Çekim Sırasında Eşi Arayan Fatih Tekke Her Şeyi Durdurarak Telefonu Açtı

Telefonuna gelen aramayı fark eden Fatih Tekke, çevresindekilere dönerek “Bir dakika, hanım arıyor. O önemli” ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcının doğal ve samimi tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü’nün eşinden gelen aramayı önceliklendirmesi, belgesel ekibi ve izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Fatih Tekke’nin ailesine verdiği önemi gösteren sözleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, deneyimli teknik adama yönelik olumlu yorumlar da dikkat çekti.