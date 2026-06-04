Türkiye’nin 24 Yıllık Bankasının Yeni Sahibi Belli Oldu
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14 Mart 2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen BankPozitif’in yeni sahibi belli oldu. Yapılan ihale sonucunda BankPozitif’in yeni sahibi Efor Çay ve Ofçay’ın sahibi Efor Holding oldu.
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Türkiye’nin 24 yıllık bankasının yeni sahibi belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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