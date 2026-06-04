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Esra Erol'un "Saray Yavrusu" Villası Gündem Oldu! İşte Eşi ve Oğullarıyla Yaşadığı Lüks Ev

Esra Erol'un "Saray Yavrusu" Villası Gündem Oldu! İşte Eşi ve Oğullarıyla Yaşadığı Lüks Ev

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.06.2026 - 16:03
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Esra Erol denince çoğumuzun aklına yıllardır ekran başında milyonları bir araya getiren başarılı sunuculuk kariyeri geliyor. Gündüz kuşağının en güçlü isimlerinden biri olmayı başaran Esra Erol, yalnızca televizyon programlarıyla değil, gözlerden uzak sürdürdüğü mutlu aile hayatıyla da sık sık takdir topluyor. Eşi Ali Özbir ve oğullarıyla kurduğu huzurlu yaşamla magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Erol, bu kez programıyla değil yaşadığı lüks villayla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıkan evin modern dekorasyonu, geniş yaşam alanları ve dikkat çeken detayları kısa sürede büyük ilgi gördü. Gelin, Esra Erol'un lüks evinin tüm detaylarına birlikte bakalım.

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Türk televizyonlarının en güçlü kadın figürlerinden biri olan Esra Erol, yıllardır ekranlarda elde ettiği başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk televizyonlarının en güçlü kadın figürlerinden biri olan Esra Erol, yıllardır ekranlarda elde ettiği başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İzdivaç programlarıyla başlayan ve bugün 'Esra Erol'da' ile zirveye taşınan kariyeri sayesinde milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bir isim haline gelen ünlü sunucu, bu kez programıyla değil özel hayatıyla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle Esra Erol'un eşi Ali Özbir ve oğullarıyla birlikte yaşadığı lüks villanın detayları ortaya çıktı. Modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken ev, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Televizyon kariyerine yerel kanallarda başlayan Esra Erol, asıl çıkışını evlilik programlarıyla yaptı. Uzun yıllar boyunca ekranların en çok izlenen yapımlarına imza atan başarılı sunucu, format değişikliklerinin ardından ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programıyla yoluna devam etti. Kayıp vakaları, aile içi anlaşmazlıklar ve toplumsal olayları ele alan program, yıllardır gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Reyting listelerinde üst sıralardan inmeyen yapım, Esra Erol'un televizyon dünyasındaki gücünü de gözler önüne seriyor.

Özel hayatında ise ekranların aksine oldukça sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Esra Erol, 2010 yılında yapımcı Ali Özbir ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, evliliklerinde 16 yılı geride bırakırken mutlu birlikteliklerini iki oğullarıyla taçlandırdı. Çiftin büyük oğlunun adı İdris Ali, küçük oğlunun adı ise Ömer. Esra Erol, yoğun iş temposuna rağmen ailesine vakit ayırmaya özen gösteren ünlüler arasında gösteriliyor.

Gündem olan villa görüntülerinde ise ailenin yaşam tarzına dair dikkat çeken detaylar yer aldı.

Evin özellikle beyaz tonların hakim olduğu geniş mutfağı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dev mutfak adası, modern avizeler ve mermer detaylar lüks bir görünüm oluştururken, açık renk dekorasyon ferah bir atmosfer yaratıyor. Salon bölümünde ise geniş camlar sayesinde doğal ışığın ön plana çıktığı görülüyor.

Villanın en dikkat çeken bölümlerinden biri de bahçeye açılan geniş veranda alanı oldu. Konforlu oturma grupları, modern şömine detayı ve doğayla iç içe konumu dikkat çekerken, çocukların vakit geçirebileceği büyük bahçe de evin öne çıkan özellikleri arasında gösterildi. Şık merdiven tasarımı, özel dekoratif objeler ve zarif aydınlatmalar da evin her köşesinde özenli bir dekorasyon anlayışının hakim olduğunu ortaya koydu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kullanıcı Esra Erol'un evini 'sade ama oldukça lüks', 'zevkli dekore edilmiş' yorumlarıyla değerlendirdi. Başarılı sunucunun ekranlardaki istikrarlı kariyerini özel hayatındaki huzurlu aile yaşantısıyla dengelemesi ise takipçilerinden bir kez daha tam not aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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