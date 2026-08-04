İnternete Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek Nitelikli Hesaplar
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Hepimiz 'Şöyle bir bakıp çıkayım' diyerek girdiğimiz sosyal medyada, kendimizi saatlerce ekran kaydırırken buluyoruz. Madem bu mecralardan kaçamıyoruz, o halde tükettiğimiz içerikleri değiştirelim: İşte internete ödediğiniz paranın hakkını sonuna kadar verecek nitelikli hesaplardan birkaçı…
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1. @bizgeldikabi
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2. @dogruveri
3. @tablonunsesi
4. @bantmag
5. @eski_istanbull
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6. @arkeolojihaber
7. @haritaverii
8. @haakankeles
9. @sanattarihiplatformu
10. @editoringrief
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11. @atiptutuyorum
12. @bidakikada
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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