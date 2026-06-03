Vefat Eden Reha Muhtar'ın Vasiyetinde Dikkat Çeken Deniz Uğur Detayı!

Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü televizyoncunun ardından geçmişte yaptığı açıklamalar ve özellikle yıllardır gündemden düşmeyen aile ilişkileri yeniden konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler bir kez daha Reha Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur ile yaşadığı çalkantılı ilişkiye çevrildi.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur hiçbir zaman resmi olarak evlenmedi. Ancak ikili, 2007 yılında başlayan ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. Birliktelikleri sırasında Baltalimanı'ndaki yalıda birlikte yaşayan çiftin, 2009 yılında Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi.

Çocuklarının doğumundan kısa süre sonra yollarını ayıran ikili, ayrılıklarının ardından ise uzun yıllar sürecek velayet ve aile içi anlaşmazlıklarla gündeme gelmeye başladı.

Özellikle son yıllarda Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında yaşanan gerilimler sık sık mahkemeye taşındı. Ancak kamuoyunda en çok ses getiren olaylardan biri, Muhtar'ın 2024 yılında İstanbul'daki evinde geçirdiği ağır kazanın ardından yaşandı. Evinin merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Muhtar entübe edilmiş, sağlık durumu günlerce yakından takip edilmişti. Bu süreçte Deniz Uğur, oğulları Poyraz'a ulaşamadığını öne sürerek Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hakkında çeşitli iddialarda bulunmuş, yaşananlar günlerce magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.

Tarafların karşılıklı açıklamalarıyla büyüyen kriz, Reha Muhtar'ın sağlık mücadelesinin önüne geçen tartışmalardan biri olmuştu.

Aradan geçen zamanın ardından geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde yeniden rahatsızlanan Reha Muhtar, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan ünlü televizyoncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.