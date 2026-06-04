6 Yıl Sonra Sahneye Dönen Şebnem Ferah, Konserindeki Mesajla Alkış Topladı!

'Sil Baştan', 'Bu Aşk Fazla Sana', 'Mayın Tarlası', 'Sigara', 'Yağmurlar' ve 'Can Kırıkları' gibi bugün hala milyonlarca kişinin ezbere bildiği şarkılara imza atan sanatçı, yıllar içinde adeta bir müzisyenden çok daha fazlasına dönüştü. Pek çok hayranı için zor zamanların sesi, güçlü kalmanın sembolü ve Türk rock müziğinin değişmeyen kraliçesi oldu.

İşte bu yüzden Şebnem Ferah'ın tam 6 yıllık sessizliğin ardından yeniden sahnelere döneceğinin açıklanması büyük bir heyecan yarattı. İstanbul'da 3 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konser için satışa çıkan biletler dakikalar içerisinde tükenirken, binlerce kişi bilet bulamadı. Konser alanına giremeyen hayranlar ise çareyi Maçka Parkı'nda ve çevrede toplanarak konseri uzaktan dinlemekte buldu. Sosyal medyada gün boyunca paylaşılan görüntüler, Şebnem Ferah'a duyulan özlemin yıllar geçse de hiç azalmadığını gözler önüne serdi. Konsere katılan binlerce kişi sanatçının sahneye çıktığı ilk andan itibaren şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gecenin neredeyse her anı sosyal medyada viral oldu.