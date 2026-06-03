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WhatsApp O Telefonları Kapatıyor! Milyonlarca Cep Telefonunda WhatsApp Dönemi Sona Eriyor

WhatsApp O Telefonları Kapatıyor! Milyonlarca Cep Telefonunda WhatsApp Dönemi Sona Eriyor

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2026 - 08:37
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Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, altyapısını modernize etmek amacıyla eskiyen Android işletim sistemlerine verdiği desteği kalıcı olarak bitiriyor. Şirketin belirlediği takvime göre, 8 Eylül 2026'dan itibaren Android 5.0 ve 5.1 sürümlü akıllı telefonlarda platforma erişim tamamen sonlanacak. Karar hem bireysel kullanıcıları hem de işletme hesaplarını kapsarken, iOS tarafında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

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Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp, teknolojik yeniliklere uyum sağlamak ve yeni özelliklerin verimli çalışmasını desteklemek adına sistem gereksinimlerini yenileme kararı aldı.

Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp, teknolojik yeniliklere uyum sağlamak ve yeni özelliklerin verimli çalışmasını desteklemek adına sistem gereksinimlerini yenileme kararı aldı.

Alınan kararla birlikte, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Android 5.0 ve Android 5.1 işletim sistemine sahip olan cep telefonlarında WhatsApp dönemi tamamen kapanacak. Kullanıcı ekranlarına gönderilen resmi uyarı mesajlarıyla netleşen bu adım, belirtilen eski yazılımları kullanan tüm cihazlarda uygulamanın artık çalışmayacağını gösteriyor. Bu radikal değişiklik, dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı standart WhatsApp uygulamasının yanı sıra ticari amaçla işletilen WhatsApp Business hesapları için de eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek. Yeni dönemde platformu sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilmek için telefonların en az Android 6.0 veya daha güncel bir işletim sistemi sürümüne sahip olması şart koşuluyor.

Teknoloji devinin eski nesil sistemleri geride bırakma kararı, özellikle son dönemde geliştirilen ve yüksek donanım yeteneği isteyen modern fonksiyonlardan kaynaklanıyor. Şirket, kullanıcıların ana uygulamayı açmak zorunda kalmadan doğrudan bildirim ekranı üzerinden mesajlaşabilmesine imkan tanıyan 'bildirim baloncukları' gibi ileri düzey özellikler üzerinde çalışıyor. Bu tarz yenilikçi araçların ve güvenlik duvarlarının eski yazılımlarda teknik olarak çalıştırılamaması, temizlik kararının en büyük gerekçesini oluşturuyor. Android cephesinde bu köklü değişim yaşanırken, Apple kullanıcıları için mevcut sistem gereksinimlerinde bir güncellemeye gidilmedi. iPhone ve iPad sahipleri, cihazlarında iOS 15.1 ya da iPadOS 15.1 ve üzeri bir sürüm yüklü olduğu müddetçe uygulamayı herhangi bir kesinti yaşamadan kullanmayı sürdürebilecek.

Yaşanacak bu kesinti öncesinde veri kaybı yaşamak istemeyen kişilerin acil önlem alması gerekiyor. WhatsApp yönetimi, destek süresi dolacak akıllı telefonlara sahip kullanıcıların sohbet geçmişlerini, fotoğraflarını ve önemli belgelerini kaybetmemeleri için sistemli bir şekilde yedekleme yapmalarını tavsiye ediyor. Mağduriyet yaşanmaması adına tüm veriler Google Drive bulut depolama servisleri üzerinden internete aktarılabileceği gibi, alternatif olarak cihazın kendi iç hafızasındaki yerel dosyalara da kaydedilebiliyor. 8 Eylül sonrasında aynı hesabı kullanmaya devam etmek isteyen kişilerin, mevcut telefonlarının yazılımını güncellemesi veya bu güncellemeyi almayan eskiyen cihazlarını yeni nesil bir modelle değiştirmesi zorunlu hale gelecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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