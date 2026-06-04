Gülşen'in Reha Muhtar'a Aşkından Yazdığı Şarkının Ardındaki Hikayeyi Anlatıyoruz!
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Reha Muhtar'ın vefatının ardından yalnızca televizyonculuk kariyeri değil, yıllar boyunca çok konuşulan özel hayatı da yeniden gündeme geldi. Özellikle 2006 yılında magazin dünyasını şaşkına çeviren Gülşen aşkı, sosyal medyada yeniden merak konusu oldu. İkilinin 7 ay süren ilişkisi boyunca yaşananlar kadar, Gülşen'in Reha Muhtar için yazdığı iddia edilen ve hiçbir zaman yayınlanmayan 'Hem Çocuk Hem Kadın' şarkısı da yeniden konuşulmaya başlandı. Bir döneme damga vuran aşkın perde arkası ve yıllarca gizemini koruyan şarkının hikayesi dikkat çekti. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
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Reha Muhtar'ın vefatının ardından yalnızca televizyonculuk kariyeri değil, yıllar boyunca gündem yaratan özel hayatı da yeniden konuşulmaya başladı.
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İlişkinin en çok konuşulan taraflarından biri ise aralarındaki 17 yaş farkıydı.
Yıllar sonra yeniden gündeme gelen bir diğer detay ise Gülşen'in Reha Muhtar için yazdığı iddia edilen "Hem Çocuk Hem Kadın" şarkısı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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