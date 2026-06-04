Gram Altının 9 Bin TL Olması Beklenirken Her Şey Bir Anda Değişti

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın talebi 2026 yılının ilk çeyreğinde tezgah üstü işlemler dahil 1.231 tona ulaşarak ocak-mart dönemi için tarihi bir rekor kırdı. Polonya bu dönemde rezervlerine 31 ton, Çin Halk Bankası ise 7 ton altın ekledi.

Ancak bu güçlü kurumsal talebe rağmen, Kapalıçarşı piyasalarında gram altın 6.598,55 lira seviyelerinde dengelendi. Son 24 saatte yüzde 0,83'lük hafif bir yukarı yönlü hareket sergilese de, uzmanların işaret ettiği 9.000 TL hedefinin gerisinde kalan mevcut seyir, küçük yatırımcılar arasında endişeli bekleyişin sürmesine neden oluyor.

Uzmanların tahminlerine göre gram altın yıl sonunda 9 bin TL'ye ulaşabilir.