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Kanye West İstanbul Konserini Eleştiren Oktay Saral'ın Yeğenlerinin de Konsere Gittiği Ortaya Çıktı

Kanye West İstanbul Konserini Eleştiren Oktay Saral'ın Yeğenlerinin de Konsere Gittiği Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.06.2026 - 10:35
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İstanbul'da gerçekleşen Kanye West konserini eleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı hassas davranmamakla eleştiren Saral, Kanye West'in konserinin sadece bir müzik organizasyonu olmadığını öne sürdü. Paylaşımın ardından Saral'ın yeğenlerinin de konsere katıldığı ortaya çıktı.

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Dev konser bitti ama yankıları sürüyor.

Dev konser bitti ama yankıları sürüyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen ve 118 bin kişinin katılımıyla rekorların kırıldığı Kanye West konserinin yankıları sürüyor. Konser gerek sosyal medya gerek sanat camiasında çokça tartışıldı. Ancak siyaset kurumundan ilk tepkiyi veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral oldu.

Saral'ın konserle ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

Saral'ın konserle ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

İstanbul’da sahnelenen Kanye West konseri, sıradan bir müzik organizasyonu olarak kabul edilemez.

118 bin genç, para vererek inancımıza ve medeniyet değerlerimize aykırı söylem ve sembollerin sergilendiği bir gösterinin parçası hâline getirilmiştir. “I am a God” sözlerinin on binlerce kişi tarafından coşkuyla tekrar edilmesi üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir tablodur.

Üstelik okültizm ve karanlık sembollerle anılan Michèle Lamy’nin de bu organizasyonun etrafında yer alması, meselenin yalnızca müzik ve eğlence olmadığını göstermektedir.

Daha da düşündürücü olan ise, muhafazakâr kesimin de bu kültürel kuşatmanın bir parçası hâline gelmiş olmasıdır. Sahne ışıkları altında gençliğimize dayatılan bu yabancılaşmaya kimsenin itiraz etmemesi vahimdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığımızı, milletimizin manevi ve kültürel hassasiyetlerini ilgilendiren bu tür organizasyonlarda çok daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Bu milletin evlatları; küresel kültür endüstrisinin yönlendirmelerine değil, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkmalıdır.

Saral'a gelen eleştirilerin biri de "I am a god" parçasının 2014 yılından beri canlı performanslarda kullanılmadığı oldu.

Saral'a gelen eleştirilerin biri de "I am a god" parçasının 2014 yılından beri canlı performanslarda kullanılmadığı oldu.

Pek çok kullanıcı ise Saral'ın yeğenlerinin konsere katıldığını ve bu durumun tezat oluşturduğunu düşündü.

Pek çok kullanıcı ise Saral'ın yeğenlerinin konsere katıldığını ve bu durumun tezat oluşturduğunu düşündü.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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