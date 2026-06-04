Ankara'da Konser Vermeye Hazırlanan Mohsen Namjoo'nun Konseri İptal Edildi

Mohsen Namjoo, şarkılarında kullandığı toplumsal eleştiriler ve hicivli dili nedeniyle uzun yıllar İran’daki rejim baskısıyla karşı karşıya kaldı.

İranlı sanatçı, 2009 yılında Kur’an-ı Kerim ayetlerini saygısız ve alaycı bir biçimde şarkılaştırdığı iddiasıyla gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki dava ve artan baskılar sonrası ülkesini terk eden Namjoo, daha sonra ABD’ye yerleşti.