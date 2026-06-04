İrem Helvacıoğlu Boşanma Sonrası Katıldığı Davetle Sosyal Medyada Destek Gördü

Yaklaşık bir buçuk yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayıran ikili, magazin gündeminde uzun süre konuşuldu. İlişkilerinin ilk dönemlerinden itibaren sosyal medyada çift hakkında çok sayıda yorum yapılmıştı. Zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, daha sonra evlenme kararı almıştı. Evliliklerinin ardından kızları Sora dünyaya gelmişti. Ancak ilerleyen süreçte çiftin yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Ural Kaspar’ın nafaka, tazminat ve eğitim giderleriyle ilgili tavrına dair öne sürülen bilgiler magazin sayfalarında yer bulmuştu. Aynı dönemde İrem Helvacıoğlu’nun boşanma anlaşmasına eklenen bir maddeyle kızına kendi soyadını verdiği de konuşulan başlıklar arasında yer almıştı.

Tüm bu sürecin ardından İrem Helvacıoğlu’nun bir davette görüntülenmesi yeniden gündem yarattı. Oyuncunun davetteki görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başlandı. Özellikle son aylarda yaşadığı süreç göz önünde bulundurularak yapılan yorumlarda Helvacıoğlu’na destek verildi.