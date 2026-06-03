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Kerem Bürsin'le Görüntülenen Yasemin Ergene'nin Kızları Emine ve Ela'nın Güzelliği Görenleri Büyüledi!

Kerem Bürsin'le Görüntülenen Yasemin Ergene'nin Kızları Emine ve Ela'nın Güzelliği Görenleri Büyüledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2026 - 16:01
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Bir dönemin en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan'ın yollarını ayırmasının ardından gözler sık sık hem eski çiftin özel hayatına hem de çocuklarına çevriliyor. Yıllar boyunca magazin dünyasının en çok konuşulan ailelerinden biri olan Özilhan ailesi, bu kez Kerem Bürsin ile birlikte görüntülenmeleriyle gündeme geldi. Özellikle Yasemin Ergene'nin kızları Emine ve Ela'nın son halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın hikayesi 2006 yılında başlamış, çift 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişti.

Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan'ın hikayesi 2006 yılında başlamış, çift 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğünle evlenmişti.

Doktorlar dizisindeki Ela karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Yasemin Ergene, evliliğinin ardından oyunculuk kariyerine ara verme kararı almış ve uzun yıllar boyunca cemiyet hayatının en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Çiftin bu evlilikten Emine ve Ela adında iki kız çocuğu dünyaya geldi. Ancak örnek gösterilen birliktelik, 2025 yılında anlaşmalı boşanmayla sona erdi. Her ne kadar evlilik bitmiş olsa da çiftin çocukları için kurduğu düzen ve dostane ilişkileri dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu süreçte ailenin en yakın dostlarından biri olan Kerem Bürsin'in yeri ise ayrı. Ünlü oyuncunun Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan ailesiyle dostluğu yıllar öncesine dayanıyor. Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın birlikte olduğu dönemde başlayan arkadaşlık, ilişkiler sona ermesine rağmen devam etti. Özellikle İzzet Özilhan ile ortak spor tutkuları sayesinde yakınlaşan Bürsin, yıllar içerisinde ailenin adeta bir ferdi haline geldi.

Bu nedenle Bürsin'in geçtiğimiz günlerde Tersane İstanbul'da düzenlenen Travis Scott konserinde İzzet Özilhan ve kızlarıyla birlikte görüntülenmesi kimseyi şaşırtmadı.

Bu nedenle Bürsin'in geçtiğimiz günlerde Tersane İstanbul'da düzenlenen Travis Scott konserinde İzzet Özilhan ve kızlarıyla birlikte görüntülenmesi kimseyi şaşırtmadı.

Geçtiğimiz günlerde Travis Scott konserinde Kerem Bürsin ve İzzet Özilhan ile birlikte görüntülenen Emine ve Ela Özilhan, gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. Uzun süredir gözlerden uzak büyüyen kardeşlerin son halleri sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

Bir dönem bebeklik ve çocukluk kareleriyle magazin sayfalarında yer alan Emine ve Ela'nın artık genç kızlığa adım attıkları görüldü. Özellikle anneleri Yasemin Özilhan'a olan benzerlikleri dikkat çekerken, doğal görünümleri ve sade tarzları da övgü topladı. Sosyal medya kullanıcıları, 'Yasemin Özilhan'ın gençliği gibi olmuşlar', 'Ne ara bu kadar büyüdüler?' ve 'Güzelliklerini annelerinden almışlar' yorumları yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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