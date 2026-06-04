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Uzun Bir Aranın Ardından Sahnelere Dönen Şebnem Ferah, Duygularına Hakim Olamadı!

Uzun Bir Aranın Ardından Sahnelere Dönen Şebnem Ferah, Duygularına Hakim Olamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2026 - 09:39
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6 yıllık hasret nihayet sona erdi! Türk rock müziğinin tartışmasız en sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri dakikalar içinde tükenen KüçükÇiftlik Park konseri boyunca binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gecenin en çok konuşulan anı ise sanatçının yaptığı duygu dolu konuşma oldu. Sevenlerine seslenirken gözyaşlarını tutmakta zorlanan Şebnem Ferah'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü sanatçının 'Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım' itirafı hayranlarını da derinden etkiledi. Buyurun, o çok konuşulan anlara birlikte bakalım.

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Türk rock müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan sanatçı, tam 6 yıl boyunca sahnelerden uzak kaldıktan sonra 3 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla yeniden buluştu.

Türk rock müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan sanatçı, tam 6 yıl boyunca sahnelerden uzak kaldıktan sonra 3 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park'ta hayranlarıyla yeniden buluştu.

Biletleri dakikalar içerisinde tükenen konser, daha başlamadan yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri haline gelirken, binlerce kişi Ferah'ın dönüşünü yerinde izleyebilmek için günler öncesinden hazırlık yaptı. Konser alanını dolduran on binlerce hayran, sanatçıyı büyük bir coşkuyla karşılarken sosyal medya da gece boyunca Şebnem Ferah paylaşımlarıyla adeta yıkıldı.

Elbette gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Şebnem Ferah'ın yıllar sonra ilk kez sahneye çıktığında yaptığı duygu yüklü konuşma oldu. Uzun aranın ardından yeniden sevenleriyle buluşmanın kendisinde yarattığı hisleri anlatan sanatçı, bu geceyi zihninde ve kalbinde sayısız kez canlandırdığını söyledi. Bir yandan neden bu kadar uzun süre uzak kaldığını düşündüğünü, diğer yandan ise sanki son konserinin üzerinden yalnızca birkaç ay geçmiş gibi hissetmek istediğini anlatan Ferah, konuşması sırasında duygularına hakim olmakta zorlandı.

Binlerce kişinin alkışları ve tezahüratları arasında yaptığı konuşma, konserin en çok paylaşılan anlarından biri haline geldi.

Üstelik bu özel gecenin ayrı bir anlamı daha vardı. Hayranlarının sürprizleri ve sevgi gösterileri geceye daha da duygusal bir hava katarken, sanatçı sahnede zaman zaman gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden binlerce kişi, adeta dev bir koro oluşturdu ve KüçükÇiftlik Park uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne oldu.

Gecenin en çok konuşulan sözleri ise Şebnem Ferah'ın hayranlarına hitaben söylediği 'Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım' cümlesi oldu. Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu sözler, sanatçı ile dinleyicileri arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Aralarında sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin de bulunduğu konuklar, Türk rock müziğinin kraliçesinin tarihi dönüşüne tanıklık ederken; konserden paylaşılan görüntüler, Şebnem Ferah'ın yıllar geçse de neden hala milyonlarca insan tarafından aynı sevgiyle takip edildiğini bir kez daha kanıtladı. 6 yıllık hasret sona ererken, görünen o ki Şebnem Ferah da hayranları da bu geceyi uzun süre unutamayacak.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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