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Ankara'da Konser Vermeye Hazırlanan Mohsen Namjoo'nun Konseri İptal Edildi

Ankara'da Konser Vermeye Hazırlanan Mohsen Namjoo'nun Konseri İptal Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.06.2026 - 22:49
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Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı sanatçı Mohsen Namjoo’nun 13 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirmeyi planladığı konsere izin verilmediğini açıkladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kararın kamuoyundaki hassasiyetler dikkate alınarak alındığı belirtildi.

Namjoo, geçmişte Kur’an-ı Kerim ayetlerini bestelediği gerekçesiyle İran’da gündem olmuş, 2009 yılında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İranlı sanatçı daha sonra ABD’ye yerleşmişti.

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Kararı kaymakamlık duyurdu.

Kararı kaymakamlık duyurdu.

Çankaya Kaymakamlığı, İran asıllı sanatçı Mohsen Namjoo’nun Ankara’da düzenlenmesi planlanan konserine izin verilmediğini açıkladı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, “İran asıllı Mohsen Namjoo’nun 13 Haziran tarihinde planlanan konser etkinliğine, kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ülkesinde hapis cezası almıştı.

Ülkesinde hapis cezası almıştı.

Mohsen Namjoo, şarkılarında kullandığı toplumsal eleştiriler ve hicivli dili nedeniyle uzun yıllar İran’daki rejim baskısıyla karşı karşıya kaldı.

İranlı sanatçı, 2009 yılında Kur’an-ı Kerim ayetlerini saygısız ve alaycı bir biçimde şarkılaştırdığı iddiasıyla gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki dava ve artan baskılar sonrası ülkesini terk eden Namjoo, daha sonra ABD’ye yerleşti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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