Altın Fiyatları Belli Oldu: Altında Fırtına Öncesi Sessizlik mi?

Petrol piyasasındaki hareketlilik ve yüksek faiz beklentileri, spot altın fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu. Küresel piyasalarda spot altın, yüzde 0,2 oranında değer kaybederek ons başına 4.562 dolar seviyesine geriledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vadeli işlemlerinde de benzer bir seyir hakim. Piyasalardaki bu huzursuzluğun arkasında ise diplomatik kanallarda tıkanan müzakereler yer alıyor. ABD ordusu tarafından yapılan son açıklamada, İran’ın Bahreyn, Kuveyt ve bölgedeki stratejik noktalara yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarının hava savunma sistemlerince engellendiği ya da hedeflerine ulaşamadan etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Askeri hareketliliğe rağmen Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temaslardan henüz somut bir sonuç çıkmadı. Küresel ekonominin kilit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın ticarete yeniden açılmasına yönelik iddialar ise Washington kanadından sert bir dille yalanlandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump’ın müzakere heyetinin, Hürmüz Boğazı’nın açılması karşılığında İran’a yönelik ekonomik yaptırımları hafifletmeyi teklif ettiği yönündeki kulis bilgilerini kesin bir dille reddetti. Bakan Rubio, uluslararası piyasaların da yakından takip ettiği açıklamasında, yaptırımların gevşetilmesinin ancak ve ancak İran’ın nükleer programından tamamen vazgeçmesi şartıyla masaya gelebileceğinin altını çizdi.

Siyasi ve askeri arenadaki bu belirsizlikler, güvenli liman olarak görülen altının kısa vadeli seyrini baskılamaya devam ediyor.

Altın yükselecek mi?

Öte yandan uzmanların tahminlerine göre altın fiyatları yükselecek. Uzmanlar gram altının yıl sonunda 10 bin TL'ye ulaşacağını iddia ediyor.