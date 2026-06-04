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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Merih Demiral'la Anlaştıklarını Açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Merih Demiral'la Anlaştıklarını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 21:58
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Hakan Safi, milli stoper Merih Demiral ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe başkanlık seçimini kazanması halinde Safi’nin, oyuncunun formasını giydiği Al Ahli kulübüne resmi transfer teklifini sunacağı belirtildi.

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Başkanlık yarışı transfer yarışına dönüştü.

Başkanlık yarışı transfer yarışına dönüştü.

Fenerbahçe’de başkan seçilmesi halinde Safi’nin, oyuncunun kulübü Al Ahli’ye resmi teklif yapacağı belirtildi. Suudi ekibinin Merih Demiral için 18 ila 20 milyon euro arasında bonservis beklentisi bulunduğu ifade edildi.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer edecekleri isimler üzerinden bir seçim yarışına girmiş durumda.

"Milli takımdan bir isim daha var"

"Milli takımdan bir isim daha var"

İddialara göre Merih Demiral'ın ardından Hakan Safi'nin hedefinde Hakan Çalhanoğlu var. Milli takım kaptanının da Safi'nin seçilmesiyle birlikte Fenerbahçe'ye gelebileceği iddia ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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