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Özgür Özel'den Flaş İddia: "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı Teklif Etti"

Özgür Özel'den Flaş İddia: "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı Teklif Etti"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2026 - 10:42
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CHP Lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na cezaevindeyken kapalı kapılar ardında yapıldığını iddia ettiği gizli 'genel başkanlık' teklifini ilk kez açıkladı.

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Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde yapılan teklifi ilk kez açıkladı.

Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde yapılan teklifi ilk kez açıkladı.

TBMM’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Özgür Özel, açıklamasında İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklifi yapıldığını şu sözlerle açıkladı:

'Ekrem İmamoğlu seçilmiş başkandır. Görevden uzaklaştırılmış olması partiden ihracını kolaylaştırmaz. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey’i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca ‘Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim’ dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey'e sandık kurduk, oy verdiler. O günlerde iktidar medyası Ekrem Bey ile ilgili para görüntülerinin çıkacağını, parkenin altından milyon eurolar çıkacağını, çantalarda para olduğunu, bir yere gömülü kasanın arandığını söylüyorlardı.

O gün bunlar söylenirken ve iddianame yokken suçsuz olan Ekrem, bunların hepsi yalan çıkıp iddianamede yer almadan ve iftiracılar teker teker dökülürken ve teker teker dönüp helallik isterken arkadaşlarımızdan şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu? O zaman operasyon çıktığında bunları söylersin. O kendince bir tutum almaktır. Bence ayıptır. Ama tutarlı bir şeydir. O gün dünya iftira var. Şimdi iddianame dökülürken birileri A Haber’in, TGRT’nin peşine takılıyor. Olacak iş değil.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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