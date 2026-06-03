Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'in Yıllar Sonraki Hali Gündem Oldu!
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2000'li yılların başında ekran başına geçen milyonlarca kişinin hafızasına kazınan karakterlerden biri hiç kuşkusuz 'Barbie Gamze' olmuştu. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı karakterle genç yaşta büyük bir şöhret yakalayan İpek Erdem, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden başarılı oyuncunun son görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, pek çok kişi Erdem'in yıllara meydan okuyan görünümüne dikkat çekti.
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti.
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Şimdilerde 42 yaşında olan İpek Erdem'in yıllar sonraki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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