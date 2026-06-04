Uzun Bir Aranın Ardından Sahnelere Dönen Şebnem Ferah, Duygularına Hakim Olamadı!

Biletleri dakikalar içerisinde tükenen konser, daha başlamadan yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri haline gelirken, binlerce kişi Ferah'ın dönüşünü yerinde izleyebilmek için günler öncesinden hazırlık yaptı. Konser alanını dolduran on binlerce hayran, sanatçıyı büyük bir coşkuyla karşılarken sosyal medya da gece boyunca Şebnem Ferah paylaşımlarıyla adeta yıkıldı.

Elbette gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Şebnem Ferah'ın yıllar sonra ilk kez sahneye çıktığında yaptığı duygu yüklü konuşma oldu. Uzun aranın ardından yeniden sevenleriyle buluşmanın kendisinde yarattığı hisleri anlatan sanatçı, bu geceyi zihninde ve kalbinde sayısız kez canlandırdığını söyledi. Bir yandan neden bu kadar uzun süre uzak kaldığını düşündüğünü, diğer yandan ise sanki son konserinin üzerinden yalnızca birkaç ay geçmiş gibi hissetmek istediğini anlatan Ferah, konuşması sırasında duygularına hakim olmakta zorlandı.