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Dilek İmamoğlu "İyi ki Doğdun" Pankartı Açmıştı: Jandarmaya Soruşturma Başlatıldı

Dilek İmamoğlu "İyi ki Doğdun" Pankartı Açmıştı: Jandarmaya Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 19:38
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 44’üncü günde Dilek İmamoğlu, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun doğum günün “Seni seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun” yazılı pankartla kutladı. Pankart açılmasıyla ilgili olarak bir kısım jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari soruşturma başlatıldı.

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Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü duruşma salonunda kutladı.

Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü duruşma salonunda kutladı.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasının duruşmasında dikkat çeken anlar yaşandı. Dilek İmamoğlu, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü için duruşma salonunda bir kağıt açtı. Kağıtta 'Seni seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun' yazısı yer aldı. 

Ekrem İmamoğlu, eşinin jestine 'Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar' esprisiyle yanıt verdi. Bu sözlerin ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Görevli jandarmalara soruşturma başlatıldı.

Görevli jandarmalara soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca, doğum günü pankartı açılmasıyla ilgili jandarmalara soruşturma başlatıldı. Pankart açılması ve benzeri yaşanan durumlarla ilgili bir kısım jandarma personelinin kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti yapılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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