article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul Yılın En Sıcak Gününü Yaşayacak

Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul Yılın En Sıcak Gününü Yaşayacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.08.2026 - 09:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz boyunca poyrazın etkisiyle serinleyen İstanbul, rüzgarın gücünü kaybetmesiyle yılın en yüksek sıcaklıklarına hazırlanıyor. Hafta ortasından itibaren dik bir yükselişe geçecek termometrelerin ve yükselen nemin, mega kentte yaşamı 13 Ağustos’a kadar oldukça zorlaştırması bekleniyor.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz mevsimini kuzeyden esen rüzgarlar sayesinde mevsim normallerine kıyasla daha serin geçiren İstanbul’da hava tablosu tamamen değişiyor.

Yaz mevsimini kuzeyden esen rüzgarlar sayesinde mevsim normallerine kıyasla daha serin geçiren İstanbul’da hava tablosu tamamen değişiyor.

Poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte mega kent, ağustos ayıyla birlikte senelik sıcaklık rekorlarının kırılacağı bir döneme giriyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, kentteki kavurucu hava dalgası çarşamba günü itibarıyla hissedilir şekilde artışa geçecek. Hafta ortasında 33 dereceyi görecek olan hava sıcaklığının cuma gününe gelindiğinde 35 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Sıcaklıktaki bu artışa ek olarak havadaki bağıl nem oranının da %90 ile %95 seviyelerine tırmanması, hissedilen sıcaklığı çok daha bunaltıcı bir boyuta taşıyacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul’u etkisi altına alacak bu ağır hava koşullarının 13 Ağustos tarihine kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yurt genelindeki genel hava durumunda ise bölgesel farklılıklar göze çarpıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkenin kuzey hatları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Rize, Artvin ve Ardahan genelinde; Sinop, Samsun, Giresun ile Trabzon'un iç kesimlerinde ve Toroslar çevresinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege hattında kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgarlar beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer tarafından dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın