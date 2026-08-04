Kaslı Halini Yad Etti: Zayıflığıyla Dikkat Çeken Enes Batur Spora Başladığını Duyurdu
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Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Enes Batur, bu kez spor paylaşımıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda zayıf görüntüsüyle dikkat çeken fenomen isim, eski kaslı günlerinden videolar paylaşarak yeniden spora başlayacağını duyurdu. 'Delireceğim' notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de YouTube denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Enes Batur, 2014 yılında yüklemeye başladığı videolarla kısa sürede milyonlarca kişinin takip ettiği bir fenomene dönüştü.
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Enes Batur'un adı uzun bir aranın ardından yeniden gündeme gelmeye başladığında bunun en büyük sebeplerinden biri eski sevgilisi Başak Karahan olmuştu.
Enes Batur, bu kez spor salonundan yaptığı paylaşımlarla yeniden takipçilerinin karşısına çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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