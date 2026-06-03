Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem'in Yıllar Sonraki Hali Gündem Oldu!

Perran Kutman'ın hayat verdiği Afet Öğretmen karakteri kadar öğrenciler de izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. Bu karakterlerin başında ise kuşkusuz 'Barbie Gamze' geliyordu.

İpek Erdem, henüz İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğrenciyken dahil olduğu projede canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle kısa sürede ülke çapında tanınan bir isim haline geldi. Sarı saçları, renkli tarzı ve eğlenceli tavırlarıyla dönemin gençleri arasında fenomen olan karakter, Hayat Bilgisi'nin en unutulmaz yüzlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Hayat Bilgisi'nin ardından yalnızca tek bir rolle anılmak istemeyen İpek Erdem, kariyerine farklı yapımlarla devam etti. Elveda Rumeli'de Nevreste karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, daha sonra Yer Gök Aşk, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş, Çember ve Kuzgun gibi birçok yapımda yer aldı.

Televizyonun yanı sıra tiyatroya ve müziğe olan ilgisini de sürdüren Erdem, kültür-sanat projelerinde aktif rol aldı. Özellikle caz müziğine olan tutkusu nedeniyle hayata geçirdiği etkinliklerle sanat dünyasında farklı bir kimlik oluşturmayı başardı.