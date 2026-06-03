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Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'in Yıllar Sonraki Hali Gündem Oldu!

Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'in Yıllar Sonraki Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.06.2026 - 14:36
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2000'li yılların başında ekran başına geçen milyonlarca kişinin hafızasına kazınan karakterlerden biri hiç kuşkusuz 'Barbie Gamze' olmuştu. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı karakterle genç yaşta büyük bir şöhret yakalayan İpek Erdem, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden başarılı oyuncunun son görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, pek çok kişi Erdem'in yıllara meydan okuyan görünümüne dikkat çekti.

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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemişti.

Perran Kutman'ın hayat verdiği Afet Öğretmen karakteri kadar öğrenciler de izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Bu karakterlerin başında ise kuşkusuz 'Barbie Gamze' geliyordu.

İpek Erdem, henüz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyken dahil olduğu projede canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle kısa sürede ülke çapında tanınan bir isim haline geldi. Sarı saçları, renkli tarzı ve eğlenceli tavırlarıyla dönemin gençleri arasında fenomen olan karakter, Hayat Bilgisi'nin en unutulmaz yüzlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Hayat Bilgisi'nin ardından yalnızca tek bir rolle anılmak istemeyen İpek Erdem, kariyerine farklı yapımlarla devam etti. Elveda Rumeli'de Nevreste karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, daha sonra Yer Gök Aşk, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş, Çember ve Kuzgun gibi birçok yapımda yer aldı.

Televizyonun yanı sıra tiyatroya ve müziğe olan ilgisini de sürdüren Erdem, kültür-sanat projelerinde aktif rol aldı. Özellikle caz müziğine olan tutkusu nedeniyle hayata geçirdiği etkinliklerle sanat dünyasında farklı bir kimlik oluşturmayı başardı.

Şimdilerde 42 yaşında olan İpek Erdem'in yıllar sonraki görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hayat Bilgisi döneminden bu yana geçen yaklaşık 20 yıla rağmen genç görünümünü koruduğu yorumları yapılırken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun adeta zamana meydan okuduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan karelerin ardından 'Hiç değişmemiş', 'Barbie Gamze hala aynı', 'Yıllar ona uğramamış' ve 'Hayat Bilgisi izlediğimiz günlere döndük' gibi yorumlar dikkat çekti. Bir dönemin ekran yıldızlarından biri olan İpek Erdem, yıllar sonra bile nostalji rüzgarı estirmeyi başardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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