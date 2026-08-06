Vergi, SGK ve Trafik Cezalarında Kritik Adım: 31 Ağustos Son Gün
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Kamuya olan borç yükünü hafifletmek isteyen milyonlarca vatandaş ve işletme için kritik başvuru sürecinde geri sayım başladı. Vergi dairelerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) trafik cezalarına kadar geniş bir kapsama sahip olan borç yapılandırma düzenlemesinde başvuru için son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçları bulunan yükümlülere 72 aya varan taksit ve belirli şartlarda yüzde 10 indirim imkanı sunuldu.
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Milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenlemede son tarih 31 Ağustos.
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Hangi borçlar yapılandırma kapsamında olacak?
72 ay taksit ve yüzde 29 faiz avantajı.
İlk taksit tarihlerine ve şartlara dikkat!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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