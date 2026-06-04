Coachella'dan Köy Meydanına! Mahmut Orhan'ın Memleketindeki DJ Performansı Gündem Oldu

Elektronik müziği Anadolu'nun ezgileriyle buluşturan kendine has tarzı sayesinde yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'dan Amerika'ya kadar geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı DJ ve prodüktör, bugün milyonlarca kişinin playlistlerinde yer alıyor. Özellikle Sena Şener ile birlikte yayınladığı 'Feel' ve dünya çapında fenomen haline gelen '6 Days' parçalarıyla kariyerinde bambaşka bir seviyeye yükselen Orhan, Spotify ve YouTube'da yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşarak Türk müzik sektörünün uluslararası arenadaki en önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Üstelik Mahmut Orhan'ın başarısı yalnızca dijital platformlarla da sınırlı değil. Dünyanın en prestijli elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Coachella, Tomorrowland, Ultra Music Festival ve Zamna gibi organizasyonlarda sahne alan ünlü isim, New York, Londra, Paris, Los Angeles ve Miami gibi şehirlerde kapalı gişe performanslara imza attı. Her yeni projesi büyük ilgi görürken, doğu ve batı kültürünü aynı potada eriten müzikal dili onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak gösteriliyor. Özellikle 'Şaşkın', 'Save Me' ve başarılı remix çalışmaları da Mahmut Orhan'ın küresel kariyerinde önemli kilometre taşları arasında yer alıyor.