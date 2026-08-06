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6 Milyon Emekli Dikkat: Gece Yarısı Hesaplara Yatıyor

6 Milyon Emekli Dikkat: Gece Yarısı Hesaplara Yatıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
06.08.2026 - 13:03
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Temmuz ayında yapılan zamla en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. Ancak yasal sürecin maaş takvimine yetişmemesi nedeniyle fark ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağı merak konusuydu. Milyonlarca vatandaş 'Emekli maaşı farkı ne zaman ödenecek?' sorusunun yanıtını araştırıyor. SGK tarafından yapılan açıklamayla farkların ne zaman ödeneceği belli oldu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. 3 bin 552 TL'lik farkın ödenmesi bekleniyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. 3 bin 552 TL'lik farkın ödenmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmişti. Milyonlarca emekli fark ödemelerinin hesaplarda ne zaman olacağını merak ederken beklenen an geldi. vatandaşlara, yeni taban aylık seviyesi olan 23 bin 552 liraya kadar oluşan eksik Tutarlar oranında fark ödemesi gerçekleştirilecek. Tam fark alacak olan hak sahiplerinin hesaplarına ise 3 bin 552 TL tutarındaki ödeme aktarılacak.

Ödemeler bu gece başlıyor!

Ödemeler bu gece başlıyor!

SGK'nın duyurduğu takvime göre emekli maaşı fark ödemesi 7 Ağustos Cuma gecesi başlayacak. Kurumdan yapılan bilgilendirmede, ödeme sürecinin eksiksiz ve hızlı bir şekilde tamamlanması için tüm altyapı hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi. Emekliler, gece yarısından itibaren maaş aldıkları bankaların ATM'leri, internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden hesaplarını kontrol edebilecek.

Emekli maaş farkı ödemesi nereden ve nasıl alınır?

Emekli maaş farkı ödemesi nereden ve nasıl alınır?

Hak sahiplerinin maaş farklarını almak için herhangi bir başvuru yapmasına veya kuruma dilekçe vermesine gerek bulunmuyor. Tüm ödemeler, emeklilerin düzenli olarak aylıklarını çektikleri banka hesaplarına otomatik olarak aktarılacak. Bankamatikler üzerinden 7/24 çekilebilecek olan ödemeler, TC kimlik numarası veya hesap numarası ayrımı olmaksızın SGK ödeme sistemleri üzerinden tanımlanan takvim doğrultusunda gece yarısı itibarıyla hesaplarda tanımlanmış olacak. Emekli vatandaşlar, Cuma gününün ilk saatleriyle birlikte hak ettikleri fark tutarlarını çekebilecekler.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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