Uzak Şehir'in Aşıkları Atakan Özkaya ve Dilin Döğer Uyumlarıyla Beğeni Topladı!

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdikleri Kaya ve Zerrin karakterleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ikili, ekran uyumlarını gerçek hayata da taşıdı. Dizinin yayınlanmaya başlamasının ardından sosyal medyada ortaya atılan aşk iddiaları ilk başta yalnızca hayranların yakıştırması gibi görünse de zamanla olayın perde arkası bambaşka bir yere evrildi. Özellikle Kaya ve Zerrin karakterlerinin hikayesine büyük ilgi gösteren izleyiciler, ikiliyi 'KayZer' etiketiyle sosyal medyada sık sık gündeme taşımıştı.

Aşk dedikoduları ilk olarak 2025 yılının sonlarında ortaya çıktı. Ancak o dönemde Atakan Özkaya, katıldığı programlarda Dilin Döğer ile yalnızca çok iyi arkadaş olduklarını söyleyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Aynı sette uzun saatler geçirmelerinin bu tür söylentilere yol açmasının normal olduğunu belirten oyuncu, aralarında romantik bir ilişki olmadığını ifade etmişti. Fakat hayranların hisleri pek de yanlış çıkmadı.

İkilinin ilişkisine dair ilk güçlü sinyal, Dilin Döğer'in doğum gününde geldi. Atakan Özkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşım kısa sürede gündem olurken, takipçiler bu mesajın sıradan bir arkadaşlık kutlaması olmadığını düşünmeye başladı. Çok geçmeden çift, ilişkilerini resmen doğrulayarak hayranlarını sevindirdi. Dilin Döğer, başlangıçta çok yakın arkadaş olduklarını ancak zamanla duygularının değiştiğini ve hayatın onları farklı bir noktaya getirdiğini açıklamıştı.