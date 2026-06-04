Ankara'da Konser Vermeye Hazırlanan Mohsen Namjoo'nun Konseri İptal Edildi
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Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı sanatçı Mohsen Namjoo’nun 13 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirmeyi planladığı konsere izin verilmediğini açıkladı.
Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kararın kamuoyundaki hassasiyetler dikkate alınarak alındığı belirtildi.
Namjoo, geçmişte Kur’an-ı Kerim ayetlerini bestelediği gerekçesiyle İran’da gündem olmuş, 2009 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İranlı sanatçı daha sonra ABD’ye yerleşmişti.
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Kararı kaymakamlık duyurdu.
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Ülkesinde hapis cezası almıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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