WhatsApp O Telefonları Kapatıyor! Milyonlarca Cep Telefonunda WhatsApp Dönemi Sona Eriyor
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Dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, altyapısını modernize etmek amacıyla eskiyen Android işletim sistemlerine verdiği desteği kalıcı olarak bitiriyor. Şirketin belirlediği takvime göre, 8 Eylül 2026'dan itibaren Android 5.0 ve 5.1 sürümlü akıllı telefonlarda platforma erişim tamamen sonlanacak. Karar hem bireysel kullanıcıları hem de işletme hesaplarını kapsarken, iOS tarafında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
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Popüler mesajlaşma ağı WhatsApp, teknolojik yeniliklere uyum sağlamak ve yeni özelliklerin verimli çalışmasını desteklemek adına sistem gereksinimlerini yenileme kararı aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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