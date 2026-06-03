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Vefat Eden Reha Muhtar'ın Vasiyetinde Dikkat Çeken Deniz Uğur Detayı!

Vefat Eden Reha Muhtar'ın Vasiyetinde Dikkat Çeken Deniz Uğur Detayı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2026 - 13:48
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Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yalnızca televizyonculuk kariyeri değil, yıllardır gündemden düşmeyen özel hayatı da yeniden konuşulmaya başlandı. Özellikle ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur ile yaşadığı uzun soluklu velayet ve aile krizleri, vefat haberinin ardından tekrar gündeme geldi. Ünlü televizyoncunun yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı ve Deniz Uğur'u doğrudan hedef alan dikkat çekici vasiyet paylaşımı da yeniden dolaşıma girerken, birçok kişi Muhtar'ın o sözlerini hatırladı. Gelin, Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki çalkantılı ilişkiye, yıllar süren krizlere ve yeniden gündem olan vasiyetine birlikte bakalım.

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Türk televizyonculuğunun unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayatını kaybetmesi magazin ve medya dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Türk televizyonculuğunun unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar'ın 66 yaşında hayatını kaybetmesi magazin ve medya dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü televizyoncunun ardından geçmişte yaptığı açıklamalar ve özellikle yıllardır gündemden düşmeyen aile ilişkileri yeniden konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler bir kez daha Reha Muhtar'ın ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur ile yaşadığı çalkantılı ilişkiye çevrildi.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur hiçbir zaman resmi olarak evlenmedi. Ancak ikili, 2007 yılında başlayan ilişkileriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. Birliktelikleri sırasında Baltalimanı'ndaki yalıda birlikte yaşayan çiftin, 2009 yılında Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi.

Çocuklarının doğumundan kısa süre sonra yollarını ayıran ikili, ayrılıklarının ardından ise uzun yıllar sürecek velayet ve aile içi anlaşmazlıklarla gündeme gelmeye başladı.

Özellikle son yıllarda Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında yaşanan gerilimler sık sık mahkemeye taşındı. Ancak kamuoyunda en çok ses getiren olaylardan biri, Muhtar'ın 2024 yılında İstanbul'daki evinde geçirdiği ağır kazanın ardından yaşandı. Evinin merdivenlerinden düşerek beyin kanaması geçiren ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Muhtar entübe edilmiş, sağlık durumu günlerce yakından takip edilmişti. Bu süreçte Deniz Uğur, oğulları Poyraz'a ulaşamadığını öne sürerek Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hakkında çeşitli iddialarda bulunmuş, yaşananlar günlerce magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı. 

Tarafların karşılıklı açıklamalarıyla büyüyen kriz, Reha Muhtar'ın sağlık mücadelesinin önüne geçen tartışmalardan biri olmuştu.

Aradan geçen zamanın ardından geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde yeniden rahatsızlanan Reha Muhtar, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kalp yetmezliği teşhisi konulan ünlü televizyoncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberinin ardından ise sosyal medyada yıllar önce yaptığı dikkat çekici bir paylaşım yeniden gündeme taşındı.

Vefat haberinin ardından ise sosyal medyada yıllar önce yaptığı dikkat çekici bir paylaşım yeniden gündeme taşındı.

Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın Bodrum’daki hastaneye kaldırılma haberini aldıktan hemen sonra sosyal medya hesabı üzerinden birlik, beraberlik ve dua çağrısı içeren çok yapıcı bir açıklama yapmıştı.

Ocak 2025'te yaptığı paylaşımda Reha Muhtar, 'Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler benim cenazemde yaşanmasın' ifadelerini kullanmıştı. Uzun yıllardır devam eden aile içi anlaşmazlıkların ölümünden sonra da sürmesini istemediğini belirten Muhtar'ın bu sözleri, vefat haberinin ardından yeniden dolaşıma girdi. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan açıklama, ünlü televizyoncunun geride bıraktığı en dikkat çekici vasiyetlerden biri olarak yeniden tartışılmaya başlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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