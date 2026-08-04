Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul Yılın En Sıcak Gününü Yaşayacak
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Kaynak: https://www.ntv.com.tr/turkiye/galeri...
Yaz boyunca poyrazın etkisiyle serinleyen İstanbul, rüzgarın gücünü kaybetmesiyle yılın en yüksek sıcaklıklarına hazırlanıyor. Hafta ortasından itibaren dik bir yükselişe geçecek termometrelerin ve yükselen nemin, mega kentte yaşamı 13 Ağustos’a kadar oldukça zorlaştırması bekleniyor.
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Yaz mevsimini kuzeyden esen rüzgarlar sayesinde mevsim normallerine kıyasla daha serin geçiren İstanbul’da hava tablosu tamamen değişiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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