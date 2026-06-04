Galatasaray'da Mauro Icardi Cephesinden İlginç Haberler Geliyor

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Mauro Icardi İstanbul’dan ayrıldı.

İddiaya göre yıldız golcü, yaklaşık 25 valizle birlikte İstanbul’dan ülkesi Arjantin’e hareket etti. Galatasaray yönetiminin oyuncunun takımda kalması yönündeki isteğine rağmen Icardi’nin çok sayıda eşyayla şehirden ayrılması, sarı-kırmızılı camiada ayrılık ihtimalini gündeme taşıdı.