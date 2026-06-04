Taşacak Bu Deniz Gecesinde Eleştirilen Ava Yaman’a Bestemsu Özdemir’den Destek

Katıldığı başka bir davette kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Özdemir, Ava Yaman hakkında olumlu görüşlerini paylaştı. Genç oyuncuyu uzun süredir beğendiğini belirten Özdemir, onun kendi çizgisini korumasını değerli bulduğunu ifade etti. Özdemir açıklamasında Ava Yaman’ın farklı görünmeye çalışmadan kendisi gibi davranmasını takdir ettiğini söyledi.

“Bayılıyorum ben kendisine, sadeliğine, kendi olma haline, hiç kimseye özenmemesine bayılıyorum. Keşke genç kızlarımız onu örnek alsalar. Yaşıtları gibi davranan nadir insanlardan biri. Kim Kardashianlardansa keşke Ava’yı örnek alsalar diye düşünüyorum.”