Coachella'dan Köy Meydanına! Mahmut Orhan'ın Memleketindeki DJ Performansı Gündem Oldu
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Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinde sahne alan Mahmut Orhan, bu kez bambaşka bir performansıyla gündemde. Coachella ve Tomorrowland gibi dev organizasyonlarda on binlerce kişiyi coşturan ünlü DJ, anne memleketi Balıkesir'in Kürse Köyü'nde kurulan sahnede köylüleriyle buluştu. Şalvarlı teyzelerden gençlere kadar herkesin elektronik müzik eşliğinde eğlendiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Mahmut Orhan'ın köklerini unutmadığını gösteren bu sürpriz performans takipçilerinden tam not aldı. Buyurun, çok konuşulan görüntülerin detaylarına birlikte bakalım.
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Mahmut Orhan, son yıllarda Türkiye'den çıkıp dünya müzik sahnesinde adından en çok söz ettiren isimlerden biri olmayı başardı.
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Ancak dünya çapında yakaladığı bu büyük başarıya rağmen Mahmut Orhan'ın köklerinden kopmaması da hayranlarının en çok takdir ettiği yönlerinden biri.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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