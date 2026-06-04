6 Yıl Sonra Sahneye Dönen Şebnem Ferah, Konserindeki Mesajla Alkış Topladı!
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Türk rock müziğinin efsane ismi Şebnem Ferah, 6 yıllık uzun aranın ardından çıktığı ilk İstanbul konseriyle hem müziğe duyulan özlemi giderdi hem de verdiği güçlü mesajla gündeme damga vurdu. Dakikalar içinde tükenen biletler, binlerce kişilik dev kalabalık ve sosyal medyada peş peşe paylaşılan görüntüler gecenin en çok konuşulan detayları olurken, Ferah'ın 'Sözde Namus' şarkısı sırasında sahneye yansıttığı kadın cinayetleri mesajı izleyenleri derinden etkiledi. Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
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Türk rock müziğinin yıllardır zirvedeki isimlerinden biri olan Ferah, yalnızca güçlü sesiyle değil; yazdığı şarkılar, sahnedeki duruşu ve dinleyicisiyle kurduğu eşsiz bağ sayesinde kuşaklar boyunca sevilmeye devam ediyor.
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Ancak gecenin en çok konuşulan anlarından biri müzikal performansın da ötesine geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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