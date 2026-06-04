article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Gülşen'in Reha Muhtar'a Aşkından Yazdığı Şarkının Ardındaki Hikayeyi Anlatıyoruz!

Gülşen'in Reha Muhtar'a Aşkından Yazdığı Şarkının Ardındaki Hikayeyi Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2026 - 14:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Reha Muhtar'ın vefatının ardından yalnızca televizyonculuk kariyeri değil, yıllar boyunca çok konuşulan özel hayatı da yeniden gündeme geldi. Özellikle 2006 yılında magazin dünyasını şaşkına çeviren Gülşen aşkı, sosyal medyada yeniden merak konusu oldu. İkilinin 7 ay süren ilişkisi boyunca yaşananlar kadar, Gülşen'in Reha Muhtar için yazdığı iddia edilen ve hiçbir zaman yayınlanmayan 'Hem Çocuk Hem Kadın' şarkısı da yeniden konuşulmaya başlandı. Bir döneme damga vuran aşkın perde arkası ve yıllarca gizemini koruyan şarkının hikayesi dikkat çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Reha Muhtar'ın vefatının ardından yalnızca televizyonculuk kariyeri değil, yıllar boyunca gündem yaratan özel hayatı da yeniden konuşulmaya başladı.

Reha Muhtar'ın vefatının ardından yalnızca televizyonculuk kariyeri değil, yıllar boyunca gündem yaratan özel hayatı da yeniden konuşulmaya başladı.

Özellikle 2000'li yılların ortasına damga vuran Gülşen aşkı, sosyal medyada en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Bir tarafta Türkiye'nin en sert ve en etkili ekran yüzlerinden biri olarak görülen Reha Muhtar, diğer tarafta pop müziğin cesur ve özgür ruhlu yıldızı Gülşen vardı. İlk duyulduğu gün büyük şaşkınlık yaratan bu ilişki, aradan geçen yıllara rağmen magazin tarihinin unutulmaz aşklarından biri olarak anılmaya devam ediyor.

İkilinin hikayesi 2006 yılında başladı. O dönem yaşadığı özel hayat nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefinde olan Gülşen, katıldığı bir televizyon programında kendisini savunurken Reha Muhtar'ın desteğiyle karşılaştı. Yayın sırasında Gülşen'e karşı son derece korumacı ve anlayışlı bir tavır sergileyen Muhtar'ın bu yaklaşımı ikili arasında beklenmedik bir yakınlaşmanın ilk adımı oldu. 

Program sonrasında başlayan telefon görüşmeleri kısa sürede dostluğun ötesine geçti ve çift aynı yaz Fransa'da birlikte görüntülenince aşk resmen ortaya çıktı.

İlişkinin en çok konuşulan taraflarından biri ise aralarındaki 17 yaş farkıydı.

İlişkinin en çok konuşulan taraflarından biri ise aralarındaki 17 yaş farkıydı.

Reha Muhtar 47, Gülşen ise 30 yaşındaydı. Ancak yaş farkı ikiliyi hiç ilgilendirmedi. Gülşen röportajlarında Reha Muhtar'ın zekasından ve entelektüel yönünden etkilendiğini söylerken, Muhtar da genç şarkıcıya olan sevgisini saklamıyor, köşe yazılarında bile ona göndermeler yapıyordu. O dönem magazin basını neredeyse her gün çiftin yeni bir fotoğrafını yayınlıyor, gittikleri mekanlar ve yaptıkları açıklamalar günlerce konuşuluyordu.

Fakat ilişkinin hafızalara kazınan en ilginç olaylarından biri kuşkusuz 'Arabada Bebek Var' krizi oldu.

2006 yılının sonbaharında Gülşen ve Reha Muhtar, Etiler'de romantik bir akşam yemeği çıkışında magazin muhabirlerine yakalandı. Her şey sıradan görünürken gazetecilerin dikkatini Gülşen'in aracının arka camındaki 'Dikkat Bebek Var' yazısı çekti. O dönem Gülşen'in hamile olduğu yönünde söylentiler zaten dolaşıyordu. Arabanın arkasındaki bu tabela da dedikoduları adeta alevlendirdi.

