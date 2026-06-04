Koç Holding’den Dev Satın Alım: Avrupa Savunma Devini Satın Aldı

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Koç Holding’in iştiraki Otokar, Romanya merkezli savunma sanayi şirketini satın aldı. Avrupa sanayi devi olan Automecanica S.A.’nın yüzde 96,77 oranındaki hisselerinin devralım sürecini tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan 2026 tarihli Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında belirlenen koşullar yerine getirildi ve hisse devri resmileşti.

Satın alma sürecine ilişkin detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.