Vergi, SGK ve Trafik Cezalarında Kritik Adım: 31 Ağustos Son Gün

Düzenleme; gelir vergisi, kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), harçlar ve ecrimisil gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı alacakları kapsıyor. Bunun yanı sıra trafik idari para cezaları, adli para cezaları ve KYK öğrenim kredisi borçları da yapılandırılabilecek kalemler arasında.

İşverenler ve esnafları yakından ilgilendiren SGK ayağında ise sigorta prim borçları, işsizlik sigortası primleri ve kesinleşmiş idari para cezaları düzenleme dahilinde taksitlendirilebiliyor.