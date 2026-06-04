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Aleyna Tilki’nin Şebnem Ferah Konseri Sonrası Paylaşımı Gündem Oldu

Aleyna Tilki’nin Şebnem Ferah Konseri Sonrası Paylaşımı Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
04.06.2026 - 20:45
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Uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıkan Şebnem Ferah, İstanbul’daki konseriyle müzikseverlerle buluştu. KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen geceye binlerce kişi katıldı. Biletlerin kısa sürede tükenmesi konser öncesinde de büyük ilgi olduğunu kanıtlamıştı. Şebnem Ferah’ın yıllar sonra yeniden sahneye çıkması hem hayranları hem de sanat dünyasından birçok ismi aynı noktada buluşturdu. Gece boyunca sanatçının sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Konsere katılan isimler arasında Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Zehra Güneş, Ezgi Mola ve Aleyna Tilki de yer aldı. Konserin ardından en çok konuşulan paylaşımlardan biri ise Aleyna Tilki’den geldi.

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Şebnem Ferah’ın altı yıllık aranın ardından yeniden sahneye çıkması gündemin üst başlıklarında yer aldı.

Şebnem Ferah’ın altı yıllık aranın ardından yeniden sahneye çıkması gündemin üst başlıklarında yer aldı.

Konserin duyurulmasının ardından bilet almak için geri sayıma başlayan hayranlar bilet satış platformlarında sıraya girmişti. Konserin biletleri 30 dakika içerisinde tükenmişti. Konser akşamı alanda binlerce müziksever bir araya gelirken, ünlü isimler de Şebnem Ferah’ın dönüşüne tanıklık etti.

Aleyna Tilki, konser sonrası sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda Şebnem Ferah’a duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Aleyna Tilki, konser sonrası sosyal medya hesabından yaptığı uzun paylaşımda Şebnem Ferah’a duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Genç şarkıcı, izlediği konseri yalnızca müzikal bir etkinlik olarak görmediğini anlattı. Paylaşımında Şebnem Ferah’ın yıllar sonra sahneye çıkmasının kendisinde bıraktığı etkiyi aktardı. Tilki, sanatçının yalnızca sesiyle değil, yaşadıklarıyla ve verdiği mücadeleyle de güçlü bir duruş sergilediğini ifade etti. Altı yıl sonra yeniden seyirci karşısına çıkan sanatçının cesaretine hayran kaldığını belirtti. Şebnem Ferah’ın sahneye kusursuz bir görüntü oluşturma çabasıyla değil, olduğu gibi çıktığını vurgulayan genç şarkıcı, bu tavrın kendisine ilham verdiğini yazdı.

İşte Aleyna Tilki’nin paylaşımı 👇

“Dünkü Şebnem Ferah konseri hakkında birkaç şey söylemek istiyorum.

Öncelikle inanılmaz özel bi konserdi…

Sadece sesini ve güzelliğini değil onca mücadelenin,bilmediğimiz yüzlerce yaşanmışlığın ardından altı yıl sonra sahneye çıkan güçlü bir kadının cesaretini izledik. 

Sahne kıyafetinden,konuşmalarına kadar sahneye mekanik, mükemmel imajı çizmeye çalışan bir varlık olarak değil İNSAN ve her şeyiyle kendi olarak çıktığı için ondan aldığım cesaret çok daha anlamlı oldu. 

Bir kere daha gerçek bir insan görmeyi ve gerçek müziği ne kadar özlediğimizi anladım.

Sahnede katledilen kadınları anarken çok etkilendim çünkü bunu senin gibi hikayesi olan bir kadının sahiplenmesi çok şeyler hissettirdi bize.

12 Haziran’da vereceğim konser için ondan güç sarılması da aldım, çok da içten sarılan bir kadınmış.🤍

Çok gerçeksin Şebnem Ferah iyi ki varsın güzel sesine sağlık!”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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