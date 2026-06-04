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Galatasaray'da Mauro Icardi Cephesinden İlginç Haberler Geliyor

Galatasaray'da Mauro Icardi Cephesinden İlginç Haberler Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 23:52
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Galatasaray’da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar hız kazanırken, takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Başkan Dursun Özbek öncülüğünde Arjantinli golcüyle yola devam etmek istediği ve yeni sözleşme teklifini oyuncu tarafına ilettiği belirtilirken, Icardi cephesinde yaşanan son gelişmenin kulüpte büyük şaşkınlık yarattığı öne sürüldü.

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25 valizle gitti.

25 valizle gitti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Mauro Icardi İstanbul’dan ayrıldı.

İddiaya göre yıldız golcü, yaklaşık 25 valizle birlikte İstanbul’dan ülkesi Arjantin’e hareket etti. Galatasaray yönetiminin oyuncunun takımda kalması yönündeki isteğine rağmen Icardi’nin çok sayıda eşyayla şehirden ayrılması, sarı-kırmızılı camiada ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.

19 gole etki etti.

19 gole etki etti.

Mauro Icardi, geride kalan sezonda zaman zaman eleştirilse de Galatasaray hücum hattının en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

33 yaşındaki golcü oyuncu, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yolculuğunda kritik katkılar verirken sezon boyunca toplam 47 resmi karşılaşmada forma giydi. Arjantinli yıldız, söz konusu maçlarda 16 gol atıp 3 asist yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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