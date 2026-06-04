Çekim Sırasında Eşi Arayan Fatih Tekke Her Şeyi Durdurarak Telefonu Açtı

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Fatih Tekke, belgesel çekimleri sırasında yaşanan samimi bir anla sosyal medyada gündem oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü’nün çekim esnasında gelen telefon üzerine verdiği reaksiyon yüzleri güldürdü.
Çekimler devam ederken telefonunun çalmasıyla kısa süreliğine konuşmasına ara veren Tekke’nin, arayan kişinin eşi olduğunu fark ettikten sonra verdiği yanıt dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcının doğal tavırları ve “hanım” çıkışı, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken taraftarlardan da yoğun ilgi gördü.
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Müge Tekke'nin kupa zaferi sonrasındaki sözleri de beğenilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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