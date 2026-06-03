Kerem Bürsin'le Görüntülenen Yasemin Ergene'nin Kızları Emine ve Ela'nın Güzelliği Görenleri Büyüledi!

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Yasemin Ergene, evliliğinin ardından oyunculuk kariyerine ara verme kararı almış ve uzun yıllar boyunca cemiyet hayatının en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Çiftin bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak örnek gösterilen birliktelik, 2025 yılında anlaşmalı boşanmayla sona erdi. Her ne kadar evlilik bitmiş olsa da çiftin çocukları için kurduğu düzen ve dostane ilişkileri dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu süreçte ailenin en yakın dostlarından biri olan Kerem Bürsin'in yeri ise ayrı. Ünlü oyuncunun Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan ailesiyle dostluğu yıllar öncesine dayanıyor. Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın birlikte olduğu dönemde başlayan arkadaşlık, ilişkiler sona ermesine rağmen devam etti. Özellikle İzzet Özilhan ile ortak spor tutkuları sayesinde yakınlaşan Bürsin, yıllar içerisinde ailenin adeta bir ferdi haline geldi.