article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye’nin 24 Yıllık Bankasının Yeni Sahibi Belli Oldu

Türkiye’nin 24 Yıllık Bankasının Yeni Sahibi Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 20:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

14 Mart 2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen BankPozitif’in yeni sahibi belli oldu. Yapılan ihale sonucunda BankPozitif’in yeni sahibi Efor Çay ve Ofçay’ın sahibi Efor Holding oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’nin 24 yıllık bankasının yeni sahibi belli oldu.

Türkiye’nin 24 yıllık bankasının yeni sahibi belli oldu.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında 14 Mart 2025 tarihinde iş insanı Erkan Kork, gözaltına alındı. Kork’un sahibi olduğu BankPozitif ise TMSF’ye devredildi. Devam eden süreçte Kork hakkında 26 yıla kadar hapis istendi.

Kork’un sahibi olduğu taşınmaz ve şirketler ise TMSF tarafından ihaleye çıkarıldı. 2002 yılında faaliyetlerine başlayan BankPozitif, geçen aylarda 1 milyar 100 milyon TL bedelle ihaleye çıkarıldı. 

İhale sonucunda BankPozitif’in yeni sahipleri belli oldu. Banka, Efor Çay ve Ofçay’ın sahibi olan Efor Holding tarafından satın alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın