gündemi değiştiren ve özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerinden inmeyen Reha Muhtar, bugün aramızdan ayrıldı. Televizyonculuk kariyeri kadar yaşadığı aşklar, ayrılıklar ve bitmek bilmeyen polemiklerle de hafızalara yerleşen Muhtar'ın hayatına giren kadınlar da yıllarca kamuoyunun yakın takibindeydi.
Gelin, Reha Muhtar'ın çok konuşulan aşk hikayelerine birlikte bakalım.
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Türkiye'de bir dönem akşam haberleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Reha Muhtar'dı.
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Selin Çağlayan: Şöhretten Çok Önce Kurulan Bir Hayat
Harika Avcı: Magazin Basınının Yakından Takip Ettiği İlk Büyük Aşk
Nilüfer: Aşktan Çok Daha Fazlasını Paylaştığı İlişki
Gülşen: Herkesi Şaşırtan Bir Birliktelik
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Deniz Uğur: Aşk Bitti, Kavga Bitmedi
Reha Muhtar'ın vefat haberinin ardından ilk dikkat çeken paylaşım Nilüfer'den geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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