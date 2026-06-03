Tarım Bakanlığı Markaları İfşa Etti: Kıyma Yerine Tek Tırnaklı, Çay Yerine Boya! İşte Sofradaki Zehir Listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan gıda sahtekarlarını tek tek deşifre etti. 2 Haziran'da güncellenen listede kıymadan tek tırnaklı hayvan eti, bitkisel macundan ilaç, siyah çaydan ise gıda boyası çıktı.
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Türkiye genelinde yapılan son resmi denetimler, sofralarımıza kadar giren büyük tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.
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Mevzuata açıkça meydan okuyan firmaların skandalları sadece et ürünleriyle de sınırlı kalmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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