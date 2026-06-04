Sigara Zamları Devam Ediyor: BAT Sigara Grubu Ürünlerine de 5 Lira Zam Geldi
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En son geçtiğimiz şubat ayında zamlanan sigaralara yeniden zam geldi. British American Tobacco (BAT) grubundaki sigaralara 5 lira zam yapıldığı duyuruldu. Zamlı fiyatlarla en ucuz sigara 105 liraya yükselirken, en pahalı sigara ise 120 lira oldu. Sigara zammının 5 Haziran’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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Telekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, BAT marka sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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