Schengen Krizinde VFS Global Çıkmazı: Karaborsa İddiaları, Sansür ve Meclis Gündemi

Kısa Dalga'nın büyük ses getiren ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetin maddi boyutunu gözler önüne seren bu haber serisi, kamuoyunda infial yarattı. Ancak çözüm veya soruşturma beklenirken, sürecin seyri sansür mekanizmalarının devreye girmesiyle değişti.

VFS Global ve ilgili aracı şirketlerin talebi üzerine, Sulh Ceza Hakimlikleri devreye girdi. 'Şirketin ticari itibarının zedelendiği' ve 'kişilik haklarının ihlal edildiği' gerekçesiyle, Kısa Dalga'nın ilgili haberlerine erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verildi. Bu durum, iddiaların üzerine gidilmesi yerine konunun üstünün örtülmeye çalışıldığı yönündeki eleştirileri daha da alevlendirdi. Basın meslek örgütleri, bu kararı halkın haber alma hakkına ve seyahat özgürlüğünün gasp edilmesinin duyurulmasına vurulan bir darbe olarak nitelendirdi.