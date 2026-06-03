Kanye West İstanbul Konserini Eleştiren Oktay Saral'ın Yeğenlerinin de Konsere Gittiği Ortaya Çıktı
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İstanbul'da gerçekleşen Kanye West konserini eleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı hassas davranmamakla eleştiren Saral, Kanye West'in konserinin sadece bir müzik organizasyonu olmadığını öne sürdü. Paylaşımın ardından Saral'ın yeğenlerinin de konsere katıldığı ortaya çıktı.
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Dev konser bitti ama yankıları sürüyor.
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Saral'ın konserle ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:
Saral'a gelen eleştirilerin biri de "I am a god" parçasının 2014 yılından beri canlı performanslarda kullanılmadığı oldu.
Pek çok kullanıcı ise Saral'ın yeğenlerinin konsere katıldığını ve bu durumun tezat oluşturduğunu düşündü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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