Taşacak Bu Deniz Gecesinde Eleştirilen Ava Yaman’a Bestemsu Özdemir’den Destek
Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda elde ettiği başarıların ardından sezon finaline doğru ilerliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, yayın hayatı boyunca cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Yapım, sezonun son bölümü öncesinde düzenlenen özel bir gecede ekibini bir araya getirdi. Davete katılan isimlerin kıyafetleri ve açıklamaları izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Gece boyunca yapılan paylaşımlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine taşındı. En çok konuşulan isimlerden biri ise dizide Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman oldu. Kıyafeti sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri alan Yaman’a Bestemsu Özdemir’den destek geldi.
Partide yapımın başarılı sezonu kutlanırken oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar da ilgi gördü.
Tartışmalar sürerken oyuncuya destek veren isimler de ortaya çıktı. Bu isimlerden biri de son olarak İnci Taneleri dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir oldu.
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