Kazandığı Tazminatlarla Gündem Olan Mourinho Bu Kez Ayrıldığı Takıma Tazminat Ödeyecek

Florentino Pérez, Real Madrid’de yaklaşan başkanlık seçimini kazanması halinde teknik direktörlük görevine José Mourinho’yu getirmeyi planlıyor.

Daha önce Fenerbahçe’yi de çalıştıran Mourinho’nun, şu anda görev yaptığı Benfica ile olan sözleşmesindeki tazminat bedeli ise Portekiz kulübü tarafından duyuruldu.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre Perez yönetimi, Mourinho için ciddi bir mali yükü göze almaya hazırlanırken, Benfica cephesi deneyimli teknik adamın ayrılığı için yüksek bir bonservis beklendiğini belirtti.