Tarım Bakanlığı Markaları İfşa Etti: Kıyma Yerine Tek Tırnaklı, Çay Yerine Boya! İşte Sofradaki Zehir Listesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Haziran itibarıyla güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, insan sağlığını hiçe sayarak daha fazla kar elde etmeye çalışan işletmeleri ortaya çıkardı. Yeni listede, günlük hayatta en çok tükettiğimiz temel gıda maddelerinde yapılan korkunç sahtekarlıklar tüm detaylarıyla belgelendi.

Bakanlık ekiplerinin yürüttüğü laboratuvar incelemelerinde en çok dikkat çeken ve mide bulandıran uygunsuzluklar et ürünlerinde görüldü. Piyasada satılan bazı çiğ kuşbaşı etlerde ve Romado Hazır Yemek firmasına ait dana kavurmada soya ile tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Göle Et ve Et Ürünleri markasının ürünlerinde mekanik yolla ayrılmış kanatlı eti bulunurken, Eser Büfe ve Darık's Steakhouse gibi işletmelerin köfte ve hamburgerlerinde kanatlı eti ile sakatat kullanıldığı anlaşıldı. Vatandaşın dışarıda sıkça tükettiği lahmacun, pide ve kebapların iç harçlarına da gizlice farklı et karışımları ve sakatat eklendiği belirlendi.