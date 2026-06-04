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Reha Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı: Vasiyet Etmişti, Eski Eşi Cenazeye Katılmadı

Reha Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı: Vasiyet Etmişti, Eski Eşi Cenazeye Katılmadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 18:39
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Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü gazeteci Reha Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pek çok isim katılım gösterirken çocukları Poyraz, Mina, Ayşe Nazlı taziyeleri kabul etti. Reha Muhtar’ın “Cenazeme gelmesin” dediği eski eşi Deniz Uğur, cenazeye katılmadı.

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Reha Muhtar, son yolculuğuna uğurlandı. Babaya son görev: Çocukları tabut başında bekledi.

Reha Muhtar, son yolculuğuna uğurlandı. Babaya son görev: Çocukları tabut başında bekledi.

Bir dönem Türk televizyon dünyasına damga vuran isim Reha Muhtar, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Bodrum’da hayatını kaybeden Muhtar’ın cenazesi İstanbul’da toprağa verildi. İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye pek çok isim katıldı. Reha Muhtar’ın çocukları Poyraz, Mina ve Ayşe Nazlı babalarının tabutu başında bekledi.

“Cenazeme gelmesin” dediği eski eşi Deniz Uğur, cenaze törenine katılmadı.

“Cenazeme gelmesin” dediği eski eşi Deniz Uğur, cenaze törenine katılmadı.

Eski eşi Deniz Uğur ile çocukları Poyraz ve Mina’nın velayetleri nedeniyle karşı karşıya gelen Reha Muhtar’ın “Deniz Uğur cenazeme gelmesin” dediği ortaya çıkmıştı. Reha Muhtar’ın söz konusu vasiyeti üzerine Deniz Uğur cenaze törenine katılmadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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