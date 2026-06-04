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Ekonomi
Koç Holding’den Dev Satın Alım: Avrupa Savunma Devini Satın Aldı

Koç Holding’den Dev Satın Alım: Avrupa Savunma Devini Satın Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.06.2026 - 21:13
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Koç Holding, bünyesinde faaliyet gösteren Otokar, Romanya merkezli savunma sanayi şirketi Automecanica S.A.’nın çoğunluk hisselerini satın aldı. KAP’a yapılan açıklamaya göre Avrupa savunma devinin yüzde 96.77 oranındaki hisselerini devralma süreci tamamlandı.

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Koç Holding, Avrupa savunma sanayi devini satın aldı.

Koç Holding, Avrupa savunma sanayi devini satın aldı.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olan Koç Holding’in iştiraki Otokar, Romanya merkezli savunma sanayi şirketini satın aldı. Avrupa sanayi devi olan Automecanica S.A.’nın yüzde 96,77 oranındaki hisselerinin devralım sürecini tamamlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan 2026 tarihli Pay Alım Satım Sözleşmesi kapsamında belirlenen koşullar yerine getirildi ve hisse devri resmileşti.

Satın alma sürecine ilişkin detaylar da kamuoyuyla paylaşıldı.

46,7 milyon euro ek ödeme.

46,7 milyon euro ek ödeme.

İmza süreçlerinde satıcılara toplam 10 milyon euro ödeme yapıldı. Automecanica’nın 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolarındaki net borç ve net işletme sermayesi verileri doğrultusunda satıcılara ayrıca 46 milyon 744 bin 143 euro ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi.

25 milyon euronun ise nakdi teminat olarak tutulacağı belirtildi.

Otokar, Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi kapsamındaki faaliyetlerini doğrudan Automecanica üzerinden yürütecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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