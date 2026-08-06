6 Milyon Emekli Dikkat: Gece Yarısı Hesaplara Yatıyor

Temmuz ayında yapılan zamla en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. Ancak yasal sürecin maaş takvimine yetişmemesi nedeniyle fark ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusuydu. Milyonlarca vatandaş 'Emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek?' sorusunun yanıtını araştırıyor. SGK tarafından yapılan açıklamayla farkların ne zaman ödeneceği belli oldu.