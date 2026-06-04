Gülşen'in Reha Muhtar'a Aşkından Yazdığı Şarkının Ardındaki Hikayeyi Anlatıyoruz!

Reha Muhtar 47, Gülşen ise 30 yaşındaydı. Ancak yaş farkı ikiliyi hiç ilgilendirmedi. Gülşen röportajlarında Reha Muhtar'ın zekasından ve entelektüel yönünden etkilendiğini söylerken, Muhtar da genç şarkıcıya olan sevgisini saklamıyor, köşe yazılarında bile ona göndermeler yapıyordu. O dönem magazin basını neredeyse her gün çiftin yeni bir fotoğrafını yayınlıyor, gittikleri mekanlar ve yaptıkları açıklamalar günlerce konuşuluyordu.

Fakat ilişkinin hafızalara kazınan en ilginç olaylarından biri kuşkusuz 'Arabada Bebek Var' krizi oldu.

2006 yılının sonbaharında Gülşen ve Reha Muhtar, Etiler'de romantik bir akşam yemeği çıkışında magazin muhabirlerine yakalandı. Her şey sıradan görünürken gazetecilerin dikkatini Gülşen'in aracının arka camındaki 'Dikkat Bebek Var' yazısı çekti. O dönem Gülşen'in hamile olduğu yönünde söylentiler zaten dolaşıyordu. Arabanın arkasındaki bu tabela da dedikoduları adeta alevlendirdi.

Muhabirlerin 'Gülşen Hanım hamile misiniz?' sorularıyla köşeye sıkıştırdığı ünlü şarkıcı ise magazin tarihine geçen yanıtlarından birini verdi:

'Ben bebek değil miyim? Reha Bey bana bebeğim diye hitap ediyor.'

Bu esprili açıklama günlerce manşetlerden inmedi. Çünkü olaydan kısa süre önce Gülşen'in, Reha Muhtar'ın çocuk sahibi olmak istediğini söylediği röportajı da hafızalardaydı. Ünlü şarkıcı o dönemde, 'Reha Bey beni anne olarak görmek istiyor ama ben henüz hazır hissetmiyorum' demişti. Bu nedenle arabadaki tabela bir anda hamilelik iddialarına dönüşmüş, çift haftalarca bu söylentilerle anılmıştı.