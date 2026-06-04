Esra Erol'un "Saray Yavrusu" Villası Gündem Oldu! İşte Eşi ve Oğullarıyla Yaşadığı Lüks Ev
Esra Erol denince çoğumuzun aklına yıllardır ekran başında milyonları bir araya getiren başarılı sunuculuk kariyeri geliyor. Gündüz kuşağının en güçlü isimlerinden biri olmayı başaran Esra Erol, yalnızca televizyon programlarıyla değil, gözlerden uzak sürdürdüğü mutlu aile hayatıyla da sık sık takdir topluyor. Eşi Ali Özbir ve oğullarıyla kurduğu huzurlu yaşamla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Erol, bu kez programıyla değil yaşadığı lüks villayla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıkan evin modern dekorasyonu, geniş yaşam alanları ve dikkat çeken detayları kısa sürede büyük ilgi gördü. Gelin, Esra Erol'un lüks evinin tüm detaylarına birlikte bakalım.
Türk televizyonlarının en güçlü kadın figürlerinden biri olan Esra Erol, yıllardır ekranlarda elde ettiği başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Gündem olan villa görüntülerinde ise ailenin yaşam tarzına dair dikkat çeken detaylar yer aldı.
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