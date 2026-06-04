Reha Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı: Vasiyet Etmişti, Eski Eşi Cenazeye Katılmadı
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Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü gazeteci Reha Muhtar, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye pek çok isim katılım gösterirken çocukları Poyraz, Mina, Ayşe Nazlı taziyeleri kabul etti. Reha Muhtar’ın “Cenazeme gelmesin” dediği eski eşi Deniz Uğur, cenazeye katılmadı.
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Reha Muhtar, son yolculuğuna uğurlandı. Babaya son görev: Çocukları tabut başında bekledi.
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“Cenazeme gelmesin” dediği eski eşi Deniz Uğur, cenaze törenine katılmadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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