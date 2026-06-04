Dilek İmamoğlu "İyi ki Doğdun" Pankartı Açmıştı: Jandarmaya Soruşturma Başlatıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının 44’üncü günde Dilek İmamoğlu, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun doğum günün “Seni seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun” yazılı pankartla kutladı. Pankart açılmasıyla ilgili olarak bir kısım jandarma personeli hakkında kusurlarının bulunup bulunmadığının tespiti için idari soruşturma başlatıldı.
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Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun doğum gününü duruşma salonunda kutladı.
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Görevli jandarmalara soruşturma başlatıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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