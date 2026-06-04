İrem Helvacıoğlu Boşanma Sonrası Katıldığı Davetle Sosyal Medyada Destek Gördü
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Son aylarda magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri İrem Helvacıoğlu oldu. Özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, yaşadığı ayrılık süreci nedeniyle uzun süre konuşuldu. Ayrılığın ardından ortaya atılan iddialar ve yapılan yorumlar gündemdeki yerini korudu. Tüm bu gelişmelerin ardından İrem Helvacıoğlu bu kez katıldığı bir davette görüntülendi. Oyuncunun davetteki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Paylaşılan karelerin ardından birçok kullanıcı İrem Helvacıoğlu hakkında destek mesajları yayınladı.
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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftler arasında yer almıştı.
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İşte davetten görüntüler 👇
Ve gelen yorumlar👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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