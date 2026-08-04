İnternete Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek Nitelikli Hesaplar

İki kişilik bir ekibin, önceden plan yapmadan rastgele mekanlara; küçük atölyelere, eskimeye yüz tutmuş esnaf dükkânlarına ve adı unutulmaya başlayan meslek erbabına kapı çalarak çektiği kısa, sinematik belgesellerden oluşan bir hesap. Kurgu ve görüntü kalitesiyle profesyonel bir prodüksiyonu andıran videolar, izleyiciyi çoğu zaman daha önce hiç duymadığı bir meslekle (pantograf ustalığı gibi) tanıştırırken şehrin görünmeyen emek katmanlarına da ışık tutuyor. Sokak belgeselciliğinin Türkiye'deki en samimi ve en özenli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.