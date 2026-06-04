Esra Erol'un "Saray Yavrusu" Villası Gündem Oldu! İşte Eşi ve Oğullarıyla Yaşadığı Lüks Ev

İzdivaç programlarıyla başlayan ve bugün 'Esra Erol'da' ile zirveye taşınan kariyeri sayesinde milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bir isim haline gelen ünlü sunucu, bu kez programıyla değil özel hayatıyla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle Esra Erol'un eşi Ali Özbir ve oğullarıyla birlikte yaşadığı lüks villanın detayları ortaya çıktı. Modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken ev, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Televizyon kariyerine yerel kanallarda başlayan Esra Erol, asıl çıkışını evlilik programlarıyla yaptı. Uzun yıllar boyunca ekranların en çok izlenen yapımlarına imza atan başarılı sunucu, format değişikliklerinin ardından ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programıyla yoluna devam etti. Kayıp vakaları, aile içi anlaşmazlıklar ve toplumsal olayları ele alan program, yıllardır gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Reyting listelerinde üst sıralardan inmeyen yapım, Esra Erol'un televizyon dünyasındaki gücünü de gözler önüne seriyor.

Özel hayatında ise ekranların aksine oldukça sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Esra Erol, 2010 yılında yapımcı Ali Özbir ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, evliliklerinde 16 yılı geride bırakırken mutlu birlikteliklerini iki oğullarıyla taçlandırdı. Çiftin büyük oğlunun adı İdris Ali, küçük oğlunun adı ise Ömer. Esra Erol, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmaya özen gösteren ünlüler arasında gösteriliyor.