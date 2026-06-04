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İrem Helvacıoğlu Boşanma Sonrası Katıldığı Davetle Sosyal Medyada Destek Gördü

İrem Helvacıoğlu Boşanma Sonrası Katıldığı Davetle Sosyal Medyada Destek Gördü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
04.06.2026 - 22:49
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Son aylarda magazin dünyasında en çok konuşulan isimlerden biri İrem Helvacıoğlu oldu. Özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu, yaşadığı ayrılık süreci nedeniyle uzun süre konuşuldu. Ayrılığın ardından ortaya atılan iddialar ve yapılan yorumlar gündemdeki yerini korudu. Tüm bu gelişmelerin ardından İrem Helvacıoğlu bu kez katıldığı bir davette görüntülendi. Oyuncunun davetteki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Paylaşılan karelerin ardından birçok kullanıcı İrem Helvacıoğlu hakkında destek mesajları yayınladı.

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İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftler arasında yer almıştı.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, ilişkilerini evlilikle taçlandıran çiftler arasında yer almıştı.

Yaklaşık bir buçuk yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayıran ikili, magazin gündeminde uzun süre konuşuldu. İlişkilerinin ilk dönemlerinden itibaren sosyal medyada çift hakkında çok sayıda yorum yapılmıştı. Zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen çift, daha sonra evlenme kararı almıştı. Evliliklerinin ardından kızları Sora dünyaya gelmişti. Ancak ilerleyen süreçte çiftin yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı. Ural Kaspar’ın nafaka, tazminat ve eğitim giderleriyle ilgili tavrına dair öne sürülen bilgiler magazin sayfalarında yer bulmuştu. Aynı dönemde İrem Helvacıoğlu’nun boşanma anlaşmasına eklenen bir maddeyle kızına kendi soyadını verdiği de konuşulan başlıklar arasında yer almıştı.

Tüm bu sürecin ardından İrem Helvacıoğlu’nun bir davette görüntülenmesi yeniden gündem yarattı. Oyuncunun davetteki görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılmaya başlandı. Özellikle son aylarda yaşadığı süreç göz önünde bulundurularak yapılan yorumlarda Helvacıoğlu’na destek verildi.

İşte davetten görüntüler 👇

Ve gelen yorumlar👇

Ve gelen yorumlar👇
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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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