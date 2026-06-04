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Kazandığı Tazminatlarla Gündem Olan Mourinho Bu Kez Ayrıldığı Takıma Tazminat Ödeyecek

Kazandığı Tazminatlarla Gündem Olan Mourinho Bu Kez Ayrıldığı Takıma Tazminat Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 19:27
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Florentino Pérez, Real Madrid’de yaklaşan başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktörlük görevine José Mourinho’yu getirmeyi planlıyor.

Daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Mourinho’nun, şu anda görev yaptığı Benfica ile olan sözleşmesindeki tazminat bedeli ise Portekiz kulübü tarafından duyuruldu.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Perez yönetimi, Mourinho için ciddi bir mali yükü göze almaya hazırlanırken, Benfica cephesi deneyimli teknik adamın ayrılığı için yüksek bir bonservis beklendiğini belirtti.

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Türkiye'yi AİHM'e şikayet etti.

Türkiye'yi AİHM'e şikayet etti.

Bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Mourinho’nun, sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı süreçte Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdığı öne sürüldü.

Portekizli teknik adamın, verilen cezaların ifade özgürlüğü ve adil yargılanma ilkeleri açısından değerlendirilmesini talep ettiği iddia edilirken, konuyla ilgili resmi sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Real Madrid'e dönmeye hazırlanıyor.

Real Madrid'e dönmeye hazırlanıyor.

Florentino Pérez’in, pazar günü gerçekleştirilecek başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktörlük görevine José Mourinho’yu getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Daha önce Real Madrid’de önemli başarılar yaşayan Mourinho’nun yeniden İspanyol devinin başına geçme ihtimali, Avrupa futbol gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Benfica'ya ödemesi gereken tazminatı Real Madrid üstlenecek.

Benfica'ya ödemesi gereken tazminatı Real Madrid üstlenecek.

Öte yandan Benfica cephesi de dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portekiz kulübü, Florentino Pérez’in yeniden başkan seçilmesi halinde José Mourinho için belirlenen 15 milyon euroluk serbest kalma bedelinin Real Madrid tarafından ödeneceğini duyurdu.

Bu gelişmeyle birlikte Benfica’nın, Mourinho’nun olası ayrılığı durumunda kasasına önemli bir gelir koyacağı belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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