6 Milyon Emekli Dikkat: Gece Yarısı Hesaplara Yatıyor
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Temmuz ayında yapılan zamla en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. Ancak yasal sürecin maaş takvimine yetişmemesi nedeniyle fark ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusuydu. Milyonlarca vatandaş 'Emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek?' sorusunun yanıtını araştırıyor. SGK tarafından yapılan açıklamayla farkların ne zaman ödeneceği belli oldu.
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. 3 bin 552 TL'lik farkın ödenmesi bekleniyor.
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Ödemeler bu gece başlıyor!
Emekli maaş farkı ödemesi nereden ve nasıl alınır?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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