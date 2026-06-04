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Coachella'dan Köy Meydanına! Mahmut Orhan'ın Memleketindeki DJ Performansı Gündem Oldu

Coachella'dan Köy Meydanına! Mahmut Orhan'ın Memleketindeki DJ Performansı Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2026 - 10:17
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Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinde sahne alan Mahmut Orhan, bu kez bambaşka bir performansıyla gündemde. Coachella ve Tomorrowland gibi dev organizasyonlarda on binlerce kişiyi coşturan ünlü DJ, anne memleketi Balıkesir'in Kürse Köyü'nde kurulan sahnede köylüleriyle buluştu. Şalvarlı teyzelerden gençlere kadar herkesin elektronik müzik eşliğinde eğlendiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Mahmut Orhan'ın köklerini unutmadığını gösteren bu sürpriz performans takipçilerinden tam not aldı. Buyurun, çok konuşulan görüntülerin detaylarına birlikte bakalım.

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Mahmut Orhan, son yıllarda Türkiye'den çıkıp dünya müzik sahnesinde adından en çok söz ettiren isimlerden biri olmayı başardı.

Mahmut Orhan, son yıllarda Türkiye'den çıkıp dünya müzik sahnesinde adından en çok söz ettiren isimlerden biri olmayı başardı.

Elektronik müziği Anadolu'nun ezgileriyle buluşturan kendine has tarzı sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı DJ ve prodüktör, bugün milyonlarca kişinin playlistlerinde yer alıyor. Özellikle Sena Şener ile birlikte yayınladığı 'Feel' ve dünya çapında fenomen haline gelen '6 Days' parçalarıyla kariyerinde bambaşka bir seviyeye yükselen Orhan, Spotify ve YouTube'da yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşarak Türk müzik sektörünün uluslararası arenadaki en önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Üstelik Mahmut Orhan'ın başarısı yalnızca dijital platformlarla da sınırlı değil. Dünyanın en prestijli elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Coachella, Tomorrowland, Ultra Music Festival ve Zamna gibi organizasyonlarda sahne alan ünlü isim, New York, Londra, Paris, Los Angeles ve Miami gibi şehirlerde kapalı gişe performanslara imza attı. Her yeni projesi büyük ilgi görürken, doğu ve batı kültürünü aynı potada eriten müzikal dili onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle 'Şaşkın', 'Save Me' ve başarılı remix çalışmaları da Mahmut Orhan'ın küresel kariyerinde önemli kilometre taşları arasında yer alıyor.

Ancak dünya çapında yakaladığı bu büyük başarıya rağmen Mahmut Orhan'ın köklerinden kopmaması da hayranlarının en çok takdir ettiği yönlerinden biri.

Dünyanın en büyük sahnelerinde on binlerce kişiye performans sergileyen ünlü DJ, geçtiğimiz günlerde anne memleketi olan Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse Köyü'nde gerçekleştirdiği sürpriz etkinlikle sosyal medyada gündem oldu. Köy halkının geleneksel etkinliğine katılan Orhan, bu kez dünyanın en büyük festivallerinde olduğu gibi dev kalabalıklara değil; çocuklara, teyzelere, amcalara ve köy sakinlerine çaldı.

Köy meydanına kurulan DJ kabini kısa sürede renkli görüntülere sahne olurken, şalvarlı teyzelerin elektronik müzik eşliğinde eğlendiği anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Üstelik bu etkinlik için herhangi bir bilet satışı ya da ticari organizasyon da yapılmadı. Mahmut Orhan'ın tamamen ailesiyle, akrabalarıyla ve köylüleriyle vakit geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği bu özel buluşma, takipçilerinden büyük takdir topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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