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Ticaret Bakanlığı 7 Vize Şirketine İnceleme Başlattı

Ticaret Bakanlığı 7 Vize Şirketine İnceleme Başlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.06.2026 - 11:12
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Avrupa hayali kuran binlerce vatandaşın son dönemde en büyük çilesi haline gelen Schengen vizesi randevuları, TBMM gündemine taşındı. Vize randevularının bot yazılımlar aracılığıyla kapatılarak fahiş fiyatlarla satıldığı ve vatandaşların mağdur edildiği iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 7 farklı şirket hakkında inceleme başlatıldığını söyledi.

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Schengen vize şikayeti yağdı. Ticaret Bakanlığı, 7 farklı şirkete inceleme başlattı.

Schengen vize şikayeti yağdı. Ticaret Bakanlığı, 7 farklı şirkete inceleme başlattı.

Vize süreçlerinde yaşanan haksız ticari uygulamalar ve tüketici hakkı ihlalleri üzerine yapılan başvuruları değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu tarafından mercek altına alınan yedi farklı şirket hakkında resmi inceleme başlatıldığını duyurdu. 

Vatandaşların randevu bulabilmek için aracı kurumlara mahkum edilmesine yönelik tepkiler, resmi verilere de yansıdı. Son beş yıllık süreçte vize başvuru aracılık hizmetleriyle ilgili olarak CİMER üzerinden 143, e-Devlet kapısı üzerinden ise 10 şikayet başvurusu yapıldığı açıklandı. Bakanlık, mağduriyet yaşayan bu vatandaşları yasal hak arama yollarına yönlendirdiklerini belirtti.

Kayıt dışı kazanç iddiaları: IBAN ile ödeme aldılar.

Kayıt dışı kazanç iddiaları: IBAN ile ödeme aldılar.

Soruşturmanın dikkat çeken en çarpıcı boyutunu ise mali usulsüzlük iddiaları oluşturdu. Bakan Ömer Bolat, aracı kurumların randevu ve hizmet bedeli adı altında vatandaşlardan IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaplara ödeme topladığı ve karşılığında fatura kesmediği yönündeki iddiaların da masada olduğunu vurguladı. Vergisel usulsüzlük içeren ve tüketiciyi zor durumda bırakan bu gizli ödeme trafiğine dair gelen tüm başvurular, gerekli idari ve hukuki işlemlerin yapılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına resmi olarak iletildi.

Yeni düzenleme yolda.

Yeni düzenleme yolda.

Mevcut yasal çerçevede, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların fiyat politikaları, ücret iade şartları ve bilgilendirme yükümlülüklerine dair tüketicinin korunması mevzuatında özel bir madde bulunmuyor. Bu hukuki boşluğun suiistimal edildiğini işaret eden Bakan Bolat, sistemin istismar edilmesini önlemek adına kritik bir adım atacaklarını belirtti. Sektördeki haksız kazanç kapısını kapatmak ve vatandaşı korumak amacıyla, ilave düzenleyici tedbirlerin alınması hususunda ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak yeni bir yasal düzenleme üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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