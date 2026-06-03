Kerem Bürsin'le Görüntülenen Yasemin Ergene'nin Kızları Emine ve Ela'nın Güzelliği Görenleri Büyüledi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın yollarını ayırmasının ardından gözler sık sık hem eski çiftin özel hayatına hem de çocuklarına çevriliyor. Yıllar boyunca magazin dünyasının en çok konuşulan ailelerinden biri olan Özilhan ailesi, bu kez Kerem Bürsin ile birlikte görüntülenmeleriyle gündeme geldi. Özellikle Yasemin Ergene'nin kızları Emine ve Ela'nın son halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın hikayesi 2006 yılında başlamış, çift 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu nedenle Bürsin'in geçtiğimiz günlerde Tersane İstanbul'da düzenlenen Travis Scott konserinde İzzet Özilhan ve kızlarıyla birlikte görüntülenmesi kimseyi şaşırtmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın