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Çekim Sırasında Eşi Arayan Fatih Tekke Her Şeyi Durdurarak Telefonu Açtı

Çekim Sırasında Eşi Arayan Fatih Tekke Her Şeyi Durdurarak Telefonu Açtı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 20:19

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Fatih Tekke, belgesel çekimleri sırasında yaşanan samimi bir anla sosyal medyada gündem oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü’nün çekim esnasında gelen telefon üzerine verdiği reaksiyon yüzleri güldürdü.

Çekimler devam ederken telefonunun çalmasıyla kısa süreliğine konuşmasına ara veren Tekke’nin, arayan kişinin eşi olduğunu fark ettikten sonra verdiği yanıt dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının doğal tavırları ve “hanım” çıkışı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken taraftarlardan da yoğun ilgi gördü.

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Müge Tekke'nin kupa zaferi sonrasındaki sözleri de beğenilmişti.

Müge Tekke'nin kupa zaferi sonrasındaki sözleri de beğenilmişti.

Telefonuna gelen aramayı fark eden Fatih Tekke, çevresindekilere dönerek “Bir dakika, hanım arıyor. O önemli” ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcının doğal ve samimi tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü’nün eşinden gelen aramayı önceliklendirmesi, belgesel ekibi ve izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Fatih Tekke’nin ailesine verdiği önemi gösteren sözleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, deneyimli teknik adama yönelik olumlu yorumlar da dikkat çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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