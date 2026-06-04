Uzak Şehir'in Aşıkları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Uyumlarıyla Beğeni Topladı!
Uzak Şehir'in ekran başındaki izleyicileri kadar magazin takipçilerinin de yakından izlediği Atakan Özkaya ve Dilin Döğer çifti, aşklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Dizide canlandırdıkları Kaya ve Zerrin karakterleriyle büyük beğeni toplayan ikili, set arkadaşlıklarını gerçek hayata taşıyarak son dönemin en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. Uzun süre haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan ancak daha sonra ilişkilerini resmen duyuran çift, bu kez Şebnem Ferah'ın İstanbul konserinde el ele görüntülendi. Uyumları, enerjileri ve samimi halleriyle dikkat çeken Atakan Özkaya ile Dilin Döğer'in konserden yansıyan kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, çok konuşulan aşkın detaylarına birlikte bakalım.
Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, son ayların en çok konuşulan magazin çiftlerinden biri olmayı başardı.
İlişkilerini ilan etmelerinin ardından gözler sürekli üzerlerinde olan çift, geçtiğimiz günlerde Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonra gerçekleşen tarihi İstanbul konserinde birlikte görüntülendi.
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