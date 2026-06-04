Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Merih Demiral'la Anlaştıklarını Açıkladı
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Hakan Safi, milli stoper Merih Demiral ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe başkanlık seçimini kazanması halinde Safi’nin, oyuncunun formasını giydiği Al Ahli kulübüne resmi transfer teklifini sunacağı belirtildi.
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Başkanlık yarışı transfer yarışına dönüştü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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