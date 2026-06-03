WhatsApp O Telefonları Kapatıyor! Milyonlarca Cep Telefonunda WhatsApp Dönemi Sona Eriyor

Alınan kararla birlikte, 8 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Android 5.0 ve Android 5.1 işletim sistemine sahip olan cep telefonlarında WhatsApp dönemi tamamen kapanacak. Kullanıcı ekranlarına gönderilen resmi uyarı mesajlarıyla netleşen bu adım, belirtilen eski yazılımları kullanan tüm cihazlarda uygulamanın artık çalışmayacağını gösteriyor. Bu radikal değişiklik, dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı standart WhatsApp uygulamasının yanı sıra ticari amaçla işletilen WhatsApp Business hesapları için de eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek. Yeni dönemde platformu sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilmek için telefonların en az Android 6.0 veya daha güncel bir işletim sistemi sürümüne sahip olması şart koşuluyor.

Teknoloji devinin eski nesil sistemleri geride bırakma kararı, özellikle son dönemde geliştirilen ve yüksek donanım yeteneği isteyen modern fonksiyonlardan kaynaklanıyor. Şirket, kullanıcıların ana uygulamayı açmak zorunda kalmadan doğrudan bildirim ekranı üzerinden mesajlaşabilmesine imkan tanıyan 'bildirim baloncukları' gibi ileri düzey özellikler üzerinde çalışıyor. Bu tarz yenilikçi araçların ve güvenlik duvarlarının eski yazılımlarda teknik olarak çalıştırılamaması, temizlik kararının en büyük gerekçesini oluşturuyor. Android cephesinde bu köklü değişim yaşanırken, Apple kullanıcıları için mevcut sistem gereksinimlerinde bir güncellemeye gidilmedi. iPhone ve iPad sahipleri, cihazlarında iOS 15.1 ya da iPadOS 15.1 ve üzeri bir sürüm yüklü olduğu müddetçe uygulamayı herhangi bir kesinti yaşamadan kullanmayı sürdürebilecek.

Yaşanacak bu kesinti öncesinde veri kaybı yaşamak istemeyen kişilerin acil önlem alması gerekiyor. WhatsApp yönetimi, destek süresi dolacak akıllı telefonlara sahip kullanıcıların sohbet geçmişlerini, fotoğraflarını ve önemli belgelerini kaybetmemeleri için sistemli bir şekilde yedekleme yapmalarını tavsiye ediyor. Mağduriyet yaşanmaması adına tüm veriler Google Drive bulut depolama servisleri üzerinden internete aktarılabileceği gibi, alternatif olarak cihazın kendi iç hafızasındaki yerel dosyalara da kaydedilebiliyor. 8 Eylül sonrasında aynı hesabı kullanmaya devam etmek isteyen kişilerin, mevcut telefonlarının yazılımını güncellemesi veya bu güncellemeyi almayan eskiyen cihazlarını yeni nesil bir modelle değiştirmesi zorunlu hale gelecek.