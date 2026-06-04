Türkiye’nin 24 yıllık bankasının yeni sahibi belli oldu.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında 14 Mart 2025 tarihinde iş insanı Erkan Kork, gözaltına alındı. Kork’un sahibi olduğu BankPozitif ise TMSF’ye devredildi. Devam eden süreçte Kork hakkında 26 yıla kadar hapis istendi.

Kork’un sahibi olduğu taşınmaz ve şirketler ise TMSF tarafından ihaleye çıkarıldı. 2002 yılında faaliyetlerine başlayan BankPozitif, geçen aylarda 1 milyar 100 milyon TL bedelle ihaleye çıkarıldı.

İhale sonucunda BankPozitif’in yeni sahipleri belli oldu. Banka, Efor Çay ve Ofçay’ın sahibi olan Efor Holding tarafından satın alındı.