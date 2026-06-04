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Gram Altının 9 Bin TL Olması Beklenirken Her Şey Bir Anda Değişti

Gram Altının 9 Bin TL Olması Beklenirken Her Şey Bir Anda Değişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 23:35
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Küresel emtia piyasalarında yaşanan hareketlilik, yerel pazarda altın birikimi yapan vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İç piyasada gram altının uzun vadede 9 bin TL seviyelerine ulaşabileceğine dair beklentiler devam ediyor. Son haftalarda altında yükseliş beklenirken düşüş yaşanması yatırımcıyı endişelendirdi. İşte altın fiyatlarını baskılayan 3 temel neden.

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Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Uluslararası piyasalarda ons altın, perşembe günü 4.450 dolar seviyelerinde işlem gördü.  Orta Doğu’da aylardır devam eden çatışma ortamının nisan ayında bir ateşkes protokolüyle sonuçlanması beklenirken, tarafların karşılıklı hamleleri gerilimi yeniden tırmandırdı. İran'ın, ABD üslerinin yer aldığı Kuveyt ve Bahreyn sınırlarına yönelik füze adımları ve ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na gerçekleştirdiği askeri müdahale, bölgedeki barış umutlarını askıya alırken doğrudan emtia piyasalarına yansıdı.

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın arkasında yalnızca jeopolitik riskler bulunmuyor. Küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarının artış göstermesi, ABD Hazine tahvili getirilerinin yükselmesi ve güçlenen dolar endeksi, faiz getirisi sunmayan değerli metaller üzerinde ciddi bir satış baskısı yarattı.

Gram altın 9 bin TL olacak mı?

Gram altın 9 bin TL olacak mı?

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, küresel altın talebi 2026 yılının ilk çeyreğinde tezgah üstü işlemler dahil 1.231 tona ulaşarak ocak-mart dönemi için tarihi bir rekor kırdı. Polonya bu dönemde rezervlerine 31 ton, Çin Halk Bankası ise 7 ton altın ekledi.

Ancak bu güçlü kurumsal talebe rağmen, Kapalıçarşı piyasalarında gram altın 6.598,55 lira seviyelerinde dengelendi. Son 24 saatte yüzde 0,83'lük hafif bir yukarı yönlü hareket sergilese de, uzmanların işaret ettiği 9.000 TL hedefinin gerisinde kalan mevcut seyir, küçük yatırımcılar arasında endişeli bekleyişin sürmesine neden oluyor.

Uzmanların tahminlerine göre gram altın yıl sonunda 9 bin TL'ye ulaşabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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