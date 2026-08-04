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Kaslı Halini Yad Etti: Zayıflığıyla Dikkat Çeken Enes Batur Spora Başladığını Duyurdu

Kaslı Halini Yad Etti: Zayıflığıyla Dikkat Çeken Enes Batur Spora Başladığını Duyurdu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2026 - 23:17
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Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Enes Batur, bu kez spor paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda zayıf görüntüsüyle dikkat çeken fenomen isim, eski kaslı günlerinden videolar paylaşarak yeniden spora başlayacağını duyurdu. 'Delireceğim' notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de YouTube denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Enes Batur, 2014 yılında yüklemeye başladığı videolarla kısa sürede milyonlarca kişinin takip ettiği bir fenomene dönüştü.

Türkiye'de YouTube denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Enes Batur, 2014 yılında yüklemeye başladığı videolarla kısa sürede milyonlarca kişinin takip ettiği bir fenomene dönüştü.

Eğlence videoları, meydan okumalar, oyun içerikleri, vlog'ları ve günlük hayatını paylaştığı videolarla özellikle genç kuşağın en çok izlediği içerik üreticilerinden biri haline gelen Batur, uzun yıllar boyunca YouTube'un zirvesindeki isimlerden biri olmayı başardı. Milyonlarca aboneye ulaşan fenomen isim, yalnızca dijital dünyada değil, beyaz perdede de şansını denedi. Hayal mi Gerçek mi? ve Gerçek Kahraman filmleriyle sinemaya adım atan Enes Batur, dönemin en çok konuşulan internet fenomenleri arasında yer aldı.

Ancak yıllar içinde bu parlak yükseliş yavaş yavaş yerini sessizliğe bıraktı. Aynı dönemde birlikte içerik ürettiği birçok arkadaşıyla yollarını ayırması, yaşanan küslükler ve özellikle uzun yıllar boyunca hayatının her anında yanında olan sevgilisi Başak Karahan'la ayrılığı, takipçileri tarafından kariyerindeki kırılma noktalarından biri olarak yorumlandı. 

Bir dönem neredeyse her gün içerik üreten Enes Batur, zamanla YouTube'dan uzaklaştı; sosyal medya paylaşımlarını azalttı ve adeta gözlerden kayboldu. Birçok takipçisi uzun süre 'Enes Batur ne yapıyor?' sorusunun cevabını ararken, fenomen isim sessiz kalmayı tercih etti.

Enes Batur'un adı uzun bir aranın ardından yeniden gündeme gelmeye başladığında bunun en büyük sebeplerinden biri eski sevgilisi Başak Karahan olmuştu.

Enes Batur'un adı uzun bir aranın ardından yeniden gündeme gelmeye başladığında bunun en büyük sebeplerinden biri eski sevgilisi Başak Karahan olmuştu.

Başak Karahan'ın evlilik haberi sosyal medyada konuşulurken Enes Batur'un yaptığı bazı paylaşımlar, takipçileri tarafından 'gönderme' olarak yorumlandı. Doğrudan herhangi bir açıklama yapmasa da, paylaştığı şarkılar, kısa notlar ve imalı paylaşımlar günlerce sosyal medyada konuşuldu.

Bu sürecin ardından Enes Batur, yıllardır beklenen dönüşünü gerçekleştirerek YouTube kanalında uzun bir aradan sonra yeniden video yayınladı. 'Merak etmeyin, buradayım' mesajı veren fenomen isim, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçince takipçileri büyük heyecan yaşadı. Ancak videoda konuşulan tek konu geri dönüşü olmadı. Enes Batur'un fiziksel görünümü de sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir dönem düzenli spor yapan, kaslı fiziğiyle dikkat çeken fenomen ismin eski haline kıyasla çok daha zayıf görünmesi, 'Çok çökmüş', 'Aşırı kilo vermiş', 'Eski Enes gitmiş' ve benzeri yorumları beraberinde getirmişti.

Enes Batur, bu kez spor salonundan yaptığı paylaşımlarla yeniden takipçilerinin karşısına çıktı.

Fenomen isim, peş peşe yayınladığı eski spor videolarıyla bir dönem sahip olduğu kaslı fiziğini hatırlatırken, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığının da sinyalini verdi.

Paylaşımlarında geçmişteki antrenman görüntülerine yer veren Enes Batur, bu görüntülere bakıp 'Delireceğim' notunu düşerek yeniden spora başlayacağını duyurdu. Eski formuna duyduğu özlemi gizlemeyen fenomen isim, kaslı günlerini adeta yad ederken, takipçileri de 'Eski Enes geri geliyor' yorumları yaptı.

Bir süredir gözlerden uzak bir hayat süren Enes Batur'un bu paylaşımı, sosyal medyada yeni bir dönüşün habercisi olarak yorumlandı. Şimdilik bunun yalnızca spor motivasyonu mu yoksa dijital dünyaya tam anlamıyla geri dönüşün ilk adımı mı olduğu bilinmiyor. Ancak görünen o ki Enes Batur, hem fiziksel hem de kariyeri açısından yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Bakalım fenomen isim, bir dönem milyonların alıştığı o enerjik ve kaslı haliyle yeniden gündeme gelmeyi başarabilecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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