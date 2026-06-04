Aleyna Tilki’nin Şebnem Ferah Konseri Sonrası Paylaşımı Gündem Oldu
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Uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkan Şebnem Ferah, İstanbul’daki konseriyle müzikseverlerle buluştu. KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen geceye binlerce kişi katıldı. Biletlerin kısa sürede tükenmesi konser öncesinde de büyük ilgi olduğunu kanıtlamıştı. Şebnem Ferah’ın yıllar sonra yeniden sahneye çıkması hem hayranları hem de sanat dünyasından birçok ismi aynı noktada buluşturdu. Gece boyunca sanatçının sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Konsere katılan isimler arasında Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Zehra Güneş, Ezgi Mola ve Aleyna Tilki de yer aldı. Konserin ardından en çok konuşulan paylaşımlardan biri ise Aleyna Tilki’den geldi.
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Şebnem Ferah’ın altı yıllık aranın ardından yeniden sahneye çıkması gündemin üst başlıklarında yer aldı.
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Aleyna Tilki, konser sonrası sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda Şebnem Ferah’a duyduğu hayranlığı dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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