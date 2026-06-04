Gram Altının 9 Bin TL Olması Beklenirken Her Şey Bir Anda Değişti
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Küresel emtia piyasalarında yaşanan hareketlilik, yerel pazarda altın birikimi yapan vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İç piyasada gram altının uzun vadede 9 bin TL seviyelerine ulaşabileceğine dair beklentiler devam ediyor. Son haftalarda altında yükseliş beklenirken düşüş yaşanması yatırımcıyı endişelendirdi. İşte altın fiyatlarını baskılayan 3 temel neden.
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Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor.
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Gram altın 9 bin TL olacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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