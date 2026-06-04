Dilek İmamoğlu "İyi ki Doğdun" Pankartı Açmıştı: Jandarmaya Soruşturma Başlatıldı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasının duruşmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Dilek İmamoğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü için duruşma salonunda bir kağıt açtı. Kağıtta 'Seni seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun' yazısı yer aldı.

Ekrem İmamoğlu, eşinin jestine 'Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar' esprisiyle yanıt verdi. Bu sözlerin ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.