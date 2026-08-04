Kaslı Halini Yad Etti: Zayıflığıyla Dikkat Çeken Enes Batur Spora Başladığını Duyurdu

Eğlence videoları, meydan okumalar, oyun içerikleri, vlog'ları ve günlük hayatını paylaştığı videolarla özellikle genç kuşağın en çok izlediği içerik üreticilerinden biri haline gelen Batur, uzun yıllar boyunca YouTube'un zirvesindeki isimlerden biri olmayı başardı. Milyonlarca aboneye ulaşan fenomen isim, yalnızca dijital dünyada değil, beyaz perdede de şansını denedi. Hayal mi Gerçek mi? ve Gerçek Kahraman filmleriyle sinemaya adım atan Enes Batur, dönemin en çok konuşulan internet fenomenleri arasında yer aldı.

Ancak yıllar içinde bu parlak yükseliş yavaş yavaş yerini sessizliğe bıraktı. Aynı dönemde birlikte içerik ürettiği birçok arkadaşıyla yollarını ayırması, yaşanan küslükler ve özellikle uzun yıllar boyunca hayatının her anında yanında olan sevgilisi Başak Karahan'la ayrılığı, takipçileri tarafından kariyerindeki kırılma noktalarından biri olarak yorumlandı.

Bir dönem neredeyse her gün içerik üreten Enes Batur, zamanla YouTube'dan uzaklaştı; sosyal medya paylaşımlarını azalttı ve adeta gözlerden kayboldu. Birçok takipçisi uzun süre 'Enes Batur ne yapıyor?' sorusunun cevabını ararken, fenomen isim sessiz kalmayı tercih etti.