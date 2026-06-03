Ticaret Bakanlığı 7 Vize Şirketine İnceleme Başlattı
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Avrupa hayali kuran binlerce vatandaşın son dönemde en büyük çilesi haline gelen Schengen vizesi randevuları, TBMM gündemine taşındı. Vize randevularının bot yazılımlar aracılığıyla kapatılarak fahiş fiyatlarla satıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 farklı şirket hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.
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Schengen vize şikayeti yağdı. Ticaret Bakanlığı, 7 farklı şirkete inceleme başlattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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