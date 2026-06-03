Altın Fiyatları Belli Oldu: Altında Fırtına Öncesi Sessizlik mi?
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Altında sessizlik devam ediyor. 3 Haziran Çarşamba altın fiyatları belli oldu. 'Gram altın ne kadar? Altın düştü mü?' soruları yanıt buldu. Altında düşüş eğilimi devam etti. Haftanın ortasında serbest piyasadan gelen ilk verilerle birlikte 3 Haziran 2026 Çarşamba günü gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları netleşti. Peki altın fiyatları ne oldu?
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3 Haziran 2026 altın fiyatları: Altın düştü mü?
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Altın fiyatları neden düştü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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