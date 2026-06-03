Vefat Eden Reha Muhtar'ın Vasiyetinde Dikkat Çeken Deniz Uğur Detayı!
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Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yalnızca televizyonculuk kariyeri değil, yıllardır gündemden düşmeyen özel hayatı da yeniden konuşulmaya başlandı. Özellikle ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur ile yaşadığı uzun soluklu velayet ve aile krizleri, vefat haberinin ardından tekrar gündeme geldi. Ünlü televizyoncunun yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Deniz Uğur'u doğrudan hedef alan dikkat çekici vasiyet paylaşımı da yeniden dolaşıma girerken, birçok kişi Muhtar'ın o sözlerini hatırladı. Gelin, Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki çalkantılı ilişkiye, yıllar süren krizlere ve yeniden gündem olan vasiyetine birlikte bakalım.
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Türk televizyonculuğunun unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayatını kaybetmesi magazin ve medya dünyasında büyük üzüntü yarattı.
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Vefat haberinin ardından ise sosyal medyada yıllar önce yaptığı dikkat çekici bir paylaşım yeniden gündeme taşındı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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