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Tarım Bakanlığı Markaları İfşa Etti: Kıyma Yerine Tek Tırnaklı, Çay Yerine Boya! İşte Sofradaki Zehir Listesi

Tarım Bakanlığı Markaları İfşa Etti: Kıyma Yerine Tek Tırnaklı, Çay Yerine Boya! İşte Sofradaki Zehir Listesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2026 - 07:40
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarını tek tek deşifre etti. 2 Haziran'da güncellenen listede kıymadan tek tırnaklı hayvan eti, bitkisel macundan ilaç, siyah çaydan ise gıda boyası çıktı.

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Türkiye genelinde yapılan son resmi denetimler, sofralarımıza kadar giren büyük tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye genelinde yapılan son resmi denetimler, sofralarımıza kadar giren büyük tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 Haziran itibarıyla güncellenen 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi, insan sağlığını hiçe sayarak daha fazla kar elde etmeye çalışan işletmeleri ortaya çıkardı. Yeni listede, günlük hayatta en çok tükettiğimiz temel gıda maddelerinde yapılan korkunç sahtekarlıklar tüm detaylarıyla belgelendi.

Bakanlık ekiplerinin yürüttüğü laboratuvar incelemelerinde en çok dikkat çeken ve mide bulandıran uygunsuzluklar et ürünlerinde görüldü. Piyasada satılan bazı çiğ kuşbaşı etlerde ve Romado Hazır Yemek firmasına ait dana kavurmada soya ile tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Göle Et ve Et Ürünleri markasının ürünlerinde mekanik yolla ayrılmış kanatlı eti bulunurken, Eser Büfe ve Darık's Steakhouse gibi işletmelerin köfte ve hamburgerlerinde kanatlı eti ile sakatat kullanıldığı anlaşıldı. Vatandaşın dışarıda sıkça tükettiği lahmacun, pide ve kebapların iç harçlarına da gizlice farklı et karışımları ve sakatat eklendiği belirlendi.

Mevzuata açıkça meydan okuyan firmaların skandalları sadece et ürünleriyle de sınırlı kalmadı.

Mevzuata açıkça meydan okuyan firmaların skandalları sadece et ürünleriyle de sınırlı kalmadı.

Fito Farma İlaç İçecek Kozmetik ve Kimya Sanayi firmasının ürettiği bitkisel macunun içine gizlice ilaç etken maddesi katıldığı ortaya çıktı. Tüketicilerin güvenerek aldığı siyah çaylarda ise gıdada kullanılması kesinlikle yasak olan boya maddeleri tespit edildi. Süt ürünleri grubunda yapılan analizlerde, Talha Acar Süt Ürünleri tarafından üretilen tam yağlı yoğurdun içinde natamisin maddesi bulundu.

Kahvaltılık ürünlerin vazgeçilmezi peynir ve zeytinyağında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Mutum Süt Ürünleri ve Doğuş Et ve Süt Mamulleri'nin peynirlerinde mevzuata aykırı şekilde yağ oranlarıyla oynandığı saptandı. Fidan Süt ve Kaya Süt işletmelerine ait kaşar peynirlerinde ise kaliteyi düşüren eritme tuzu kullanıldığı belirlendi. Ayrıca Sonkoz Yağ Gıda ve Coşkar Yağ Gıda markalarıyla satılan zeytinyağlarının içine daha ucuz tohum yağlarının karıştırıldığı kanıtlanarak bu firmalar da kamuoyuna duyuruldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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