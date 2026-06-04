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Uzun Süredir Gözlerden Uzak Bir Hayat Süren Leyla Lydia Tuğutlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Uzun Süredir Gözlerden Uzak Bir Hayat Süren Leyla Lydia Tuğutlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2026 - 11:10
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Miss Turkey tacını taktıktan sonra oyunculuk kariyerinde peş peşe başarılı projelere imza atan Leyla Lydia Tuğutlu, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da hayranlarının yakın takibinde olmaya devam ediyor. Evliliği ve annelik sürecinin ardından daha sakin bir yaşam tercih eden güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte görüntülendi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Leyla Lydia Tuğutlu'nun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gelin, hem kariyer yolculuğuna hem de çok konuşulan son görüntülerine birlikte bakalım.

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Leyla Lydia Tuğutlu, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici oyunculardan biri olarak gösteriliyor.

Leyla Lydia Tuğutlu, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici oyunculardan biri olarak gösteriliyor.

2008 yılında Miss Turkey güzeli seçildikten sonra oyunculuk kariyerine yönelen Tuğutlu, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle Karadayı dizisindeki performansıyla büyük çıkış yakalayan oyuncu; Delibal, Tatlı İntikam, Kızım ve Kiralık Aşk gibi birbirinden başarılı yapımlarda yer aldı. Hem güzelliği hem de oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tuğutlu, yıllar içerisinde magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.

Başarılı oyuncunun özel hayatı da kariyeri kadar merak edildi. Uzun yıllardır birlikte olduğu Ceyhun Ergin ile 2022 yılında Almanya'da evlenen Leyla Lydia Tuğutlu, 2023 yılında oğlu Evren Deniz'i kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Annelik döneminde ekranlardan bir süre uzak kalan ünlü isim, ailesiyle geçirdiği sakin hayatıyla dikkat çekti. Özel yaşamını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Tuğutlu, bu tavrıyla magazin dünyasının en gizemli isimlerinden biri olarak görülmeye devam etti.

Öte yandan Leyla Lydia Tuğutlu son dönemde yeniden üretmeye ve kariyerine farklı alanlarda devam etmeye başladı. Oyunculuğa dönüş hazırlıkları yapan güzel isim, aynı zamanda müziğe de adım atarak sürpriz bir projeyle hayranlarının karşısına çıktı.

Geçtiğimiz gün, Leyla Lydia Tuğutlu eşiyle birlikte katıldığı Şebnem Ferah konserinde görüntülendi.

Uzun süredir kameralardan uzak kalan Tuğutlu'nun doğal güzelliği ve fit görünümü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun yıllar içinde neredeyse hiç değişmediğini belirten yorumlar yaptı. Leyla Lydia Tuğutlu'nun son hali, hayranlarından tam not almayı başardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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