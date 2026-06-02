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Bir Sigara Grubuna Daha 5 Lira Zam Geldi: 3 Haziran’da Geçerli Olacak

Bir Sigara Grubuna Daha 5 Lira Zam Geldi: 3 Haziran’da Geçerli Olacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2026 - 22:15
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Türkiye’de tütün ürünlerine yapılan zamlar devam ediyor. Son olarak JTİ marka sigara grubunun markalarına 5 lira zam yapıldığı açıklandı. Sigara grubunda en ucuz sigara 105 lira olurken, en pahalı sigara ise 120 lira oldu. Sigaraya yapılan zam yarından (3 Haziran) itibaren geçerli olacak.

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En son geçtiğimiz şubat ayında zamlanan sigaraya bir zam daha geldi.

En son geçtiğimiz şubat ayında zamlanan sigaraya bir zam daha geldi.

Bünyesinde birçok markayı barındıran JTİ marka sigara grubunun ürünlerine 5 lira zam yapıldı. Yeni zamla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 105 liraya, en pahalı sigaranın fiyatı ise 120 liraya yükseldi.

Zamlı sigara tarifesi 3 Haziran’dan itibaren geçerli olacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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