Ankara’da NATO Zirvesi Kararı: Tüm Etkinlikler Durduruldu!
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Ankara Valiliği, Başkent’te düzenlenecek NATO Zirvesi kararlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 6-12 Temmuz tarihleri arasında konser, şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.”
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Ankara'da NATO Zirvesi hazırlığı: 6-12 Temmuz arası etkinlikler durduruldu.
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İdari izinler durduruldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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