Muhabirlerin 'Gülşen Hanım hamile misiniz?' sorularıyla köşeye sıkıştırdığı ünlü şarkıcı ise magazin tarihine geçen yanıtlarından birini verdi:

'Ben bebek değil miyim? Reha Bey bana bebeğim diye hitap ediyor.'

Bu esprili açıklama günlerce manşetlerden inmedi. Çünkü olaydan kısa süre önce Gülşen'in, Reha Muhtar'ın çocuk sahibi olmak istediğini söylediği röportajı da hafızalardaydı. Ünlü şarkıcı o dönemde, 'Reha Bey beni anne olarak görmek istiyor ama ben henüz hazır hissetmiyorum' demişti. Bu nedenle arabadaki tabela bir anda hamilelik iddialarına dönüşmüş, çift haftalarca bu söylentilerle anılmıştı.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen bir diğer detay ise Gülşen'in Reha Muhtar için yazdığı iddia edilen "Hem Çocuk Hem Kadın" şarkısı oldu.

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen bir diğer detay ise Gülşen'in Reha Muhtar için yazdığı iddia edilen "Hem Çocuk Hem Kadın" şarkısı oldu.

İddialara göre 'Hem Çocuk Hem Kadın', Gülşen'in 2006 yılının sonunda yayımladığı ve kariyerinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk' albümü için hazırlanmıştı. O dönem ilişkilerinin en mutlu günlerini yaşayan Gülşen ve Reha Muhtar'ın hikâyesinden izler taşıdığı konuşulan şarkının albümde yer alması planlanıyordu.

Gülşen'in, Reha Muhtar'dan ilham alarak kaleme aldığı öne sürülen şarkı, dönemin magazin gündeminde de geniş yer bulmuştu. Ünlü şarkıcının röportajlarında Muhtar'ın kadın ruhunu çok iyi anladığını dile getirmesi, eserin doğrudan bu ilişkiye gönderme yaptığı yorumlarını beraberinde getirmişti. Magazin basınına sızan nakarat bölümünde ise şu sözler yer alıyordu:

'Uzağında kayboluyorum,

Yerim senin yanın,

Bir tek yanında mutluyum,

Hem çocuğum hem kadın...'

Şarkının adı bile çiftin ilişki dinamiğine dair ipuçları taşıyordu. O dönem yapılan yorumlarda Gülşen'in kendisini hem güçlü bir kadın hem de sevildiğini hisseden biri olarak ifade ettiği konuşulmuştu.

Ancak bu şarkı hiçbir zaman dinleyiciyle buluşmadı. Gülşen ve Reha Muhtar'ın, albümün yayımlanmasından kısa süre sonra Şubat 2007'de sürpriz bir şekilde yollarını ayırması tüm planları değiştirdi. Ayrılığın ardından Gülşen'in şarkıyı yayımlamaktan vazgeçtiği öne sürüldü. 'Hem Çocuk Hem Kadın' stüdyo kayıtlarında kaldı; ne albümün sonraki baskılarında ne de ilerleyen yıllarda hazırlanan başka projelerde yer aldı.

Bu nedenle şarkı yıllar boyunca yalnızca magazin kulislerinde konuşulan, dinleyicilerin hiçbir zaman tamamını duyamadığı gizemli bir aşk hikâyesine dönüştü. Reha Muhtar'ın vefatının ardından ise hem bu şarkı hem de ikilinin yıllar önce çekilen nostaljik fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Özellikle 'Arabada Bebek Var' olayıyla birlikte hatırlanan ilişki, 2000'li yılların en unutulmaz magazin hikâyeleri arasında yeniden konuşulmaya başlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın