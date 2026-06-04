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Taşacak Bu Deniz Gecesinde Eleştirilen Ava Yaman’a Bestemsu Özdemir’den Destek

Taşacak Bu Deniz Gecesinde Eleştirilen Ava Yaman’a Bestemsu Özdemir’den Destek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
04.06.2026 - 23:42
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Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda elde ettiği başarıların ardından sezon finaline doğru ilerliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, yayın hayatı boyunca cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Yapım, sezonun son bölümü öncesinde düzenlenen özel bir gecede ekibini bir araya getirdi. Davete katılan isimlerin kıyafetleri ve açıklamaları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Gece boyunca yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı. En çok konuşulan isimlerden biri ise dizide Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman oldu. Kıyafeti sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri alan Yaman’a Bestemsu Özdemir’den destek geldi.

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Partide yapımın başarılı sezonu kutlanırken oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da ilgi gördü.

Partide yapımın başarılı sezonu kutlanırken oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da ilgi gördü.

Özellikle genç oyuncuların tercih ettiği kombinler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bu isimlerin başında da Ava Yaman geldi. Genç oyuncunun gece için tercih ettiği kıyafet kısa sürede sosyal medya platformlarında konuşulmaya başladı. Kullanıcılar arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Bazı kişiler oyuncunun tarzını beğenirken bazı kullanıcılar ise eleştirilerini dile getirdi. Kısa süre içinde Ava Yaman hakkında binlerce yorum yapıldı.

Tartışmalar sürerken oyuncuya destek veren isimler de ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir oldu.

Tartışmalar sürerken oyuncuya destek veren isimler de ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir oldu.

Katıldığı başka bir davette kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özdemir, Ava Yaman hakkında olumlu görüşlerini paylaştı. Genç oyuncuyu uzun süredir beğendiğini belirten Özdemir, onun kendi çizgisini korumasını değerli bulduğunu ifade etti. Özdemir açıklamasında Ava Yaman’ın farklı görünmeye çalışmadan kendisi gibi davranmasını takdir ettiğini söyledi.

“Bayılıyorum ben kendisine, sadeliğine, kendi olma haline, hiç kimseye özenmemesine bayılıyorum. Keşke genç kızlarımız onu örnek alsalar. Yaşıtları gibi davranan nadir insanlardan biri. Kim Kardashianlardansa keşke Ava’yı örnek alsalar diye düşünüyorum.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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