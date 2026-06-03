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Altın Fiyatları Belli Oldu: Altında Fırtına Öncesi Sessizlik mi?

Altın Fiyatları Belli Oldu: Altında Fırtına Öncesi Sessizlik mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.06.2026 - 10:54
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Altında sessizlik devam ediyor. 3 Haziran Çarşamba altın fiyatları belli oldu. 'Gram altın ne kadar? Altın düştü mü?' soruları yanıt buldu. Altında düşüş eğilimi devam etti.  Haftanın ortasında serbest piyasadan gelen ilk verilerle birlikte 3 Haziran 2026 Çarşamba günü gram altın,  çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları netleşti. Peki altın fiyatları ne oldu?

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3 Haziran 2026 altın fiyatları: Altın düştü mü?

3 Haziran 2026 altın fiyatları: Altın düştü mü?

3 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları belli oldu. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yatırımcı tarafından araştırılıyor. İşte altında son durum ve altın fiyatları... 

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 588 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 740 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 619 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 132 TL

Altın fiyatları neden düştü?

Altın fiyatları neden düştü?

Petrol piyasasındaki hareketlilik ve yüksek faiz beklentileri, spot altın fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu. Küresel piyasalarda spot altın, yüzde 0,2 oranında değer kaybederek ons başına 4.562 dolar seviyesine geriledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vadeli işlemlerinde de benzer bir seyir hakim. Piyasalardaki bu huzursuzluğun arkasında ise diplomatik kanallarda tıkanan müzakereler yer alıyor. ABD ordusu tarafından yapılan son açıklamada, İran’ın Bahreyn, Kuveyt ve bölgedeki stratejik noktalara yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının hava savunma sistemlerince engellendiği ya da hedeflerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Askeri hareketliliğe rağmen Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temaslardan henüz somut bir sonuç çıkmadı. Küresel ekonominin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın ticarete yeniden açılmasına yönelik iddialar ise Washington kanadından sert bir dille yalanlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın müzakere heyetinin, Hürmüz Boğazı’nın açılması karşılığında İran’a yönelik ekonomik yaptırımları hafifletmeyi teklif ettiği yönündeki kulis bilgilerini kesin bir dille reddetti. Bakan Rubio, uluslararası piyasaların da yakından takip ettiği açıklamasında, yaptırımların gevşetilmesinin ancak ve ancak İran’ın nükleer programından tamamen vazgeçmesi şartıyla masaya gelebileceğinin altını çizdi.

Siyasi ve askeri arenadaki bu belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altının kısa vadeli seyrini baskılamaya devam ediyor.

Altın yükselecek mi?

Öte yandan uzmanların tahminlerine göre altın fiyatları yükselecek. Uzmanlar gram altının yıl sonunda 10 bin TL'ye ulaşacağını iddia ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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