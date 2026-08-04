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İnternete Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek Nitelikli Hesaplar

İnternete Ödediğiniz Paranın Hakkını Verecek Nitelikli Hesaplar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 13:03
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Hepimiz 'Şöyle bir bakıp çıkayım' diyerek girdiğimiz sosyal medyada, kendimizi saatlerce ekran kaydırırken buluyoruz. Madem bu mecralardan kaçamıyoruz, o halde tükettiğimiz içerikleri değiştirelim: İşte internete ödediğiniz paranın hakkını sonuna kadar verecek nitelikli hesaplardan birkaçı…

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1. @bizgeldikabi

1. @bizgeldikabi

İki kişilik bir ekibin, önceden plan yapmadan rastgele mekanlara; küçük atölyelere, eskimeye yüz tutmuş esnaf dükkânlarına ve adı unutulmaya başlayan meslek erbabına kapı çalarak çektiği kısa, sinematik belgesellerden oluşan bir hesap. Kurgu ve görüntü kalitesiyle profesyonel bir prodüksiyonu andıran videolar, izleyiciyi çoğu zaman daha önce hiç duymadığı bir meslekle (pantograf ustalığı gibi) tanıştırırken şehrin görünmeyen emek katmanlarına da ışık tutuyor. Sokak belgeselciliğinin Türkiye'deki en samimi ve en özenli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

2. @dogruveri

2. @dogruveri

Güncel istatistikleri, anket sonuçlarını ve uluslararası araştırma verilerini akademik jargon yerine sade ve anlaşılır infografiklerle Türkçeye taşıyan bir veri gazeteciliği hesabı. Ekonomiden demografiye, eğitimden teknolojiye uzanan geniş bir yelpazede, kaynak gösterilerek hazırlanan görselleştirilmiş veriler paylaşıyor. Popüler bilim ve toplumsal gündemi rakamlar üzerinden takip etmek isteyenler için güvenilir bir referans noktası hâline gelmiş durumda.

3. @tablonunsesi

3. @tablonunsesi

'Sessiz tabloların hikayeleri' mottosuyla yola çıkan hesap, ünlü resimlerin yalnızca estetik yönüne odaklanmıyor. Her paylaşımda bir tablonun arkasındaki sembolleri, dönemin toplumsal atmosferini ve ressamın o eseri üretirken taşıdığı niyeti katman katman anlatıyor. Sanat tarihini akademik bir dersten çok, bir dedektiflik hikâyesi gibi aktaran üslubu sayesinde bu alana merak duyan geniş bir kitleye hitap ediyor.

4. @bantmag

4. @bantmag

İstanbul merkezli bağımsız sanat, sinema ve müzik platformu Bant Mag, aslında dijitalden çok önce basılı bir dergi olarak yayın hayatına başladı. Zaman içinde yalnızca içerik üreten bir mecra olmaktan çıkıp, Kadıköy'deki etkinlik mekânı ve düzenlediği Demonation gibi festivallerle bağımsız müzik sahnesinin de önemli bir parçası hâline geldi. Instagram'da gerçekleştirdiği canlı yayın söyleşileri ve sinemadan bağımsız müziğe uzanan konuklarıyla, hesabı küçük ama sadık bir kültür çevresinin buluşma noktası hâline getiriyor.

5. @eski_istanbull

5. @eski_istanbull

Eski İstanbul'a ait fotoğrafların titizlikle derlendiği adeta dijital bir arşiv. Osmanlı'nın son dönemlerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarına, 70'lerin sokaklarından bugün artık var olmayan semtlere kadar uzanan geniş bir zaman diliminden kareler paylaşılıyor. Fotoğrafların altına eklenen kısa bağlam bilgileri ise hesabı yalnızca nostaljik bir galeri olmaktan çıkarıp kentsel hafızaya katkı sunan bir kaynağa dönüştürüyor.

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6. @arkeolojihaber

6. @arkeolojihaber

Türkiye'de yürütülen kazı çalışmalarını, yeni keşifleri ve kültürel miras gündemini yakından takip eden kurumsal nitelikli bir haber hesabı. Anadolu'nun zengin arkeolojik mirasını popüler bilim diliyle geniş kitlelere ulaştırıyor; akademik yayınlarda kalan bilgileri Instagram'ın hızlı ve görsel formatına uyarlayarak arkeolojiye ilgi duyan herkes için erişilebilir hâle getiriyor.

7. @haritaverii

7. @haritaverii

Dünyaya dair verileri haritalar üzerinden anlatan bir başka başarılı hesap. Nüfus hareketlerinden ekonomik göstergelere, iklim verilerinden kültürel dağılımlara kadar pek çok farklı konuyu görselleştirerek sunuyor. Özellikle veri odaklı içerikleri sevenler için kapsamlı bir coğrafya ve harita arşivi niteliğinde.

8. @haakankeles

8. @haakankeles

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan mimar Hakan Keleş'in, 'Lilliput Serisi' adını verdiği illüstrasyon projesiyle tanınan hesabı. Jonathan Swift'in Gulliver'in Gezileri eserinden ilham alan bu seride, dev karakterler İstanbul'un gerçek sokaklarına ve tarihi yapılarının arasına dijital olarak yerleştiriliyor. Kimi zaman romantik bir çift, kimi zaman oyuncağıyla oynayan bir çocuk olarak karşımıza çıkan bu figürlere zaman zaman Ahmet Kaya ve Cem Karaca gibi Türkiye'nin önemli müzisyenleri de ekleniyor. Keleş, mimarlık, illüstrasyon ve kentsel hafızayı kendine özgü bir görsel dilde buluşturuyor.

9. @sanattarihiplatformu

9. @sanattarihiplatformu

Adından da anlaşılacağı gibi tamamen sanat tarihine odaklanan bir paylaşım hesabı. Resimden heykele, mimari eserlerden ikonografik sembollere kadar uzanan geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Akademik kaynaklara dayanan ancak sade ve akıcı bir dille hazırlanan paylaşımları sayesinde sanat tarihini daha erişilebilir kılıyor.

10. @editoringrief

10. @editoringrief

Bir editörün kaleminden çıkan, kelimelere, küçük dil bilgisi ayrıntılarına ve etimolojik keşiflere odaklanan oldukça niş bir hesap. Klasik popüler bilim sayfalarından farklı olarak daha çok dilbilim ve yazınsal titizlikle ilgilenen okurlara hitap ediyor ve bu alanda kendi küçük ama sadık topluluğunu oluşturmuş durumda.

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11. @atiptutuyorum

11. @atiptutuyorum

Eralp Alper'in yönettiği bu hesap, filmlere ve sinema dünyasına dair oldukça kişisel yorumlar içeriyor. Klasik bir 'film önerisi' sayfasından ziyade, sahibinin sinema zevkini ve bakış açısını yansıtan bir günlük gibi ilerliyor. Aynı zamanda theMagger gibi kültür-sanat platformlarında yayımlanan yazılarıyla da tanınıyor.

12. @bidakikada

12. @bidakikada

Serra Şenol Boyvat tarafından yürütülen ve 'Benim gözümden bir dakikada merak ettiğin her şey' sloganıyla öne çıkan bir genel kültür hesabı. Bilimden tarihe, coğrafyadan güncel olaylara kadar pek çok konuda kısa ve hızlı tüketilebilen videolar hazırlıyor. Dinamik anlatımı ve geniş konu yelpazesi sayesinde Türkiye'de popüler bilim içerikleri üreten dikkat çekici hesaplardan biri olarak öne çıkıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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