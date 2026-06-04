Galatasaray'da Mauro Icardi Cephesinden İlginç Haberler Geliyor
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Galatasaray’da gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar hız kazanırken, takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Başkan Dursun Özbek öncülüğünde Arjantinli golcüyle yola devam etmek istediği ve yeni sözleşme teklifini oyuncu tarafına ilettiği belirtilirken, Icardi cephesinde yaşanan son gelişmenin kulüpte büyük şaşkınlık yarattığı öne sürüldü.
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25 valizle gitti.
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19 gole etki etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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