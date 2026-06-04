Uzun Süredir Gözlerden Uzak Bir Hayat Süren Leyla Lydia Tuğutlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!
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Miss Turkey tacını taktıktan sonra oyunculuk kariyerinde peş peşe başarılı projelere imza atan Leyla Lydia Tuğutlu, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da hayranlarının yakın takibinde olmaya devam ediyor. Evliliği ve annelik sürecinin ardından daha sakin bir yaşam tercih eden güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte görüntülendi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Leyla Lydia Tuğutlu'nun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Gelin, hem kariyer yolculuğuna hem de çok konuşulan son görüntülerine birlikte bakalım.
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Leyla Lydia Tuğutlu, Türkiye'nin son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici oyunculardan biri olarak gösteriliyor.
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Geçtiğimiz gün, Leyla Lydia Tuğutlu eşiyle birlikte katıldığı Şebnem Ferah konserinde görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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