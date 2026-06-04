Koç Holding’den Dev Satın Alım: Avrupa Savunma Devini Satın Aldı
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Koç Holding, bünyesinde faaliyet gösteren Otokar, Romanya merkezli savunma sanayi şirketi Automecanica S.A.’nın çoğunluk hisselerini satın aldı. KAP’a yapılan açıklamaya göre Avrupa savunma devinin yüzde 96.77 oranındaki hisselerini devralma süreci tamamlandı.
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Koç Holding, Avrupa savunma sanayi devini satın aldı.
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46,7 milyon euro ek ödeme.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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