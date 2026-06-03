Ticaret Bakanlığı 7 Vize Şirketine İnceleme Başlattı

Soruşturmanın dikkat çeken en çarpıcı boyutunu ise mali usulsüzlük iddiaları oluşturdu. Bakan Ömer Bolat, aracı kurumların randevu ve hizmet bedeli adı altında vatandaşlardan IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaplara ödeme topladığı ve karşılığında fatura kesmediği yönündeki iddiaların da masada olduğunu vurguladı. Vergisel usulsüzlük içeren ve tüketiciyi zor durumda bırakan bu gizli ödeme trafiğine dair gelen tüm başvurular, gerekli idari ve hukuki işlemlerin yapılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına resmi olarak iletildi.