Meteoroloji Tarih Verdi: İstanbul Yılın En Sıcak Gününü Yaşayacak

Poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte mega kent, ağustos ayıyla birlikte senelik sıcaklık rekorlarının kırılacağı bir döneme giriyor.

Uzman değerlendirmelerine göre, kentteki kavurucu hava dalgası çarşamba günü itibarıyla hissedilir şekilde artışa geçecek. Hafta ortasında 33 dereceyi görecek olan hava sıcaklığının cuma gününe gelindiğinde 35 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor. Sıcaklıktaki bu artışa ek olarak havadaki bağıl nem oranının da %90 ile %95 seviyelerine tırmanması, hissedilen sıcaklığı çok daha bunaltıcı bir boyuta taşıyacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul’u etkisi altına alacak bu ağır hava koşullarının 13 Ağustos tarihine kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yurt genelindeki genel hava durumunda ise bölgesel farklılıklar göze çarpıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkenin kuzey hatları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Rize, Artvin ve Ardahan genelinde; Sinop, Samsun, Giresun ile Trabzon'un iç kesimlerinde ve Toroslar çevresinde yer yer sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkisini gösterecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ayrıca Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege hattında kuzeydoğudan saatte 40 ila 60 kilometreyi bulabilecek kuvvetli rüzgarlar beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer tarafından dikkatli olunması çağrısı yapılıyor.