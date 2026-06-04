Uzun Bir Aranın Ardından Sahnelere Dönen Şebnem Ferah, Duygularına Hakim Olamadı!
6 yıllık hasret nihayet sona erdi! Türk rock müziğinin tartışmasız en sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri dakikalar içinde tükenen KüçükÇiftlik Park konseri boyunca binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gecenin en çok konuşulan anı ise sanatçının yaptığı duygu dolu konuşma oldu. Sevenlerine seslenirken gözyaşlarını tutmakta zorlanan Şebnem Ferah'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü sanatçının 'Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım' itirafı hayranlarını da derinden etkiledi. Buyurun, o çok konuşulan anlara birlikte bakalım.
Türk rock müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan sanatçı, tam 6 yıl boyunca sahnelerden uzak kaldıktan sonra 3 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla yeniden buluştu.
Binlerce kişinin alkışları ve tezahüratları arasında yaptığı konuşma, konserin en çok paylaşılan anlarından biri haline geldi.
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