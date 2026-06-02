Bir Sigara Grubuna Daha 5 Lira Zam Geldi: 3 Haziran’da Geçerli Olacak

Türkiye’de tütün ürünlerine yapılan zamlar devam ediyor. Son olarak JTİ marka sigara grubunun markalarına 5 lira zam yapıldığı açıklandı. Sigara grubunda en ucuz sigara 105 lira olurken, en pahalı sigara ise 120 lira oldu. Sigaraya yapılan zam yarından (3 Haziran) itibaren geçerli olacak.