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Uzak Şehir'in Aşıkları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Uyumlarıyla Beğeni Topladı!

Uzak Şehir'in Aşıkları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Uyumlarıyla Beğeni Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2026 - 12:06
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Uzak Şehir'in ekran başındaki izleyicileri kadar magazin takipçilerinin de yakından izlediği Atakan Özkaya ve Dilin Döğer çifti, aşklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Dizide canlandırdıkları Kaya ve Zerrin karakterleriyle büyük beğeni toplayan ikili, set arkadaşlıklarını gerçek hayata taşıyarak son dönemin en sevilen çiftlerinden biri haline geldi. Uzun süre haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan ancak daha sonra ilişkilerini resmen duyuran çift, bu kez Şebnem Ferah'ın İstanbul konserinde el ele görüntülendi. Uyumları, enerjileri ve samimi halleriyle dikkat çeken Atakan Özkaya ile Dilin Döğer'in konserden yansıyan kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, çok konuşulan aşkın detaylarına birlikte bakalım.

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Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, son ayların en çok konuşulan magazin çiftlerinden biri olmayı başardı.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, son ayların en çok konuşulan magazin çiftlerinden biri olmayı başardı.

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdikleri Kaya ve Zerrin karakterleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ikili, ekran uyumlarını gerçek hayata da taşıdı. Dizinin yayınlanmaya başlamasının ardından sosyal medyada ortaya atılan aşk iddiaları ilk başta yalnızca hayranların yakıştırması gibi görünse de zamanla olayın perde arkası bambaşka bir yere evrildi. Özellikle Kaya ve Zerrin karakterlerinin hikayesine büyük ilgi gösteren izleyiciler, ikiliyi 'KayZer' etiketiyle sosyal medyada sık sık gündeme taşımıştı.

Aşk dedikoduları ilk olarak 2025 yılının sonlarında ortaya çıktı. Ancak o dönemde Atakan Özkaya, katıldığı programlarda Dilin Döğer ile yalnızca çok iyi arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Aynı sette uzun saatler geçirmelerinin bu tür söylentilere yol açmasının normal olduğunu belirten oyuncu, aralarında romantik bir ilişki olmadığını ifade etmişti. Fakat hayranların hisleri pek de yanlış çıkmadı.

İkilinin ilişkisine dair ilk güçlü sinyal, Dilin Döğer'in doğum gününde geldi. Atakan Özkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım kısa sürede gündem olurken, takipçiler bu mesajın sıradan bir arkadaşlık kutlaması olmadığını düşünmeye başladı. Çok geçmeden çift, ilişkilerini resmen doğrulayarak hayranlarını sevindirdi. Dilin Döğer, başlangıçta çok yakın arkadaş olduklarını ancak zamanla duygularının değiştiğini ve hayatın onları farklı bir noktaya getirdiğini açıklamıştı.

İlişkilerini ilan etmelerinin ardından gözler sürekli üzerlerinde olan çift, geçtiğimiz günlerde Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonra gerçekleşen tarihi İstanbul konserinde birlikte görüntülendi.

El ele konser alanına gelen ikili, gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Birbiriyle uyumlu kombinleriyle dikkat çeken çift sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Şebnem Ferah'ın şarkılarına birlikte eşlik eden ve oldukça keyifli halleriyle dikkat çeken Atakan Özkaya ile Dilin Döğer için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

Aşklarını göz önünde yaşamamaya özen gösterseler de her görüntülendiklerinde gündem olmayı başaran ikili, son olarak Şebnem Ferah konserinden yansıyan samimi kareleriyle hayranlarından tam not aldı. Görünen o ki Uzak Şehir'in setinde başlayan hikaye, ekranların en sevilen çiftlerinden birini doğurmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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