Özgür Özel'den Flaş İddia: "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkanlığı Teklif Etti"
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CHP Lideri Özgür Özel, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na cezaevindeyken kapalı kapılar ardında yapıldığını iddia ettiği gizli 'genel başkanlık' teklifini ilk kez açıkladı.
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Özgür Özel, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na cezaevinde yapılan teklifi ilk kez açıkladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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