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6 Yıl Sonra Sahneye Dönen Şebnem Ferah, Konserindeki Mesajla Alkış Topladı!

6 Yıl Sonra Sahneye Dönen Şebnem Ferah, Konserindeki Mesajla Alkış Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2026 - 09:04
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Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, 6 yıllık uzun aranın ardından çıktığı ilk İstanbul konseriyle hem müziğe duyulan özlemi giderdi hem de verdiği güçlü mesajla gündeme damga vurdu. Dakikalar içinde tükenen biletler, binlerce kişilik dev kalabalık ve sosyal medyada peş peşe paylaşılan görüntüler gecenin en çok konuşulan detayları olurken, Ferah'ın 'Sözde Namus' şarkısı sırasında sahneye yansıttığı kadın cinayetleri mesajı izleyenleri derinden etkiledi. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

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Türk rock müziğinin yıllardır zirvedeki isimlerinden biri olan Ferah, yalnızca güçlü sesiyle değil; yazdığı şarkılar, sahnedeki duruşu ve dinleyicisiyle kurduğu eşsiz bağ sayesinde kuşaklar boyunca sevilmeye devam ediyor.

Türk rock müziğinin yıllardır zirvedeki isimlerinden biri olan Ferah, yalnızca güçlü sesiyle değil; yazdığı şarkılar, sahnedeki duruşu ve dinleyicisiyle kurduğu eşsiz bağ sayesinde kuşaklar boyunca sevilmeye devam ediyor.

'Sil Baştan', 'Bu Aşk Fazla Sana', 'Mayın Tarlası', 'Sigara', 'Yağmurlar' ve 'Can Kırıkları' gibi bugün hala milyonlarca kişinin ezbere bildiği şarkılara imza atan sanatçı, yıllar içinde adeta bir müzisyenden çok daha fazlasına dönüştü. Pek çok hayranı için zor zamanların sesi, güçlü kalmanın sembolü ve Türk rock müziğinin değişmeyen kraliçesi oldu.

İşte bu yüzden Şebnem Ferah'ın tam 6 yıllık sessizliğin ardından yeniden sahnelere döneceğinin açıklanması büyük bir heyecan yarattı. İstanbul'da 3 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konser için satışa çıkan biletler dakikalar içerisinde tükenirken, binlerce kişi bilet bulamadı. Konser alanına giremeyen hayranlar ise çareyi Maçka Parkı'nda ve çevrede toplanarak konseri uzaktan dinlemekte buldu. Sosyal medyada gün boyunca paylaşılan görüntüler, Şebnem Ferah'a duyulan özlemin yıllar geçse de hiç azalmadığını gözler önüne serdi. Konsere katılan binlerce kişi sanatçının sahneye çıktığı ilk andan itibaren şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gecenin neredeyse her anı sosyal medyada viral oldu.

Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri müzikal performansın da ötesine geçti.

Şebnem Ferah, yıllardır kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı verdiği güçlü mesajları bu konserde de sürdürdü. Sanatçı, 'Sözde Namus' şarkısını seslendirdiği sırada sahne arkasındaki dev ekranda erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınların isimlerine ve kadın cinayetlerine ilişkin çarpıcı verilere yer verdi. Bir yanda şarkının sert sözleri yankılanırken diğer yanda ekranda akan isimler, konser alanındaki binlerce kişiye duygu dolu anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, pek çok kullanıcı Şebnem Ferah'ın yalnızca müziğiyle değil, yıllardır sürdürdüğü toplumsal duyarlılığıyla da neden bu kadar sevildiğini bir kez daha hatırlattığını söyledi. 6 yıllık aranın ardından sahneye dönen sanatçı, hem performansıyla hem de verdiği güçlü mesajla unutulmaz bir geceye imza attı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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