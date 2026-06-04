Schengen Krizinde VFS Global Çıkmazı: Karaborsa İddiaları, Sansür ve Meclis Gündemi
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Türkiye'de son yıllarda giderek büyüyen ve adeta bir 'örtülü ambargoya' dönüşen Schengen vizesi krizi, aracı kurumlar ekseninde patlak veren 'randevu karaborsası' iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. Özellikle en büyük aracı kurumlardan biri olan VFS Global üzerinden randevu bulmanın imkânsız hale gelmesi, sürecin karaborsaya düşmesi ve bu iddiaları dile getiren haberlere getirilen erişim engelleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
İşte Kısa Dalga'nın ifşalarıyla başlayan, mahkeme koridorlarında sansüre uğrayan ve nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) uzanan krizin perde arkası.
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Krizin Patlak Vermesi: "Randevular Karaborsada"
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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